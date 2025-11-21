Grafické karty zase zdraží, AMD nadále roste na úkor Intelu, majitel Lidlu postaví masivní AI datacentrum

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Grafické karty nejspíš opět začnou zdražovat. Důvodem jsou paměťové čipy. V posledních týdnech kvůli nim zdražily RAMky i SSD disky (i na dvojnásobek) a teď dojde i na GPU. Výrobci pamětí totiž mají velkou poptávku do datových center kvůli pokračujícím investicím do budování AI infrastruktury. Kapacity jsou tak vyprodány a výrobci upřednostňují právě datacentra, kde jsou vyšší marže. Už dříve se začaly objevovat zprávy, že Nvidia kvůli nedostatku pamětí možná vůbec nevydá mezigeneraci RTX 5000 Super, která měla mít o něco více VRAM. Také je možné, že dojde k posunutí uvedení další generace GPU.
Tim Cook by údajně začátkem příštího roku měl skončit na pozici šéfa Applu. Rezignovat chce sám. Představenstvo hledá jeho nástupce, nejvíce se nyní spekuluje o Johnu Ternusovi, který vede vývoj hardwaru. Cook je klíčovou součástí finančního úspěchu Applu, nastavil totiž velice efektivní výrobu a dodavatelský řetězec, zároveň ale firmu učinil závislou na Číně a pod jeho vedením se spíše iteruje a nepřichází zásadní novinky.
Je zde další statistika, jak AMD roste na úkor Intelu. Tržní podíl AMD v dodávkách procesorů do serverů v roce 2019 činil 2,9 procenta, teď je to skoro 28 procent a vzhledem ke stavu Intelu lze očekávat další progres. U desktopových procesorů už má AMD skoro 34 procent, přičemž retailový trh zcela válcuje a Intel zachraňují OEM sestavy. Je každopádně otázkou, kde pro AMD bude strop, a to kvůli výrobním kapacitám u TSMC.
Sice se ozývá stále více hlasů o blížícím se splasknutí AI bubliny, Nvidia ale finančně pokračuje v jízdě. Tržby ve třetím čtvrtletí meziročně vyrostly o 62 procent na 57 miliard dolarů a čistý zisk se zvýšil o 65 procent na 31,9 miliardy dolarů. Hrubá marže je skoro 75 procent. I aktuální čtvrtletí by mělo být velmi silné. Většina tržeb jde z datacenter, dělá to přes 51 miliard dolarů.
Nvidia chce marže ještě větší a plánuje odstavit partnerské výrobce serverů na druhou kolej. U generace Vera Rubin chce produkci alokovat k sobě a OEM brát spíše jako druhé housle. Dalo se to čekat, Nvidia postupně buduje a ovládá celý stack včetně sítí.
Šéf Hugging Face uvedl, že se nenacházíme v AI bublině, ale LLM bublině. Prasknout by to mohlo příští rok. Je pravda, že AI pro většinu lidí rovná se chatboti a generátory obrázků, poměrně nenápadně se ale v různých procesech nasazují jiné typy AI, o nichž se moc nemluví.
Google vydal jazykový model Gemini 3. Podle testů LMArena nyní dosahuje nejlepších výsledků, Grok 4.1 tak by rychle překonán. Zatím je ovšem venku pouze Gemini 3 Pro, rychlejší a omezenější Flash ještě oznámen nebyl.
Majitel Lidlu a Kauflandu v Německu postaví datacentrum za 11 miliard eur. Schwarz Gruppe je nenápadnou konkurencí pro AWS či Azure, datacentra a cloud provozuje už nějakou dobu. Nejdříve šlo o potřebu pro vlastní firmy a posléze došlo k expanzi. Nový komplex v Lübbenau bude patřit mezi největší v Evropě. Bude mít 200 MW a zvládne hostit až 100 tisíc GPU.
Také tvůrce Linuxu Linus Torvalds se vyjádřil k vibe codingu. Ten hodně programátorů velmi rozčiluje. Torvalds v používání takových nástrojů nevidí problém, ovšem ne v případě vývoje kernelu či jiných důležitých prvků. Upozornil, že vibe coding může být problematický ohledně údržby.
Adobe za 1,9 miliardy dolarů kupuje firmu Semrush. Ta se zabývá SEO, digitálním a content marketingem a podobně, což chce Adobe integrovat do svých nástrojů. Cílem je hlavně poskytnout nástroje, které umožní optimalizaci obsahu na webu pro viditelnost ze strany AI chatbotů a vyhledávačů.
