Google začal prvním pěti vydavatelům v ČR platit za obsah. Spustil zde službu News Showcase

Obsah jedenácti českých zpravodajských a publicistických webů se začal objevovat ve speciálních panelech v mobilních aplikacích Google News (Zprávy Google) na systémech Android a iOS nebo v kanálu Objevit (Discover) na telefonech s Androidem. Jde o službu Výběr Zpráv Google (Google News Showcase), kterou dnes Google v ČR spustil. Česko je sedmou zemí na světě, kde začala fungovat.

Zapojeným médiím Google za zobrazování zpráv ve svých aplikacích platí. Licenční dohody v Česku uzavřel s celkem pěti vydavateli: jde o firmy Echo Media (web Echo24), Economia (weby Aktuálně.cz, iHned.cz a Respekt.cz), Forum 24 (web Forum24.cz), N media (Deník N) a Internet Info (vydavatel serveru Lupa.cz, kromě něj jsou do dohody zapojeny i servery Euro.cz, Finance.cz, Měšec.cz a Podnikatel.cz).

Obsah, který se v panelech objeví, vybírají samy redakce, Google do něj nezasahuje. Panely umožňují k odkazu na článek přidat i další informace či odkazy. „Může tam být například odrážkový seznam, časová osa nebo související články,“ popisuje mluvčí českého Googlu Alžběta Houzarová. Každá redakce se ve smlouvě zavázala k dodávání určitého množství panelů denně.

„V rámci licenčních dohod jsme schopní čtenářům zprostředkovat i určité limitované množství článků, které jsou normálně za paywallem,“ dodává Houzarová. V panelech se objevuje převážně textový obsah a fotografie, video v nich zatím není.



Autor: Google

Detaily jsou tajné

O tom, že Google s prvními tuzemskými vydavateli dohody podepsal, jsme informovali už koncem února. Tehdy ale nebylo jasné, s kterými firmami se Google dohodl. Detaily o podmínkách smluv totiž Google nezveřejňuje a vydavatele zavazuje dohodami o mlčenlivosti. Není tak jasné ani to, kolik Google českým médiím za zobrazování jejich článků platí.

„Je to součástí našeho programu na podporu žurnalistiky, ve kterém globálně v průběhu následujících tří let investujeme 1 miliardu dolarů,“ odpovídá na dotaz Lupy na finanční podmínky dohod Houzarová. Jde o program, který loni na podzim oznámil šéf holdingu Alphabet (vlastníka Googlu) Sundar Pichai.

Podobně tajemný je Google všude ve světě, kde smlouvy s vydavateli podepsal. Ve Francii se nejprve loni v listopadu dohodl s šesti velkými deníky (Le Figaro, Le Monde Courrier International, L'Obs, Libération a L’Express) a letos v lednu následovala také rámcová dohoda s jednou z tamních mediálních asociací Alliance de la presse d’information générale (APIG).

K licenčním dohodám se ale odmítl připojit český miliardář Daniel Křetínský, který ve Francii vlastní podíly v několika médiích. Google podle něj nabídl médiím příliš málo peněz a podmínky smluv jsou podle něj nevýhodné – vydavatelé se podle něj například ve smlouvách musí vzdát licenčních nároků, které pro ně vyplývají z evropské směrnice o autorských právech. Její převod do českého práva chystá i tuzemské ministerstvo kultury, návrh novely autorského zákona momentálně čeká na projednání vládou.

Připomeňme, že kontroverzní směrnice dává vydavatelům v online prostředí nárok na licenční poplatky za výňatky ze svých článků (s výjimkou prostého odkazu nebo „velmi krátkých úryvků“). Jde o výsledek lobbistického tlaku médií na to, aby jim velké technologické firmy, jako jsou Google či Facebook, platily za obsah, na který odkazují.

Mluvčí českého Googlu ale popírá, že by v českých dohodách nějaká omezující ustanovení byla. „Není tam žádná klauzule, která by vydavatelům zabraňovala využít cokoli, na co mají ze zákona právo,“ říká. Ověřit se to nedá, protože – jak jsme psali výše – detaily smluv vydavatelé ani Google nezveřejňují.

Ve Francii nakonec na veřejnost unikly o dohodách alespoň nějaké informace. Podle agentury Reuters Google zaplatí 121 vydavatelům ze sdružení APIG v průběhu tří let celkem 63 milionů eur (v přepočtu asi 1,6 miliardy Kč). Částky pro konkrétní média se výrazně liší, jak je Google stanovuje, ale jasné není.

Do licenčního programu se podle Googlu mohou dostat média, která splní jeho interní kritéria. „News Showcase vyžaduje určitý objem a frekvenci publikování obsahu, není tak vhodný úplně pro všechny,“ říká Houzarová. Kritéria jsou podle ní přizpůsobená každé konkrétní zemi, konkrétnější detaily o nich ale Google zveřejňovat nechce.