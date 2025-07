Google zase v ČR nezaplatil skoro žádné daně, AI vytvořená na počítači z Kutné Hory, Intel si přestal lhát

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Švýcaři za státní peníze vytvořili konkurenci pro OpenAI či Metu. Použili stroj vyrobený v Kutné Hoře. Velký jazykový model natrénovaný na superpočítači Alps od HPE bude k dispozici kompletně zdarma včetně vah a trénovacích dat. Trénovalo se na řadě jazyků, kvalita LLM by měla být podobná té od americké či čínské konkurence. Švýcaři kromě jiného ukázali, že lze stvořit takzvanou suverénní AI a že to lze dělat i za účasti státu, ne pouze u velkých korporátů. Jinak v Kutné Hoře výroba HPC a AI clusterů jede naplno, nestíhá se a pravděpodobná je investice do rozšíření.

V USA ale pořád hrají trochu jinou ligu. Meta chystá investice do datacenter za stovky miliard dolarů. Cluster Prometheus by měl mít spotřebu jeden gigawatt. Další projekt Hyperion by měl mít pět a více gigawatt a rozlohu jako skoro celý Manhattan. Účelem Mety je stvořit superinteligenci, tak snad velikost Manhattanu neodkazuje na Manhattan Project. Google zase kupuje vodní energii za tři miliardy dolarů.

Google opět v Česku nezaplatil skoro žádnou daň z příjmu, miliardy proudí přes Irsko. Jde o každoroční klasiku, kdy Google na daních odvede něco přes 10 milionů korun, náklady jdou hlavně na zaměstnance (podpora vývoje, obchodu a marketingu) a provoz, zatímco skutečné tržby proudí přes evropskou centrálu.





Čínská Huawei i přes bezpečnostní obavy státu v Česku zvýšila tržby, daří se jí v energetice. Huawei v minulosti spadly tržby zhruba o polovinu, hlavně kvůli propadu prodejů mobilů (americké sankce), nyní jsou ale už nad čtyřmi miliardami korunami.

V Intelu si přestali lhát a nový ředitel konstatoval, že firma už není na špici a dokonce ani mezi 10 nejlepšími čipovými podniky v oboru. Lip-Bu Tan tímto proslovem doplnil vrstvící se zprávy o masivním propouštění. Co s Intelem bude, uvidíme. Nedávno se objevily zprávy, že asi nezvládne pořádně rozjet 1,8nm proces (18A), probíhá výprodej divizí, vyhazovy, šetření, hledání sebe sama. Intel dokázal zabít řadu skvělých technologií. Jednou skoro zabitou jsou kamerky RealSense, které nyní dokončily odchod z Intelu a nabraly 50 milionů na rozvoj.

Pokud ve španělském Katalánku používáte chytré telefony Pixel, můžete být podezřelí z distribuce drog. Tamní policii totiž vadí, že na Pixely lze jednoduše nainstalovat anonymní a bezpečný operační systém GrapheneOS, čehož lidé od drog využívají. Tvůrci GrapheneOS se ohradili s tím, že GrapheneOS je proti sledování lidí a ne něco pro kriminálníky. V Evropě vidíme postupné snahy narušovat digitální soukromí a zavádět zadní vrátka do šifrované komunikace, toto je další podivný příspěvek. Situace s Pixely připomíná dobu, kdy USA šly po teroristech po 11. září. Podezřelé zatýkaly i na základě toho, že měli hodinky Casio F-91W, které šly připevnit na bombu jako časovač. Každopádně abych si jakožto majitel Pixelu dal při příští návštěvě Mobile World Congressu v Barceloně pozor.





Ukrajinský operátor Kyivstar jako první v Evropě nabídne přímé připojení přes Starlink. Koncem letošního roku bude dostupná komunikace přes služby typu WhatsApp a Signal, později se přidá klasické připojení. Na Ukrajině půjde o velmi praktickou věc, Starlink totiž bude fungovat i v případě, kdy kvůli válce vypadne mobilní signál. Na satelitní komunikaci pracují také čeští inženýři z T-Mobilu, respektive Deutsche Telekomu:

Ukrajinští hackeři se údajně dostali do systémů ruského výrobce dronů Gaskar Group. Získat měli 47 TB dat včetně dokumentace, výrobních plánů nebo účetnictví. Útočníci měli smazat všechna data včetně 10 TB záloh. I tak vypadá moderní válčení.

Mistral vydává AI audio model Voxtral. Ten dokáže přepsat až půl hodiny audio nahrávky. K dispozici je jako open source. Meta zase získala startup Play AI, jehož technologie umí produkovat lidské hlasy. Půjde o konkurenci pro evropský ElevenLabs.

Umělá inteligence šetří Microsoftu mnoho nákladů a zároveň se propouští tisíce lidí. AI píše 35 procent nového kódu, Copilot nosí více obchodních leadů, rychleji uzavírá obchody a přináší o devět procent více tržeb na hlavu. V call centrech se ušetřilo půl miliardy dolarů.

Umělá inteligence zabíjí web, dokáže ho něco zachránit? The Economist shrnul, že lidé přestávají navštěvovat zdrojové weby, z nichž AI bere informace, propad návštěvnosti je asi 15 procent. Názory na to se různí, na Lupě máme dvě analýzy a komentář.

Oracle investuje tři miliardy dolarů do datacenter v Německu a Nizozemsku. Důvodem je poptávka po AI, Oracle patří mezi významné investory v oboru a odběratele Nvidii a podobně. Do Frankfurtu půjdou dvě miliardy dolarů, do Amsterdamu jedna. Oracle investuje miliardy dolarů také v dalších státech.