Lambda získala investici 1,5 miliardy dolarů. Startup buduje GPU cloud, podobně jako Nebius, CoreWeave a další, a kapacity pronajímá třeba Microsoftu. Firma teprve v únoru nabrala 480 milionů dolarů.
Zakladatel Lovable si pochvaluje, že s firmou neodešel z Evropy do Silicon Valley. Startup je prý úspěšný i díky tomu. V Evropě lze sehnat talenty a je reálné odsud budovat globální AI firmu. Lovable zvýšila ARR tržby na 200 milionů dolarů, za čtyři měsíce jde o dvojnásobek.
Japonská Kyocera vyvinula technologii pro velmi rychlý přenos dat pod vodou. V laboratorních sladkovodních podmínkách se na krátkou vzdálenost podařilo dosáhnout rychlosti 5,2 Gb/s. Omezení je na zhruba sto metrů. Vypadá to ovšem na zajímavý potenciál, například v rámci nasazení u podvodních průzkumných strojů.
Microsoft má druhou generaci svých serverových procesorů. Nový Cobalt 200 má 132 jader (ARM Neoverse V3), vyráběný je 3nm procesem TSMC a postavený je na čipletech. Každé jádro má 3MB L2 cache, celkově tedy jde o 396 MB.
Microsoft vydal ještě jednu aktualizaci pro Windows 10. Ta řeší nastalé problémy s Extended Security Updates, které fungují i po skončení běžné podpory letos v říjnu.
Microsoft zamezil jednomu způsobu, jak pirátský aktivovat Windows 11. Již není možné použít techniku KMS38, díky níž bylo možné systém aktivovat do roku 2038. KMS38 jako celek ale nekončí, stále je možné emulovat aktivační servery, jen je ale nutné každých 180 dní provádět novou aktivaci.
Microsoft začal testovat nasazení AI agentů ve Windows 11. Tito agenti by měli automatizovat úkoly. Funkce už je dostupná v rámci programu Insider (build 26220.7262), kde je možné zapnout Experimental agentic features. Agenti mají běžet v sandboxu, ovšem zřejmě půjde o kontroverzní funkci kvůli využívání dat, bezpečnosti a tak dále.
Evropská komise rozjela tři vyšetřování Amazon Web Services a Microsoft Azure. Zjišťuje, zda nejde o takzvané gatekeepery a zda nedochází k významnému ovlivňování trhu. Jde o další krok v rámci regulace DMA.
Konkurence Starlinku od Amazonu má nové jméno. Z projektu Kuiper je nyní Amazon Leo, což odkazuje na nízkou oběžnou dráhu. Amazon má na orbitě 150 satelitů, ke spuštění dojde po vyslání 578 kusů. Celkově má mít instalace přes 3 200 satelitů.
Je zde aktualizovaný žebříček nejrychlejších superpočítačů planety. Stále vládne americký El Capitan od HPE, jehož střeva jsme na Lupě ukázali. Na čtvrté místo se dostal Jupiter od Evidenu, který běží v Německu a který je prvním evropským strojem s výkonem přes exaflop. Starý kontinent má v TOP 10 čtyři stroje. První tři jsou z USA.
Microsoft zaznamenal DDoS útok o velikosti 15,7 Tb/s. Přicházelo 3,64 miliardy paketů za sekundu. Útočníci využili botnet Aisuru (Turbo Mirai), který využívá napadené kamery či domácí routery. Celkem se do akce zapojilo více než půl milionu IP adres.
Vyšel Unreal Engine 5.7. Tedy další verze páté generace enginu, kterou teď mnoho hráčů nesnáší, protože na něm vychází velmi neoptimalizované hry. Hlavní novinkou je ostré nasazení funkce MegaLights pro pokročilou práci se světly.
Zakladatel sociální sítě Mastodon končí ve funkci šéfa a projekt převádí na neziskovou organizaci. Eugen Rochko chce zajistit dlouhodobou udržitelnost projektu.
Vyšel Blender 5.0. Přibyly třeba funkce pro realistické lidské kostry, pohled AgX HDR, Convert to Display nebo bylo předěláno kreslení křivek.
Valve vypustilo do světa VK3D-Proton 3.0. Hlavní novinkou je podpora AMD FSR 4, používá se Vulkan a shader float8.
Ingress NGINX končí. Podpora poběží do března příštího roku, poté už nebudou poskytovány žádné aktualizace nebo opravy chyb.
Čtení na Root.cz a Cnews.cz:
