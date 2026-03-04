Grafické karty pro AI s výkonem 1,5 MW jde nacpat i do přepravního kontejneru. Jsou neprůstřelné a vznikají v EU

Česko se tak trochu shodou okolností stalo jedním ze světových center pro výrobu serverů a celých systémů pro umělou inteligenci. Tchajwanské firmy Wistron a Inventec u nás historicky produkují servery pro Microsoft, Metu nebo Amazon a s neukojitelnou poptávkou po grafických kartách a serverech přifoukly produkci.
Americký Hewlett Packard Enterprise (HPE) zase rozšířil léta trvající partnerství s Foxconnem v Kutné Hoře a z relativně nové výrobní haly odjíždí superpočítačové clustery s až desítkami tisíc grafáren. Česko je jedinou takovou lokalitou HPE pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Firma teď přidala další evropskou lokalitu, v níž vznikají velmi zajímavé “AI krabice”.
Asi hodinu a půl cesty z letiště v Amsterdamu po dálnici na velmi placaté zemi dorazíte do malého nizozemského městečka Varsseveld ležícího nedaleko hranic s Německem. Na hlavní silnici naleznete několik nenápadných areálů lokálních firem. Na jedné z výrobních hal o rozloze 16 tisíc metrů čtverečních svítí logo společnosti Contour Advanced System zaměstnávající něco přes 150 lidí, většinu v technologiích a výrobě.
Contour je teď ve slušné fázi růstu. V roce 2024 udělal obrat 38 milionů eur, loni 46 milionů a letos očekává 100 milionů eur. Firma spadá do skupiny VADO se sídlem v Eindhovenu, hi-tech centru Nizozemska (takzvaný Brainport), kde operují podniky jako ASML, NXP Semiconductors nebo Philips. VADO zahrnuje kolem 20 technologických firem, které dohromady dělají roční obrat přes půl miliardy eur. Contour je tak se současnou projekcí růstu jedním z významných aktiv.
AI v kontejneru
Důvodem tohoto růstu je právě umělá inteligence. Contour se pro HPE zabývá výrobou modulárních datových center o velikosti přepravních kontejnerů. Ty lze poměrně rychle dostat do produkce. Zatímco klasické datacentrum pro AI lze postavit dejme tomu za dva až tři roky, když budete mít štěstí na legislativu, pozemek a tak dále, kontejner lze od objednávky rozjet za zhruba sedm měsíců.
Datacentra v kontejnerech nejsou nová věc. Vyrábí je například česká firma Altron. V podobné “krabici” běžel také první superpočítač v národním superpočítačovém centru IT4Innovations v Ostravě, později si ho odkoupil Seznam. Také HPE v minulosti v Kutné Hoře podobné stroje vyrábělo, montovalo do nich datová úložiště 3PAR. Contour ale jde trochu specifickou cestou. Do jeho kontejnerů lze dostat velmi vysoký výkon pro AI a zároveň instalovanou serverovou infrastrukturu chladit kapalinou.
Firmy tyto výrobky označují jako HPE AI Mod POD. Jeho nejvyšší verze spojuje dva přepravní kontejnery do jedné jednotky. Na plochu 60 metrů čtverečních lze dostat až 1,5 MW pro IT vybavení s 16 serverovými rozvaděči (racky), přičemž 12 z nich může být chlazených kapalinou (120 kW) a zbylé čtyři vzduchem (40 kW). Do jednoho přepravního kontejneru lze instalovat až 55 tun IT vybavení.
Contour a HPE do podů umí nainstalovat servery Cray XD a Cray EX, z nichž HPE skládá tradiční superpočítače (dnes AI clustery). V tomto případě je tedy limit 120 kW na rack, firma ale běžně dělá i modely s 400 kW, což jsme ukazovali i v našem článku a galerii. “To ale zdaleka není konec, už se připravují návrhy s jedním MW na rack,” nastínil Malthe Matthies, manažer HPE pro modulární datacentra.
Neprůstřelné boxy s ochranou proti EMP
Pody lze zároveň škálovat a propojovat do clusterů. HPE pro tyto účely využívá síťové technologie od nedávno koupené společnosti Juniper Networks. Například francouzské ministerstvo obrany má propojeny dva pody pomocí 650 optických kabelů. Jde o systém Asgard s více než tisícovkou grafik Nvidia Blackwell, který byl dodán během půl roku.
Právě obranný sektor je jedním z nejčastějších zákazníků. Tato modulární datacentra totiž lze kromě jiného použít na základnách a v dalších citlivých lokalitách.
Contour má kořeny v defence průmyslu, takže z toho těží. “Pod můžeme klidně udělat neprůstřelný. Značná poptávka je také po ochraně proti elektromagnetickým zbraním,” nastínil pro Lupu Eric Klaassen, výkonný ředitel Contouru. “Aktuálně je to celé velmi zajímavý trh, protože rostou investice do AI a zároveň do obrany,” doplnil Klaassen s tím, že jeho společnost doposud vyrobila 250 podů.
Dalším ze zákazníků je Evropská vesmírná agentura (ESA), která v Itálii provozuje modulární stroj Space HPC. Na University of Bristol zase postavili stroj Isambard-AI. V Británii působí také firma Carbon3.ai, která dokončuje instalaci pěti HPE podů. Každý bude mít jeden MW.
Obecně o podobná řešení mohou mít zájem specifické subjekty jako armáda, ale také ti, kdo potřebují AI infrastrukturu, ale stávající datové centrum pro to není přizpůsobeno. Retrofit není vždy možný a mezi výstavbou nového lze pořídit modulární řešení.
Složit, rozložit, složit
Contour provádí montáž technologií ve velké hale v Nizozemsku. Tam se vše otestuje a následně částečně rozebere a odveze k zákazníkům a na místě složí dohromady. Je potřeba mít připravenou základní infrastrukturu, tedy konektivitu nebo odpovídající napájení.
HPE a Contour v podu dodávají veškeré vybavení včetně napájení (hlavně Eaton), záložních baterií, rozvodů a chladícího systému. Instalovat lze i technologie pro využití odpadního tepla a vytápět tak například kanceláře nebo výrobní prostory. Nákresy a další materiály naleznete v naší galerii. Další materiály nabízí HPE zde.
Na chlazení se používá takzvaná Coolant Distribution Unit (CDU). První uzavřený okruh slouží pro IT vybavení, používá si dielektrická kapalina, případně upravená voda. Kapalina je přivedena přímo na CPU a GPU. Druhý okruh odvádí teplo do chladících věží (chillery). Systém umí čerpat stovkyl litrů kapaliny s přesnou regulací tlaku. Jemné filtry slouží k oddělování nečistot. Čerpadla jsou zdvojena pro případ selhání.
I když dnes pody a obecně AI servery nabízí i verze chlazené vzduchem, do budoucna není jasné, zda něco takového ještě vůbec bude k nabídce. Spotřeba GPU roste a je potřeba dosahovat hustoty na rack. “Například u našich serverů ProLiant je nyní chlazení kapalinou možností volby. V budoucnu to bude naopak a kapalina bude standardem, zatímco vzduch možností volby, pokud vůbec,” popsal Matthies.
Jak vypadá El Capitan od HPE, nejrychlejší HPC světa:
