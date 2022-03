Hacky skupiny Lapsus$, rizikový Kaspersky a iPhone za předplatné

Z-Library spouští fundraising. Poběží do 1. dubna a přispět můžete zde. Pokud Z-Library ještě neznáte, měli byste to napravit. Je to fantastické místo plné pokladů.

Rozloučit se s řešeními od Kaspersky? Lze věřit, v současné situaci, ruské firmě? Eugene Kaspersky o ruské invazi na Ukrajinu mluví jako o „aktuální situaci na Ukrajině“ a volá po „kompromisu“. Co se důvěryhodnosti týče, tak je tu například německé BSI, které varovalo před použitím antiviru od Kaspersky. Není divu, software s trvalým napojením do Ruska a možností kdykoliv přinést zničující „aktualizaci“ je rizikový.

Ulož.to je slavné, jeho aplikace byla odstraněna z Google Play kvůli pirátství. Věnuje se tomu TorrentFreak v Google Removes Popular File-Sharing App from Play Store Over Piracy Concerns. A citují i Lupu. Google kvůli pirátství smazal aplikaci Uloz.to z obchodu Google Play.

Chrome byste měli aktualizovat, je v něm nebezpečná 0day chyba. Viz Stable Channel Update for Desktop a Emergency Google Chrome update fixes zero-day used in attacks. To, že jste na opravené verzi, poznáte pomocí čísla verze – 99.0.4844.84.

TELEgraficky

Raycast pro MacOS ■ Samba 4.16 je venku ■ Linux Mint Debian Edition 5 je venku ■ JSON Feed 1.1 je venku ■ Netflix koupil Boss Fight Entertainment ■ Děravé HP tiskárny ■ ComicTrack

WEBDESIGN, INTERNET

Apple v pondělí podvečer postihl masivní výpadek. Dotkl se prakticky všeho, nefunkční byl iCloud, posílání zpráv přes iMessage, Apple Music, Mapy, App Store, Apple TV. Podle Marka Gurmana výpadek postihl i firemní a prodejní systémy. Jak je u Applu dobrým zvykem, Apple System Status dlouho tvrdil, že všechny služby fungují normálně.

Vimeo v reakci na aféru okolo zdražení a žádání peněz od uživatelů přišlo s tím, že jde o B2B řešení a ne „indie“ YouTube. Pokud na tom Vimeo bude trvat, bude to konec pro značnou část právě „indie“ sféry tvůrců videí.

Filmy a seriály mizí z Google Play Store, budou pouze v aplikaci Google TV. Kde už ostatně jsou někdy od loňského roku.

Zemřel Stephen Wilhite, tvůrce GIFu. Tedy jeden z hlavních tvůrců GIFu. Což jsou osmdesátá léta minulého století a tehdy populární CompuServe.

Rusko zablokovalo Zprávy Google za „nedůvěryhodné informace“ o Ukrajině. Není divu, je tam plno zpráv o skutečném stavu války a agrese.

FBI vypsala odměnu 250 tisíc dolarů na Prigožina. Mimo to, že jde o šéfa soukromé Wagnerovy armády, která bojuje i na Ukrajině, tak je to provozovatel petrohradské trollí farmy.

EU a USA mají (předběžnou) dohodu o přenosu dat. Tedy onen chybějící právní rámec, kvůli kterému tak trochu vznikla panika, že Facebook a Instagram opustí Evropu. Ursula von der Leyen oznámila nalezení shody na principu nového rámce pro transatlantický tok dat. Jak to konkrétně bude vypadat, jasné není a budeme si muset počkat měsíce, než vznikne reálná dohoda „na papíře“.

HARDWARE

Nové Mac Studio má dva SSD sloty. S otazníky. Mimo to, že mají nestandardní provedení, tak to nevypadá, že je lze volně využít pro navýšení kapacity. Tématu se věnuje Explaining the Mac Studio’s removable SSDs, and why you can’t simply swap them out.

Budeme si pořizovat iPhone od Applu za měsíční předplatné? Podle Apple could soon turn the iPhone into a recurring subscription service by tuto službu Apple mohl spustit už letos. Tématu se věnuje i Bloomberg v Apple Is Working on a Hardware Subscription Service for iPhones.

SOFTWARE

Hrajete Elden Rings Online? Nedělejte to, čeká vás nekonečná smrt. Chyba ve hře umožňuje, aby vás útočníci poslali do nekonečně se opakujícího umírání postavy. Detaily i v infinite falling / death loop – Hacked.

Raycast. Zajímavé, pocity rozporuplné. Ochotně se to nainstaluje na konfliktní klávesovou zkratku. Zmatečné ovládání. Neintuitivní.

Windows 1.0 obsahuje Easter Egg, který byl objeven až nyní. Líbit se vám bude i tento přehled Easter Egg v dalších verzích. Včetně občas velmi komplikovaných cest vyvolání.

Windows 11 mají nový Easter Egg. V Notepadu můžete roztočit ozubené kolečko. Vážně. A nejenom tam, The Verge ukazuje, že je to nově možné i v novém Task Manageru.

EU chce Apple i Google přinutit k otevření zprávových aplikací, aplikačních obchodů i plateb. Měl by k tomu posloužit chystaný Digital Markets Act (DMA). K dispozici je i záznam tiskové konference věnované tomu tématu. Umožnit alternativní aplikační obchod u Applu je krok správným směrem, stejně tak jako omezení monopolu obou gigantů na veškeré placení na obou platformách. Kompletní otevření zprávových systémů ale je složitá věc, která všem provozovatelům přinese komplikace, může mít zásadní dopad na bezpečnost a bude vyžadovat i zásahy/omezení soukromí uživatelů.

Zkuste si namalovat vlastní manga s pomoci AI od Google. Giga Manga musíte předložit základ kresby a AI se pokusí vytvořit klasické manga. Nečekejte ale, že je jednoduché dosáhnout dobrého výsledku. Detaily v Manga Out of the Box: the story of a Japanese art form a Manga: Out Of The Box.

Adobe Illustrator v roce 1987. První verze AI vůbec, aby to bylo přesné:

LAPSUS$, MICROSOFT A OKTA

Kdo jsou Lapsus$? Skupina hackerů, čerstvě stojící za hackem Microsoftu či Okta. Širší pohled v A Closer Look at the LAPSUS$ Data Extortion Group. V případě hacku Okta jde o poskytovatele autentizačních a identifikačních služeb a zasažena mají být data zákazníků. V případě útoku na Microsoft jde o 37 GB zdrojových kódů – Bing, Cortana a další projekty.

Hack Okta může mít zásadní dopady. Mezi zákazníky má Peleton, Sonos, T-Mobile, FCC a tisíce dalších firem a organizací (přes 15 tisíc po celém světě). Okta nejdříve zpochybňovala, že by k útoku došlo, zatímco Lapsus$ uváděli, že se měsíce pohybovali uvnitř systémů. Okta nakonec hack potvrdila, týkat se má ale 366 zákazníků z celkového počtu více než patnácti tisíc. Průnik se podařil z notebooku subdodavatele.

Microsoft potvrdil hack a únik zdrojových kódů. Lapsus$ se podařilo kompromitovat účet jednoho ze zaměstnanců. Užitečné čtení najdete v DEV-0537 criminal actor targeting organizations for data exfiltration and destruction.

Londýnská policie v souvislost s hackery Lapsus$ zatkla sedm teenagerů. Podle dostupných informací by jeden z nich měl být šéfem skupiny. Detaily v Seven teenagers arrested in connection with the Lapsus$ hacking group a Researchers Trace LAPSUS$ Cyber Attacks to 16-Year-Old Hacker from England.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Přes 200 tisíc routerů MicroTik je ovládáno botnetovým malwarem. Vznikla tak jedna z největších BaaS (Botnet as a Service) služeb. Detaily v Over 200,000 MicroTik Routers Worldwide Are Under the Control of Botnet Malware.

Izrael odmítá prodat spyware Pegasus Estonsku a Ukrajině. Řadu let ochotně tento software prodával despotickým a nedemokratickým režimům a byl zneužíván v rozporu se zákony i mravy. Estonsko i Ukrajina žádali o Pegasus, aby se mohli dostat do ruských telefonů.

Americká Arizona umožňuje využít iPhone jako občanku či řidičák. Stačí je přidat do peněženky v telefonu (Wallet-ID) a používat tuto digitální kopii místo papírové. Na cestě by to mělo být i pro další americké státy. Krok vyvolává řadu obav s ohledem na ochranu soukromí. Oznámení od Applu viz Apple launches the first driver’s license and state ID in Wallet with Arizona.

FCC přidalo Kaspersky a China Telecom mezi národní bezpečnostní hrozby. Vedle toho ještě China Mobile International. Na stejném seznamu je už Huawei a ZTE a další tři čínské firmy. Kaspersky je první ruská firma na seznamu. Jeho produkty se už od roku 2017 nesmí používat v amerických federálních sítích. Kaspersky popírá, že by byl nástrojem ruské vlády a nové rozhodnutí označuje za zklamání založené na „politickém základě“.

Anonymous zveřejnili 28 GB dat ukradených ruské centrální bance. Jde o více než 35 tisíc souborů.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook stále selhává při kontrolách reklamy. Čerstvá zpráva ukazuje, že bez problémů schválil osm reklam plných nenávisti vůči Rohingům.

Twitter umí vytvářet animované GIFy. Stačí je natočit kamerou. Prozatím pouze ve verzi pro iOS. Jak to vypadá reálně, je možné vidět zde.

Twitter do přímých zpráv doplnil vyhledávání. Moc ale nejásejte, hledá to jenom určité slovo, fulltext to stále není. Zlepšení to ale je. Doposud vyhledávání nacházelo pouze jména (účtů nebo skupinových chatů).

Instagram (tak trochu) vrátil zpět chronologický newsfeed. Tak trochu proto, že to nemůžete mít trvale a musíte na to přepínat. Vlevo nahoře klikněte na logo Instagramu a budete moci vybrat Following (sledovaní) a Favorites (oblíbení). V obou případech jde o chronologický newsfeed a první jsou ti, co sledujete, druzí pak ti, které jste si přidali mezi oblíbené.

MOBILNÍ APLIKACE

Greenroom se přejmenuje na Spotify Live a stane se součástí aplikace Spotify. Vlna zájmu o live audio opadá.

Malware kradoucí hesla k Facebooku má přes 100 tisíc stažení z Google Play. Vydává se za aplikaci, která vás promění v kreslenou postavičku. Craftsart Cartoon Photo Tools už naštěstí Google smazal, ale s tímto počtem stažení evidentně hodně pozdě. Detaily v Android password-stealing malware infects 100,000 Google Play users.

STARTUPY A EKONOMIKA

Netflix chce zpoplatnit sdílení hesel. Mohlo by mu to přinést 1,6 miliardy USD ročně. Sdílet hesla s někým mimo vlastní domácnost je proti pravidlům. Zatímco doposud proti tomu Netflix (marně) bojoval, teď chce nasadit jinou taktiku. Při porušení nabídne vlastníkům účtu možnost zaplatit za poskytnutí služby dalším lidem.

Spotify pozastavilo placené služby v Rusku a chystá se služby přerušit zcela. Odvolává se přitom na nové zákony omezující šíření informací a hrozbu postihů.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.