Pentagon bude používat umělou inteligenci Grok od xAI Elona Muska. Byla uzavřena smlouva na 200 milionů dolarů.

FBI se podařilo sundat několik webů s pirátskými kopiemi her. Jde o známá jména nsw2u.com, nswdl.com, game-2u.com, bigngame.com, ps4pkg.com, ps4pkg.net a mgnetu.com. Na svědomí mají miliony stažení.

Firma Team Group nabízí SSD disk s možností okamžitého zničení a smazání dat. Jde o model P250Q-M80 (M.2 NVMe), k němuž lze připojit kabel s tlačítkem. To pak můžete někam umístit a v případě potřeby ho zmáčknout. Krátký stisk provede smazání, delší destrukci disku.

Seagate začal na českém trhu prodávat 30TB pevné disky. Jde o modely Exos M a IronWolf Pro. Mají 7 200 otáček, 512MB cache a používají technologii HAMR. Rychlost je maximálně 275 MB/s. Ceny jsou 14 290, respektive 15 790 korun. K dispozici jsou také 28TB modely za 13 390, respektive 14 890 korun.

Nvidia a AMD už zase mohou dodávat svá GPU pro AI do Číny. Respektive opět mohou prodávat okleštěné modely H20 a MI308X, ty nejvyspělejší kusy jsou stále pod zákazem. Jensen Huang se sešel s Donaldem Trumpem, výsledkem je změkčení pravidel. Americká vláda prý naznala, že přílišná omezení nutí Čínu do vlastních inovací a Nvidii a AMD hrozí, že přijdou o trh a vznikne jim konkurence. Přesně toto už nějakou dobu odborníci z polovodičového byznysu tvrdí. Malajsie zároveň bude potřebovat povolení na obchod s AI čipy. Jde o reakci na to, že se přes tuto zemi údajně pašují AI čipy do Číny.

USA chtějí za zakázat použití čínských technologií v podmořských kabelech připojených do Spojených států. FCC na to připravuje pravidla. Tyto kabely jsou jednou z oblastí geopolitického soupeření a existují obavy, že Čína dělá nekalé věci. Jsou možné také sabotáže jiné infrastruktury, jak například odhalili Češi u kabelů v Baltském moři:

Čínští hackeři útočí na tchajwanské čipové firmy. Cílem je špionáž, souvisí to i se sankcemi, nemožností dovážet nejmodernější čipy a snahou vytvořit si vlastní ekosystém, což kromě vývoje a výzkumu zahrnuje i pochybné metody.

Huawei se opět stala jedničkou v prodeji smartphonů na čínském trhu. Pro firmu to je zajisté velké zadostiučinění. Huawei totiž do zavedení amerických sankcí v roce 2020 společně se Samsungem vládla světovému trhu. Pak už nemohla využívat služby Googlu a kupovat nejmodernější čipy, takže se na Západě propadla skoro na nulová čísla. Začala investovat do vlastní produkce (skrze SMIC dělá 7nm SoC čipy a zde je graf ambicí postavit čínskou ASML) a operačního systému HarmonyOS. Čínská vláda to podporuje, nastoupila národní hrdost a určitý bojkot Applu a Huawei je alespoň doma zpět. Firma pořád inovuje, má například telefon, který lze dvakrát složit. Uvidíme, jak se povede expanze s HarmonyOS do světa. Mimochodem doporučuji novou knihu Apple in China, kde je popsáno, jak Apple začal vyrábět v Číně, prodávat tam obří objemy a jak se na zemi stal závislým a vydíratelným.

Čínské úřady používají nový nástroj pro hackování telefonů a extrahování dat. Software měla vyvinout společnost Xiamen Meiya Pico. O tom, jak takové hackování může vypadat, jsme na Lupě v minulosti psali v naší reportáži:

V Nizozemsku na tři roky zavřeli inženýra, který z ASML vynášel informace do Ruska. Dříve dělal také pro NXP, dalšího nizozemského důležitého polovodičového hráče. Trest je poměrně mírný, tři roky. Nejmenovaný inženýr předával citlivá data FSB.

Nvidia začne ve čtvrtém kvartálu rozesílat AI servery se superčipy GB300. Poptávka by podle všeho měla být obrovská. GB300 naváže na GB200, který jsme nedávno na Lupě ukázali obnažený. Superčip spojuje dvě GPU Blackwell a CPU postavený na ARMu. Jde o nejrychlejší AI čip na světě.

Od loňského roku velmi rostou dodávky HBM pamětí z Jižní Koreji na Tchaj-wan, letos se pokračuje. SK Hynix a Samsung chrlí HBM k TSMC, kteří tyto paměti integrují do AI GPU od Nvidie a AMD a graf naznačuje, že hlad po GPU nadále bude veliký.

Na paměti GPU od Nvidie lze provést útok. Výzkumníci z univerzity v Torontu ho pojmenovali GPUHammer. Časté zápisy do jednoho místa v paměti mohou překlopit i vedlejší bit paměti. GPU s GDDR7 a HBM3 mají integrované ECC, takže se jich zranitelnost netýká.

Na cloudu AWS je dostupná databáze Oracle v ostré verzi. Zatím se to týká regionů v USA, brzy dojde na 20 regionů po světě.

Apple v USA investuje do recyklace magnetů. Firma tím kromě jiného reaguje na tlak Trumpovy administrativy na lokální produkci. Apple bude materiály odebírat od lokální firmy MP Materials, investice bude činit 500 milionů dolarů. Vznikne nová továrna v Kalifornii. Apple už dříve slíbil do domácí výroby investice 500 miliard dolarů.

