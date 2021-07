Grafiky jsou skladem, Rusko chystá vlastní procesory, přichází Windows za předplatné

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Microsoft používá vlastní distribuci Linuxu. Jmenuje se CBL-Mariner (Common Base Linux). Stojí za ní interní tým Linux System Group věnující se mimo jiné WSL2. S Marinerem v Microsoftu pracují vývojáři pracující s cloudem a podobně. Více je popsáno na blogu a GitHubu.

Microsoft spustí službu Windows 365 Cloud PC. Jde o Windows jako službu, kdy je systém doručovaný z cloudu. Služba odstartuje 2. srpna. Jde o evoluci technologie Azure Virtual Desktop, na které Cloud PC bude stavět. Ke spuštění bude stačit tenký klient nebo webový prohlížeč. Redmond primárně cílí na firemní uživatele, kde se tenké klienty už nějakou dobu používají a kde se snaží třeba VMware. Cloud PC bude možné škálovat z pohledu hardwarových prostředků. Více je zde.

Grafické karty už jsou zase v českých obchodech skladem. K dispozici jsou všechny modely Nvidia GeForce RTX série 3000, stejně jako některé modely Radeonů 6000 od AMD. Krize se tedy mírní, a to vlivem zákazu těžby krypta v Číně, ale pravděpodobně i dalšími faktory, jako je léto a menší zájem o sezení u počítačů. I když jsou grafiky skladem, stále jsou o 60 až 100 procent nad původní cenou. Pořídit se nicméně dají.

Rusko začíná pracovat na vlastních procesorech založených na RISC-V, otevřené alternativě k ARMu. Informuje o tom web Vedomosti.ru. Na vývoji dělá tamní společnost Rostec společně s Yadro a Syntacore. Do projektu jde 30 miliard rublů (téměř devět miliard korun) a cílem je mít do roku 2025 procesory pro desktopy, notebooky a servery. Procesory mají mít osm jader na 2 GHz a vyráběny mají být 12nm procesem. V Česku procesory RISC-V dělá Codasip.

Slavný Moorův zákon už neplatí, novou jednotkou je výkon na watt. Myslí si to alespoň v ARMu. Jeho ředitel pro technologie Rob Aitken se o této problematice rozepsal na blogu.

Google vydává novou desktopovou aplikaci pro Google Drive. Nahradí Backup and Sync a Drive File Stream. K dispozici je pro Windows a macOS. Aplikace mimo jiné umožňuje cloudové úložiště zobrazit jako systémový disk.

Na Ukrajině odhalili těžařské centrum pro kryptoměny nelegálně napojené na elektrickou rozvodnou síť. V chodu zde bylo 500 grafických karet a 3800 konzolí PlayStation 4. Těžaři údajně měsíčně nakradli elektřinu za zhruba pět milionů korun. Těžařská neefektivita PS4 byla vynahrazena tím, že se nemuselo platit za spotřebu.

V Číně zase chytili dva pašeráky procesorů. Celkem se mezi Hongkongem a Macaem snažili převést 308 procesorů Intel Rocket Lake-S. Jeden z mužů jich měl 256 přilepených na těle podobně jako drogy. Pašování zřejmě bude v Asii běžné. Hongkong během dne dokáže odhalit 2200 procesorů na cestě.

Výstavní skříni čínského čipového byznysu hrozí insolvence. Jde o konglomerát Tsinghua Unigroup, pod který spadá tvůrce SoC čipů Unisoc nebo YMTC schopné vyrábět 128vrstvé 3D NAND flash paměti. O insolvenci žádá Huishang Bank, která si pořídila dluhopisy Tsinghua. Firma údajně nesplácí. Tsinghua loni měla na účet osm miliard dolarů, dluh ale narostl na 31 miliard dolarů. S věřiteli chce spolupracovat, píše Reuters. Tsinghua se nedávno pokusila za 23 miliard dolarů koupit Micron a za 3,8 miliardy dolarů získat podíl ve Western Digital. Obě transakce zatrhla americká vláda.

