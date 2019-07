 »  Google zkouší novou sociální síť, Instagram „bojuje“ proti šikaně a Twitch vládne live streamingu

Instagram bojuje proti šikaně. Před odesláním něčeho nevhodného se zeptá, zda to opravdu chcete. Vážně, tohle opravdu považují za Our Commitment to Lead the Fight Against Online Bullying a oznamují to jako velkou věc. Druhá oznámená věc je užitečnější: Restrict umožní označit účty jako „omezené“ a jejich komentáře se pod vašimi příspěvky nebudou objevovat (můžete je ručně schválit, pak se objeví). „Omezení“ navíc neuvidí, kdy jste online ani zda jste četli jejich přímé zprávy.

Video s robotem hrajícím kuželky je… kompletně počítačové generované. Autorem je Tom Coben a video ostatně začalo žít právě na jeho Twitteru. Kde také nakonec musel znovu napsat, že jde o render.

Hlasové záznamy z Google Assistant unikly a už s jistotou víme, že i Google naslouchá. Před nedávném se to potvrdilo u Amazonu a Alexy, teď je to i potvrzeno i u chytrých repráčků od Googlu. Důvod je samozřejmě stejný: lidé analyzují, jak a co uživatelé po Google Assistant žádají, aby bylo možné zlepšovat rozpoznávání hlasu i reakce na povely a otázky. Aby toho nebylo málo, jeden z těch, co záznamy analyzují, do světa vypustil tisícovku z nich. Nepřekvapivě je mezi nimi i řada záznamů konverzací, které zařízení od Googlu vlastně ani nemělo zaznamenat, nebylo totiž aktivováno výrazem „Hey Google“. Viz Nahrávky z Google Home poslouchají lidští experti. Slyší i to, co se nahrávat nemělo nebo More information about our processes to safeguard speech data a Google employees are eavesdropping, even in your living room, VRT NWS has discovered.

TELEgraficky

100 000 Prusa 3D ■ Bird hledá další investice ■ Dekompilovaný Super Mario 64 ■ hostyoself ■ Za všechno mohou uživatelé ■ Cisco kupuje Acacia ■ RPi 4 má špatně USB-C ■ V is for Vaporware ■ Švýcarsko, Bitcoin a pak Česko ■ GitLab končí s MySQL

WEBDESIGN, INTERNET

Twitch stále vládne v live streamingu. V odsledovaných hodinách má skoro tři čtvrtiny trhu (3,77 miliardy hodin na všech platformách ve druhém čtvrtletí). A jaké jsou nejsledovanější hry přes live streaming? Fornite a League of Legends soupeří o první dvě příčky. Následuje GTA V, Dota 2, CS:GO, World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone a PUBG. Do první desítky se dostaly i videoblogy (vlogging) – najdete je na čtvrtém místě se 180 miliony odsledovaných hodin v Q2 2019. Viz Twitch continues to dominate live streaming with its second-biggest quarter to date.

Gab se přestěhovali na Mastodon. Což je dost špatná zpráva, „Twitter bez nacistů“ (Mastodon) totiž musí řešit dost zásadní a nepříjemný problém. Gab totiž používá open source software pro vlastní instanci a Mastodon něco takového nemůže (snadno) „vypnout“ (Statement on Gab's fork of Mastodon). Více viz též HOW THE BIGGEST DECENTRALIZED SOCIAL NETWORK IS DEALING WITH ITS NAZI PROBLEM.

HARDWARE

Apple prý ukončil projekt AR brýlí, píše Venture Beat v Unconfirmed reports suggest Apple has killed AR glasses project. Znamenalo by to nejspíš i konec pro rOS. Viz též Apple AR glasses passed the development team has been dissolved.

MARKETING A KOMUNIKACE

Facebook řešil problémy s fake news také ovlivňováním veřejnosti a zkoumáním mínění. Bloomberg to v How Facebook Fought Fake News About Facebook podává jako skoro tajné projekty (dokonce má kódová označení Stormchaser a Night's Watch) a snad něco výjimečného. Zmiňuje i stovky lidí, kteří se věnují PR, a 13 milionů dolarů na vládní lobbying v roce 2018. Nejde o nic, co by mělo být výjimečné či skandální. Trochu skandální je, že z toho, co Bloomberg píše, plyne, že Mark Zuckerberg se projevuje v tomto ohledu dost ignorantsky. Otázka je, co z předloženého je realita a co si Bloomberg vykonstruoval.