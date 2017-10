 »  Gordon Thompson (Cisco): Konkurence se zostřuje, sítím už nepovládne jeden hráč

Gordon Thompson působí ve společnosti Cisco už řadu let, vedl například svou domovskou pobočku ve Skotsku. Nyní má ve firmě vysokou pozici ředitele pro enterprise sítě a software. Thompson v rozhovoru pro Lupu popisuje, že na síťovém trhu cítí výrazně větší konkurenci než v minulosti a že Cisco nyní přichází s jednou z největších změn v historii.

Jde o Network Intuitive, která se snaží přinést více umělé inteligence a autonomie do fungování a spravování sítí. Výrazně se na tom podílí i pražský vývoj Cisca, který vznikl na základě koupených Cognitive Security (náš rozhovor) a který AI v sítích aplikuje na kybernetickou bezpečnost.

Je pozice Cisca na trhu silná jako v minulosti? Jsou zde věci jako SDN, konkurence z Číny i z řady komoditního hardwaru a tak dále.

Konkurence určitě narůstá, a to ze všech front, západní i východní. O tom není pochyb. Konkurence je zdravá. Nemyslím si, že v dnešní době v sítích a IT obecně uvidíte jednoho dominantního hráče. Ovšem věřím, že jsme vůči konkurenci dobře vybavení. Máme loajální zákazníky, kteří umí rozeznat hodnotu, kterou jim přinášíme. A když vidí novinky, které přinášíme, motivuje je to při obnově sítí opět do Cisca investovat. Je každopádně určitě pravda, že konkurence je v poslední době mnohem výraznější než kdykoliv v historii.

Proč jste dorazil do Prahy?

Přijel jsem pomoci se startem Network Intuitive, což je nová důležitá věc v rámci nabídky Cisca. Snažíme se informovat zákazníky, že jde o opravdu velký posun v sítích směrem kupředu. Naši zákazníci v posledních dvaceti letech v rámci podpory jejich byznysu vybudovali počítačové sítě, ty se ale stávají čím dál komplexnějšími. Připojuje se stále více koncových zařízení, do sítí spadají veřejné i soukromé cloudy a tak dále. Lidé přestávají na správu takto komplexních sítí stačit.

My se nyní snažíme správu sítí zautomatizovat výrazně více, než tomu bylo doposud. Pokud se doposud i 95 procent věcí v sítích nastavovalo ručně, je nutné se přesunout k tomu, aby těchto 95 procent věcí fungovalo automaticky. Network Intuitive umí takto automatizovat, ale jde to ještě hlouběji. Automatizace sítí není nic nového, většina výrobců o softwarově definovaných funkcích mluví. Umíme extrahovat informace, pracovat s nimi a zajistit kybernetickou bezpečnost. Práce s daty umožní lépe definovat politiky a sítě spravovat. Ve výsledku umožníme síti být autonomní a pracovat s informacemi, které má k dispozici. Tak, jak se automobily pohybují směrem k autonomnímu řízení, se sítě vydávají stejným směrem, jen rychleji. Tam směřujeme.



Autor: Cisco Gordon Thompson, Cisco

Cisco se snaží Network Intuitive prezentovat jako zásadní změnu. Je to pro vás něco jako „další velká věc“?

Rozhodně. Je to podobná změna, jako se v síťařině odehrála před mnoha lety, když se od bridge přecházelo k routingu. Tam Cisco hrálo stěžejní roli. Velká změna byla i přechod od PBX k IP. A tak dále. A myslím si, že to, s čím přicházíme nyní, je větší než vše, o čem jsem nyní mluvil. IT směřuje k tomu, že správci síti musí mít na starosti miliony spojení. Nejsou to pouze zařízení, ale také aplikace na těch zařízeních. Lidé nemohou zvládat správu takového množství připojení.

Takže budoucnost vašich síťových technologií stavíte kolem softwaru a umělé inteligence?

V poslední době jsme hodně investovali do technologií kolem analytiky dat, výkonu aplikací a sítí. Investujeme do něčeho, čemu říkáme NDP – network data platform. Jde o náš analytický engine. Vyvinuli jsme analytické schopnosti pro síť, koncová zařízení, datová centra i cloud. Můžeme v reálném čase získávat informace a pracovat s nimi. Můžeme tak vytvořit jakýsi mozek, síťovou inteligenci. To je podstata toho, o co se snažíme.

Je nyní v sítích software důležitější než hardware?

Software je velice, velice důležitý a opravdu hodně do něj investujeme – jak v interním vývoji, tak skrze akvizice. Nicméně, pokud nemáte robustní, spolehlivý a bezpečný hardware, nemáte nic. Realita je taková, že čím lépe oba světy dokážete spojit, tím lepší je výstup.

Vaše investice do softwaru jsou opravdu výrazné, jen za AppDynamics jste zaplatili 3,7 miliardy dolarů…

Ano, Cisco skutečně do softwaru investuje mnohem více než v minulosti a stáváme se více softwarovou firmou, ne pouze hardwarovou. Ale rozhodně nelze říkat, že hardware není důležitý. Telemetrie a získávání dat jsou možné díky hardwaru. Ten umožňuje sbírat informace. Máte pravdu, že software je obrovsky důležitý, ale hardware také.

Díky věcem jako SDN (softwarově definované sítě) se nicméně pro mnoho zákazníků hardware stává komoditou. A vám prodeje síťových zařízení také mírně padají.

Ano, něco se zde děje. Tržby z networkingu padají v krátkodobém pohledu. Částečně je to z důvodu, že trh čeká na to, s čím novým přijdeme. Zákazníci čekají s některými investicemi, protože ví, že na něčem děláme. Což je to, s čím nyní přicházíme na trh. Nelze mluvit o hardwaru jako o komoditě, když má v sobě zabudované schopnosti pro telemetrii a práci s daty v reálném čase. Umíme pracovat se strojovým učením a tak dále. Automatizujeme síť. Počet připojení bude velice rychle narůstat, což už se ostatně děje. Stejně tak je nedostatek lidí, kteří by se o IT a vše kolem mohli starat. Nedávno jsem seděl s jedním velkým zákazníkem z automobilového průmyslu. Když mu spadne výrobní robot, lze příčiny a spol. zjistit během patnácti minut. Z velké části kvůli tomu, že síť není schopná reagovat. Výpadek na patnáct minut přitom má na takovou výrobu velký dopad.

Jaký dopad na vás mají věci jako edge computing, microservices, kontejnery, Kubernetes?

S Dockerem a dalšími pracujeme. Děláme také na naší multi-cloud strategii, o které prozatím nemohu více mluvit. Umožní nám to automatizovat a spravovat zařízení a uživatele kdekoliv a na čemkoliv. Umožní to řídit traffic skrze celou síť a řešit bezpečnost. Docker a další nám přesně do této strategie zapadají. Více o tom uslyšíte do půl roku.

Jednu multi-cloud strategii už jste měli, jmenovala se InterCloud. Produkt jste ale zrušili…

Ano. O nové multi-cloud technologii prozatím nemohu mluvit, brzy ji ale budeme oznamovat.

Jakou máte prozatím na Network Intuitive zpětnou vazbu od zákazníků?

Je velice dobrá v případě odstraňování komplexity sítí a také v úspoře nákladů. Prozatím se ukazuje, že firmy v rámci celých nákladů umí ušetřit kolem čtyř procent. Myslíme si, že lze ušetřit značné množství prostředků na provoz IT.

Každopádně tohle všechno, s čím přicházíme, je nové a je to jiné. Jedna věc jsou náčrtky na papíře, druhou věcí je pak to, že si tohle zákazníci musí vyzkoušet a poznat, o čem inteligentní síť skutečně je. Stejně jako byste u autonomního auta cítili změnu až v případě, kdy si ho sami vyzkoušíte. Máme tedy zákazníky, kteří aktuálně pracují na proof-of-concept. Dobrou zprávou je, že od nás nemusíte kupovat nový hardware. Mnoho našich pokročilých dosavadních produktů už intuitivní síť podporuje. Takže vidíme, že nad tím zákazníci zkouší stavět. Negativní zpětnou vazbu zatím nevidíme.

Předpokládám, že tohle všechno je pro vás dlouhodobá hra.

Určitě je to dlouhodobá strategie, ale zároveň doufáme i v krátkodobé přínosy v tržbách. Zákazníci, kteří mají starší síťové portfolio, které nemusí intuitivní síť podporovat, mohou mít nyní důvod pro obnovu těchto technologií. Motivací mohou být úspory na provoz sítě a IT, pružnost. Věříme, že Network Intuitive bude důvodem pro obnovu sítí. Jinak ale jde rozhodně o naši sázku na dlouhodobou hru.

Cisco má také byznys se servery (UCS). Jste s ním spokojeni?

Máme dobrá čísla v Evropě a na Blízkém východě. Trh se servery je pod cenovým tlakem, zejména v případě nižších modelů. Nicméně v následujících měsících uvidíte, že budeme na trh se servery přicházet s něčím, co je podobné Network Intuitive. Konkurence je intenzivní. Ohledně našich novinek ale rozhodně sledujte, co se z naší strany bude dít.

Proč bych měl kupovat servery od Cisca? Tradiční x86 servery jsou komodita a jsou zde zavedení stabilní hráči. Jak si představit inovaci?

Souhlasím, že krabice je krabice. Každopádně jak říkám, sledujte, co se bude dít v následujících měsících. To, kde leží peníze, je to, jak servery spravovat, jak řešit jejich orchestraci, jak ušetřit na správě. Tam investujeme. Váš komentář je validní, ale není to jenom o těch krabicích. Myslím, že velice brzy uvidíte určité věci, které změní hru.