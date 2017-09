 »  Hackujte stát, vyzvaly úřady. Jak dopadl první hackathon veřejné správy?

Takovou sešlost asi prosklená kancelářská budova Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) moc často nezažívá. Desítky lidí v tričkách s hashtagem #hackujstat na zádech se rozesazují kolem stolů ve velké zasedací místnosti a chystají si notebooky. Žluté nebo zelené tričko mají přihlášení vývojáři, černé nese porota, organizátoři a garanti jednotlivých datových sad.

V tričku se tu procházejí i prezident NKÚ Miloslav Kala, šéf Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jaromír Novák a další zástupci úřadů a ministerstev. Jsme v sídle jedné ze zásadních tuzemských institucí, která dohlíží na hospodaření státních úřadů, ale atmosféra je příjemně neformální. Je pátek 16. září a moderátor Michal Tošovský z Fondu Otakara Motejla zahajuje první hackathon veřejné správy v Česku.

Hledání ukradených aut, úřednický chatbot, databáze dotačních parazitů, aplikace hledající souvislosti mezi hazardem a exekucemi, vizualizace dat o pohybu obyvatelstva nebo mapa s údaji o kvalitě života v daném místě. To jsou příklady aplikací, které v sídle NKÚ za 24 hodin vznikly. Na hackathon se registrovala stovka zájemců, dorazilo jich asi šedesát a ve výsledku odprezentovali 15 projektů v různém stavu rozpracovanosti (nedá se samozřejmě čekat, že za pouhý den vznikne zcela odladěná věc).

Své datové sady pro hackathon poskytlo sedm statečných úřadů – kromě NKÚ a ČTÚ také Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), Český statistický úřad (ČSÚ), Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK), ministerstvo financí a ministerstvo vnitra. Jde vesměs o údaje, které už jsou ve formátu otevřených dat volně dostupné na webu. Jen ministerstvo financí bohužel nedokázalo ani pro účely hackathonu bez omezení zpřístupnit důležitý registr ekonomických subjektů ARES – zásadní omezení počtu dotazů tak platilo i pro IP adresu NKÚ, ze které účastnicí do registru přistupovali.

Kdo vyhrál

Porota na závěr vyhlásila celkem pět nejlepších aplikací. Páté místo obsadil Úředníček – chatbot – pomocníček. Jde o návrh chatbota pro Facebook Messenger, který je napojený na data úřadů a umí uživatelům odpovídat na některé otázky. V demu uměl například z dat ČSÚ zobrazit vývoj ceny másla nebo navigovat k nejbližším úřadům v okolí. Porota ocenila hlavně to, že jde o pokus oslovit mladé uživatele, pro které je Messenger přirozenou komunikační platformou.



Čtvrté místo získal Vizualizátor dat ČSÚ, který se snaží údaje ze statistických tabulek zobrazit v mapách zajímavým způsobem. V demu tak tým předvedl například mapu bytové výstavby mezi lety 1997 až 2016, která ukazuje vývoj v jednotlivých letech a umí mezi roky automaticky přecházet, nebo dynamickou mapu zobrazující přesuny zaměstnanců mezi okresy. Ke zpracování podkladů autoři použili Google Fusion Tables a pro vizualizaci dat technologii FlowField.

Ještě o stupeň lépe u poroty dopadla aplikace hledající souvislosti mezi smlouvami zveřejněnými v registru smluv a dalšími daty – třeba údaji o kontrolách NKÚ, které na úřadech proběhly. Jejím prostřednictvím se dají zobrazit například informace o tom, jak si jednotlivé úřady vedou a jak jsou na tom jejich příspěvkové organizace.

Stříbrnou příčku porota přisoudila aplikaci CRABapp, která pracuje s daty Centrálního registru administrativních budov (CRAB) shromažďujícího údaje o kancelářských budovách v majetku státu a jejich využití. „Cílem bylo zmapování státních budov a státních úředníků,“ vysvětlovali při prezentaci autoři. A pak ukázali například to, jaká je u úřadů průměrná plocha kanceláře na jednoho zaměstnance nebo jaký je v krajích poměr úředníků na počet ekonomicky aktivních obyvatel. A přidali odlehčené hypotézy o tom, jak by se projevilo propouštění úředníků na nezaměstnanosti nebo na zvýšení počtu OSVČ.

A podle jednoho z porotců, provozovatele Hlídače státu Michala Bláhy, si za podobnou aplikaci dokáže velká IT firma naúčtovat i miliony korun.

A vítězem prvního hackathonu veřejné správy se stala aplikace Hazard vs. exekuce. Aplikace se snaží najít korelace mezi protihazardními vyhláškami obcí a počtem exekucí. Umí tak na mapě zobrazit, jak moc je hazard v jednotlivých obcích regulován (zda jsou například zakázány jen živé hry, nebo je hazard z obce úplně vyloučen) a kolik je v obci exekucí.

„Rádi bychom aplikaci dotáhli do podoby, která by se dala opravdu publikovat,“ řekl Lupě Jakub Kožíšek, vedoucí čtyřčlenného týmu, který za aplikací stojí (spolu s ním aplikaci vytvořili Bára Drbohlavová, David Vávra a Jakub Koláček). Data by se podle autorů dala svázat ještě s dalšími údaji a aplikace by tak ve své finální podobě mohla být zajímavým podkladem pro starosty obcí, kteří se rozhodují, jak s hazardem na svém území naložit.

„Nemáme třeba zatím údaje o počtech výjezdů policie k výtržnostem v okolí heren nebo k drogové kriminalitě. Předpokládám, že kdyby byl hazard v obci zakázaný, nemusela by policie tak často vyjíždět, ušetřila by a mohla by tyto peníze věnovat třeba na prevenci,“ doplňuj možné propojení s dalšími údaji Drbohlavová. Zdrojová data k aplikaci jsou k dispozici na GitHubu.

O spolupráci s autory aplikace projevil na místě zájem datový novinář Českého rozhlasu a člen poroty Jan Cibulka.

Další nápady

Kromě oceněné pětky, která si za své úsilí odnesla router Turris od sdružení CZ.NIC a nabídku stáže na některých zúčastněných úřadech, byly na akci vidět i další pokusy, jak s otevřenými daty úřadů zacházet. K některým aspoň krátce:

aplikace Muerte nabízí vizualizaci regionů Česka podle příčin úmrtí (demo zde)

aplikace Kvalita místa zobrazuje údaje o kvalitě života v konkrétní ulici (demo zde)

Dotační parazit spojuje údaje z Hlídače smluv s daty z Centrální evidence dotací (CEDR) a nachází v nich nové souvislosti (zajímavé může být například zobrazení příjemců dotací podle toho, jak dlouho před získáním peněz dotyčná firma vznikla)

podobná aplikace se snaží rozebírat anomálie cen v nabídkách firem ve veřejných zakázkách a v demu ukázala příklad stavebních zakázek v Praze 10, o které se pravidelně ucházejí tři stejné firmy a jejich nabídkové ceny se překvapivě liší jen v desetinách procent

crowdhuntingová aplikace Chyť si zloděje auta umí automaticky rozpoznat SPZ vyfoceného auta a porovnat ji s policejní databází kradených vozů

a na závěr odlehčená aplikace Generátor obcí, která využívá strojové učení k tomu, aby se z existujících názvů a erbů českých obcí naučila automaticky generovat erby a názvy nové. To muselo dát práce a přitom taková blbost, dala by se citovat hláška z Pelíšků. Jako vtip na závěr prezentací ale aplikace opravdu pobavila.

