Hackeři chtěli napadnout továrnu Tesly, Apple nesmí poškodit Unreal Engine a blíží se obrázkový formát AVIF

Facebook se podílí na oslabování demokracie v Indii, jde o peníze. Stejně tak negativně působil v Myanmaru či na Filipínách. Podpora tamním vládám je prostě jen a pouze věcí posílení tržního podílu a vyšších zisků. A to se počítá. Životy a svobody obyvatel nikoliv. Via For Facebook, weakening India’s democracy is just the cost of business.

TikTok zažaloval vládu amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli zákazu transakcí s mateřskou společností ByteDance. Oznámení najdete ve Why we are suing the Administration a jeden si musí klást otázku, proč totéž už dávno neudělala čínská firma Huawei.

Facebook mohl využít Trumpovu vládu pro likvidaci konkurenčního TikToku. Mark Zuckerberg osobně hovořil proti TikToku na setkání s Trumpem a zákonodárci na konci loňského roku, odváděl pozornost od vlastních problémů vyžadujících regulaci a využil situaci pro zlepšení vlastní reputace. Podrobnosti ve Facebook CEO Mark Zuckerberg Stoked Washington’s Fears About TikTok a Facebook may have used the Trump administration to kill off rival TikTok.

TELEgraficky

WEBDESIGN, INTERNET

Blíží se další komplikace, nový formát pro obrázky jménem AVIF. Nabízí kompresi o zhruba 50 % lepší než JPEG a 25 % lepší než WebP. Podpora by se měla objevit v Chrome 85 a Firefoxu 80. Stačí se ale podívat na peklo s HEIC od Applu i problémy s WebP, kde ani po letech existence není podpora široce dostupná v operačních systémech ani softwaru. Detaily v How to Use AVIF: The New Next-Gen Image Compression Format.

Cena za 1 GB mobilních dat? Česká republika je na 187. místě v žebříčku 228 zemí. Před námi je 186 zemí s levnějšími daty. Sousední Polsko je osmnácté, Rakousko čtyřicáté třetí, lépe je na tom i Slovensko. Zkoumejte ve Worldwide mobile data pricing: The cost of 1GB of mobile data in 228 countries a berte to s rezervou – včetně metodiky a zdrojů dat.

Úložiště Ever náhle končí. Známé se stalo tím, že se přišlo na to, že fotky uživatelů využívalo pro vývoj pomůcek na rozpoznávání obličejů.

Myslel to dobře aneb Když se dvanáctiletý pustí do oprav skotské Wikipedie, aniž by uměl skotsky. Od roku 2013 opravil a vytvořil tisíce článků, aniž by je někdo kontroloval. A samozřejmě napáchal víc škody než užitku. Problematických věcí je ale ke studiu víc, podívejte se do A Teen Threw Scots Wiki Into Chaos and It Highlights a Massive Problem With Wikipedia a Requests for comment/Disruptive editing on sco.wikipedia on an unparalleled scale.

Apple se prý chce pustit do konkurování Googlu ve vyhledávání. Svědčit o tom mají změny v iOS 14 a na stránce podpory pro Apple Bot spolu se zvýšenou frekvencí činnosti tohoto robota. V Apple showing signs it may soon launch a search engine to compete against Google Search na základě toho došli k názoru, že Apple brzy spustí vlastní vyhledávač a z telefonů a tabletů zmizí vyhledávání přes Google (za které Google platí miliardy dolarů ročně).