Tencent začíná u svých mobilních her ověřovat věk hráčů skrze snímání obličeje. Funkce vyvíjená ve spolupráci s čínskou vládou nese název Midnight Patrol. Má sloužit k tomu, aby děti u her netrávily příliš mnoho času. V roce 2018 už byla zavedena praktika, kdy je pro hraní her nutné zadat občanku. To se ale obcházelo tak, že děti používaly občanky dospělých, shrnuje ArsTechnica.

Atos má problémy. Francouzský IT obr musí propustit 1300 lidí, tržby mu naposledy spadly o 15 procent, rozebírají Financial Times. Propad reflektují i akcie. Zákazníci od tradičního IT utíkají do cloudu, kde Atos není tak silný. Firma zde chce posílit, a to i skrze akvizice. Atos je mimo jiné zastáncem vybudování evropského cloudu, který se snaží protlačit Francie. Na úrovni EU výrazně pomáhá eurokomisař Thierry Breton, bývalý šéf Atosu.

Broadcom chtěl za 15 až 20 miliard dolarů koupit SAS Institute, z akce ale nakonec sešlo. Podle Wall Street Journal probíhalo vyjednávání, ze kterého se nakonec Broadcom po seznámení s detaily stáhnul. Čipový kolos Broadcom už dříve koupil CA Technologies (18,9 miliardy dolarů) a firemní byznys Symantecu (10,7 miliardy dolarů). Broadcom i CA mají silné zastoupení a vývoj v Praze.

Byl vyroben první čip OpenPOWER. Tato architektura vychází z POWERu od IBM s tím, že byla uvolněna jako open source. LibreSOC se podařilo vyrobit testovací ASIC. Použita byla 180nm technologie TSMC.

Intel dál rozvíjí plány pro výrobu v Evropě. V několika fázích by údajně mohl vytvořit komplexy za 100 miliard dolarů. V první fázi by šlo o dvacet miliard dolarů. Továrny by mohly vyrůst skrze více zemí. Intel jedná zejména s Francií, Itálií, Německem a Beneluxem. Rád by získal miliardové pobídky. Shrnuje to Tom's Hardware.

Další alternativa k Raspberry Pi je poháněná Intel Tiger Lake. Jde o mikropočítač LE-370 od společnosti Commate Computer. Využívá procesor Core i7 s frekvencí 1,8 až 4,4 GHz, grafiku Iris Xe a až 32 GB paměti DDR4. Součástí jsou i porty pro NVMe a SATA. Cena ještě není k dispozici.

Novinky v Toru. Rozjel se vývoj projektu Arti, který přepisuje Tor do jazyka Rust z původního C. Rust by měl údajně zejména zrychlit vývoj. Kód se píše kompletně znovu. Tor také přechází z URL v2 na v3. Druhá verze již není považovaná za bezpečnou, mimo jiné kvůli SHA-1. Přechod má trvat skoro rok a půl.

Microsoft kupuje firmu RiskIQ, cena by se měla pohybovat nad půlmiliardou dolarů. RiskIQ se specializuje na kyberbezpečnost v cloudu, a je tedy zřejmé, že se stane součástí bezpečnostní nabídky Azure.

Vychází třetí betaverze Androidu 12. Zajímavou novinkou je možnost dělat scrolling screenshoty. Tedy ne pouze snímky aktuální obrazovky, ale celého rozhraní aplikace. Hotové je také API pro vývojáře.

Do kyberbezpečnostních firem letos tečou obrovské investice, shrnuje CrunchBase. Jen tento týden došlo ke dvěma velkým: Arctic Wolf nabrala 150 milionů dolarů, Quantexa pak 153 milionů dolarů.

Vychází MongoDB 5.0. Společně s tím se tato databáze přesune do módu vydávání nové verze každý kvartál.

Dvě bohaté akvizice: Fortive za 1,2 miliardy dolarů kupuje ServiceChannel a ZoomInfo za 575 milionů dolarů získává Chorus.ai. Discord pak koupil startup Sentropy, jehož strojové učení umí rozeznávat a odebírat problematický obsah.