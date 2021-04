Google vyhrál nad Oraclem, data z LinkedIn jsou na prodej a Facebook bude označovat satirické příspěvky

Nechat si přepsat rozhovor nějakou službou? Ukládat rozhovory v cloudu? Jste si jisti tím, že ten přepis vedle vás nezíská také někdo další? A že data v cloudu nejsou analyzována a využívána? Tohle je dost zajímavé čtení (nejen) pro novináře: The growing privacy concerns around using transcription services like Otter.ai, Descript, and Trint. Najdete tam i přehled pravidel na ochranu soukromí u nejznámějších služeb na přepis. Pravidel, kterým samozřejmě můžete věřit. Nebo ne.

Apple by rád viděl iPhone jako náhradu klasických pasů, občanek, řidičáků a vůbec podobných dokladů. V souvislosti s tím už má řadu patentů, včetně nejnovější žádosti o patent, která řeší, jak je možné prokázat, že člověk držící telefon je tím, jehož doklad telefon ukazuje. Čtěte v Apple presses ahead with aim to replace paper passports and ID with iPhone.

Na prodej jsou data 500 milionů uživatelů LinkedIn. Podobně jako u Facebooku i tady je někdo získal „scrapingem“, tedy strojovým stahováním všeho, co je možné z webu LinkedIn získat. Nejde tedy ani o hack, ani o únik. V článku od Business Insideru je i zmínka o tom, že jde o dvě třetiny uživatelů, které LinkedIn má (ano, LinkedIn je miniaturní sociální síť, která roky vykazuje počty založených účtů jako počty uživatelů). Mezi prodávanými daty jsou jména, e-maily, telefonní čísla, zaměstnání, pohlaví, odkaz na profil, odkazy na další profily na sociálních sítích a další informace. Detaily v Scraped data of 500 million LinkedIn users being sold online, 2 million records leaked as proof.

Inkscape beta 1.1 ■ sleekui.com ■ Black Widow trailer, nový ■ Common Crawl ■ Loki… se vrací a vypadá to dost výborně ■ Django 3.2 je venku ■ Jupiter's Legacy ■ RIP Firefox pro Fire TV a Echo Show ■ Box na cestě k 500 M$ investic ■ Cellebrite a IPO ■ RIP Blabu ■ perfectmotherfuckingwebsite.com ■ contrastrebellion.com

WEBDESIGN, INTERNET

Dark patterns? V češtině neznámo proč často překládané jako tmavé vzory, ač by to mělo být temné vzory. Jde o označení pro design, který má příjemce manipulovat a přesvědčit ho k něčemu, co by nejspíš normálně neudělal. Dobré čtení v Dark patterns, the tricks websites use to make you say yes, explained.

Žumpa internetu se nachází ve vesnici v Severním Holandsku. Výborné čtení v The cesspool of the internet is to be found in a village in North Holland o tom, jak je vlastně nemožné zastavit někoho, kdo dává prostor spammerům, hackerům, malwaru, dětskému pornu a řadě dalších nelegálních věcí.

Yahoo Answers končí 4. května. Veškerý obsah nasbíraný za 16 let zmizí, k archivaci nedojde. Uživatelé si do 30. června mohou stáhnout data. Yahoo jako důvod ukončení provozu služby uvádí, že postupem času o ni přestal být zájem. Obecně je to s Q&A weby (patří sem i Quora) komplikované. Podrobnosti též v Yahoo Answers to shut down May 4, 2021.

WikiFeet je web, kde najdete fotky nohou celebrit (a nejen celebrit). V An Interview With the Man Who Keeps Uploading My Feet to WikiFeet si přečtete rozhovor s mužem, kterého baví tam prostě nahrávat fotky i ne-celebrit. Fascinující pohled do světa „foot fetish“.

YouTube Kids je poušť nudného komerčního obsahu. Tohle si myslí zákonodárci z podvýboru pro ekonomiku a spotřebitele. YouTube Kids je podle nich plné nevhodného vysoce komerčního obsahu. Jde přitom o verzi YouTube, která má být určena pro děti.

Než se rozhodnete využít Wix pro web, tak pozor. To, co vytvoříte, nesmíte exportovat. Jinými slovy, webové stránky na Wixu si v žádném případě nepořizujte.

SOFTWARE

PUBG Lite končí na 29. dubna. Jde o verzi PUBG určenou pro méně vybavené stroje.

GitHub zkoumá, jak byla jeho vlastní infrastruktura použita pro těžbu kryptoměny. Vše mělo probíhat od podzimu 2020 a využívat GitHub Actions.

Americký nejvyšší soud dal za pravdu Googlu v roky se vlekoucím sporu s Oraclem ohledně Javy a Androidu. Oracle už přitom dvakrát vyhrál u specializovaného odvolacího soudu. Nejvyšší soud došel k názoru, že využití kódu bylo v souladu s férovým užitím. Což je u API poměrně dost podstatný verdikt nejenom v tomto případě. Via Supreme Court rules in Google’s favor in copyright dispute with Oracle over Android software.

Playco chce vytvořit hru pro miliardu lidí. Zajímavé na tom je, že chce, aby hra byla součástí Facebooku, Snapchatu a dalších (sociálních) platforem tak, aby hráči nemuseli nic stahovat – cílem je „instantní“ hraní. Navíc dost zásadně doufají, že bude fungovat viralita – něco, na čem byla dříve postavená Zynga, než jí to Facebook znemožnil. Tohle bude zajímavé sledovat, čtěte v Inside Playco's pursuit of a billion-player game.

Intel přichází s „vypípávací AI“. Bleep prostě vypípá v reálném čase slova (věci), která jsou nevhodná, tedy zejména nenávistné projevy v online chatech. Co a jak hodně bude „vypípávat“, bude parametricky nastavitelné. Via Intel, A ‚White Nationalism‘ Slider Ain't It.

Microsoft Teams i Zoom byly hacknuty v rámci PWN2Own soutěžení. V obou případech hackeři získali za odměnu nemalé částky a ukázali, že Teams i Zoom je možné využít k cíleném ovládnutí uživatelova počítače. V Zoomu zcela bez zapojení uživatele. V Teams rovněž bylo možné spustit kód a chyby byly objeveny i v dalších produktech Microsoftu. Via Microsoft Teams And Zoom Hacked In $1 Million Competition.

MARKETING A KOMUNIKACE

Donald Trump v online kampani nechával zaškrtnuté volby, které připravily jeho příznivce o miliony. Zdánlivě jednorázový dar se totiž proměnil v měsíční, a dokonce týdenní platby. Vše bylo skryto nenápadně kdesi v podmínkách, tradičně malým písmem. Druhý předem zvolený prvek navíc dar zdvojnásobil nebo přidal extra 100 dolarů. Trump prozatím podvedeným vrátil 120 milionů dolarů. Kampaň mu vynesla 1,2 miliardy.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Studie upozorňuje na spojení mezi loot boxy a problémy s hazardním hraním. V řadě zemí loot boxy ve hrách upadly v nemilost a v některých již jsou zakázány, v jiných se k tomu chystají nebo chystají regulaci. Čtěte v Loot boxes linked to problem gambling in new research.

ACLU, ochránci soukromí, sdílejí s Facebookem a dalšími osobní informace návštěvníků. Až tak osobní, že předávají jména, e-maily, telefonní čísla, zemi a ZIP (PSČ). V prohlášení se dušují, že to dělají „bezpečným způsobem“ a mají „slib“ od třetích stran, že data udrží „důvěrná a použijí pouze za dohodnutým účelem“. Vlastně je to docela dost parodie. Čtěte v ACLU, a defender of digital privacy, reveals that it shares user data with Facebook.

Zajímavá bezpečnostní chyba s .txt soubory na macOS. TextEdit využívaný na Macu pro otevírání textových souborů je totiž možné zmást „textovým“ souborem, který je ve skutečnosti RTF-HTML. Čtěte detaily v THIS MAN THOUGHT OPENING A TXT FILE IS FINE, HE THOUGHT WRONG. MACOS CVE-2019–8761.

„ÚNIK“ DAT Z FACEBOOKU

Po několika dnech to server Mashable konečně napsal správně. Data 533 milionů uživatelů unikla v roce 2019 a stále jsou venku. Mezitím stovky dalších médií, včetně těch českých, kopírují nesmysly od Business Insideru. Mashable má pravdu i v tom, že cokoliv se dostane „na internet“, uniklo to navždy. Platí to o uniklých heslech, stejně jako datech, která jste svěřili Facebooku a ten je před třemi lety veřejně zpřístupnil. Data nyní dostupná „zdarma“ se samozřejmě řada subjektů od roku 2019 pokoušela opakovaně zpeněžit za čím dál menší částku. Čtěte ve Facebook data for 533 million users leaked in 2019 and hey, it's still out there.

SOUVISLOSTI: „Únik“ dat o více než 500 milionech uživatelů Facebooku: o co ve skutečnosti jde

V „úniku“ 533 milionů údajů o uživatelích Facebooku je i telefonní číslo Marka Zuckerberga. Což těžko může překvapit. Na druhou stranu je zajímavé, proč Mark vůbec kdy své telefonní číslo na svůj profil na Facebooku vkládal. A otázka je, zda to je skutečně Markovo osobní číslo. Viz Mark Zuckerberg's phone number appeared among the leaked data of Facebook users, according to a researcher.

Jak zjistíte, jestli vaše údaje jsou v „úniku“ 533 milionů dat o uživatelích z Facebooku? Troy Hunt data přidal do HaveIBeenPwned.com, ale nejprve se dalo vyhledávat jen podle e-mailových adres, kterých je v „úniku“ pouze 2,5 milionu. Později ale Hunt doplnil do HaveIBeenPwned také možnost hledat podle telefonního čísla. Můžete si tak ověřit, zda právě to vaše je, či není v „úniku“ (starém více než dva roky). Pokud zkusíte hledat, používejte formát 420XX99999999 (XX je volačka u pevných čísel, Praha tedy například „2“, ale stejně to většinou bude mobilní číslo, takže kompletní 420999999999 podoba) a můžete na počátku uvést „+“ a nemusíte.

Have I Been Zucked je další způsob, jak zjistit, zda jste v letitém „úniku“ údajů z Facebooku. Umožňuje hledat podle Facebook ID, telefonního čísla, jména a příjmení i e-mailu. Zajímavé je, že podle telefonního čísla tam jsem (HaveIBeenPwned.com ale říká, že ne) a podle dalších údajů nikoliv. Proč nenajde „Daniel Dočekal“ ale má snadné vysvětlení, jsem tam jako „Daniel Bradbury Dočekal“, tedy pod hodně starým jménem, které mi někdy roce 2016/2017 Facebook zakázal používat (protože Bradbury není mé skutečné druhé jméno). Což ukazuje na to, že data v „úniku“ jsou dokonce starší než rok 2018.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook Analytics skončí k 30. červnu 2021 a není za něj reálně žádná náhrada. Doporučení Facebooku používat Business Suite, Ads Manager a Events Manager náhradou není. Proč Analytics končí, Facebook neoznámil. Facebook Analytics je prozatím dostupné v Business Manageru. Pokud jste ho doposud nepoužili, neočekávejte, že v něm budete mít nějaká data (až na data od Facebook Pixel). Pokud jste používali, tak před koncem je možné si exportovat data.

Zesměšňování a ponižování dětí na TikToku? Ani to výchovné by se nemělo dít. Otázkou samozřejmě je, zda jsou videa ukazující „výchovu“ dětí reálná, nebo nahraná. Protože při čtení Kid-Shaming on TikTok: When Parents Are the Online Bullies vás něco takového musí napadnout. Zejména proto, že podobná videa jsou populární a rodič i děti získávají sledující a v řadě případů i zdroj příjmů. Pokud ale chcete na sociálních sítích ukazovat videa, která vaše děti zesměšňují a ponižují, tak si to rozmyslete. Bude to mít následky. A nejenom ty, že vám sociální síť může zrušit účet.

Clubhouse zprovoznil Clubhouse Payments. Posluchači budou moci tvůrcům na Clubhouse posílat peníze. Funguje to přes Stripe, Clubhouse si nic nenechává, celá částka půjde tvůrci, ale plátce si připlatí nějaký ten mírný poplatek (protože Stripe). Oznámení najdete v Introducing Clubhouse Payments. O tom, zda to funguje v Česku, tam řeč není. Stripe nicméně v Česku funguje, poplatek za platbu má 1,40 procenta z platby (plus 6,50 Kč) u evropských karet. Byť těžko říct, jak přesně to funguje.

Facebook bude označovat satirické příspěvky nálepkou. Doufá, že to uživatelům pomůže pochopit, co je satira a co realita. Z letité zkušenosti ale víme, že to fungovat nebude. A že satira i ironie se na internetu prostě poznat nedají. Prozatím každopádně pouze v USA.

MOBILNÍ APLIKACE

FlixOnline bylo odstraněno z Google Play, šlo o malware a asi nepřekvapí, že se vydával za aplikaci umožňující se dívat na Netflix odkudkoliv (a překonávat geofencing). Dost obvyklá cesta sociálního inženýrství: nabízet něco, co určitá aplikace neumí nebo znemožňuje a je po tom poptávka. Co ale malware hlavně umí, je využít WhatsApp na napadeném telefonu pro útok na další uživatele. Jedna z rozesílaných zpráv (vašim jménem) je „nabídka“ dvou měsíců Netflixu zdarma. Detaily v New Wormable Android Malware Spreads by Creating Auto-Replies to Messages in WhatsApp.

70 % teenagerů v USA vlastní AirPods, loni v létě to bylo 52 %. 28 % vlastní Apple Watch, ale pouze 34 % vlastní chytré hodinky, takže Apple tuto část trhu ovládá. 88 % vlastní iPhone, loni v létě 85 procent. Via Piper Jaffray: 70% of U.S. teens own AirPods, up from 52% last Spring.

STARTUPY A EKONOMIKA

NFT nikdy umělce chránit nemohlo, takže plakat, že to nevyšlo, je poněkud zvláštní. NFT je nesmysl, na který naskočila média i veřejnost. To, že někam do blockchainu nahrajete údaje o autorském díle, je totéž, jako když je nahrajete někam do textového souboru a ten někam uložíte. Nemá to žádný význam. Faktické dílo to nijak nechrání, neobohacuje. Anil Dash v NFTs Weren’t Supposed to End Like This tak trochu pláče nad tím, že to, co vymysleli (NFT), nedělá vůbec to, proč ho vymysleli. To se tak u hloupostí stává, zejména pokud jsou vymýšleny jen proto, aby se našel další důvod, proč používat zbytečně blockchain. Jedna věc je ale cenná, Dash velmi přesně vystihl, proč je to vše špatně.

Pinterest má zájem o koupi fotografické aplikace VSCO. Ta má 30 milionů uživatelů a z nich 2 miliony platících a tržní hodnotu 550 milionů dolarů.

Twitter se za 4 miliardy dolarů snažil koupit Clubhouse. Tedy pokud (opět) budeme věřit agentuře Bloomberg. Viz též Twitter reportedly considered acquiring Clubhouse for $4 billion.

Epic vs. Apple se věnuje iMessage. Zajímavé čtení v Apple says iMessage on Android ‘will hurt us more than help us’ uvádí, že opustit Apple je těžké, protože na Androidu není iMessage, a proto to jableční uživatelé neudělají. Skutečnost je ta, že umělé omezení iMessage pouze na Apple ze služby udělal pustinu, kterou není důvod používat, ani když máte iPhone. Jedna z věcí, kde Apple zbytečně poškozuje celý ekosystém a umožnil WhatsAppu a Messengeru (Facebooku) ovládnout trh. Pěkná zmínka je i ta, že FaceTime mělo (podle Steva Jobse z roku 2010) být otevřeným standardem. Ani to se nesplnilo.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.