HBO Max na horské dráze. Z aplikace mizí filmy a projde změnami

Videoaplikace HBO Max má před sebou nejistou budoucnost. Projekt vznikl ve firmě WarnerMedia na jaře roku 2020. A vypadalo to, že se slibně sveze na pandemické vlně, protože lidé nemohli dělat nic jiného než sedět doma a dívat se na filmy. Plány vypadaly optimisticky, firma investovala do pořadů natáčených exkluzivně pro internet, a dokonce zkrátila dobu mezi uvedením filmů v kinech a jejich zpřístupněním v aplikaci.

Jenže potom se majitel WarnerMedia, telekomunikační gigant AT&T, rozhodl celou tuto obsahovou divizi prodat. Jednak potřeboval umořit dluhy a jednak potřeboval peníze na rozvoj svého hlavního podnikání, tedy mobilních a internetových sítí.

Následovalo rychlé spojení WarnerMedia s konkurenční firmou Discovery, které vyvrcholilo na jaře letošního roku ustavením společného podniku Warner Bros. Discovery (WBD). Do čela spojené firmy se postavil bývalý šéf Discovery David Zaslav a okamžitě jí naordinoval redukční dietu. WarnerMedia i Discovery podnikaly ve spoustě podobných oblastí, takže Zaslav vytáhnul do boje s provozními duplicitami, aby různá oddělení nedělala totéž, jen pod jinou značkou.

Jednou z těch podobností ovšem byly také streamovací služby. Warneři provozovali HBO Max a krátce před definitivním spojením tuto aplikaci zpřístupnili také na českém trhu. Discovery měla svou službu Discovery+, která měla dorazit i k nám, ale už to před spojením nestihla.

Spojená firma tak souběžně provozuje dvě streamovací služby, které zamrzly v různých fázích expanze. A za pochodu předělává jejich organizační zázemí. Celá naplánovaná strategie pro HBO Max letěla do koše ve chvíli, kdy generální ředitel oznámil, že udržovat dvě služby vedle sebe nedává smysl, takže se sloučí do jednoho produktu.

Všechno znova

Spuštění, propagace a provoz HBO Max i Discovery+ obnášelo obrovské náklady. Letos v červenci přesto vedení firmy rozhodlo, že HBO Max už nikde jinde nespustí. Češi to tedy stihli jen tak tak, „naše“ březnová vlna byla poslední. Služba je momentálně dostupná v 61 státech, přitom měla být přístupná po celém světě.

Manažeři Warner Bros. Discovery při komentování hospodářských výsledků za 2. čtvrtletí roku 2022 oficiálně potvrdili, že záměr sloučit produkty platí. Změna se však neodehraje „střihem“, opět to bude postupně podle významnosti světových trhů.

„Spojení veškerého obsahu dohromady bylo jedinou možností, jak z toho udělat životaschopný byznys,“ poznamenal šéf streamovací divize Jean-Briac Perrette. „Každý člen domácnosti si tam najde něco podle svého vkusu,“ dodal. Zatímco HBO Max je tradičně silné v dramatické tvorbě a má převážně mužské publikum, Discovery+ si platí hlavně ženy, jimž poskytuje dokumenty a příběhy ze života. Klíčovým kritériem má být kvalita.

Z prezentace pro akcionáře vyplynulo, že se počítá také s integrací sportovního obsahu pod značkou placeného kanálu Eurosport.

Nejprve se sloučená služba objeví v létě 2023 ve Spojených státech amerických. Následovat bude na podzim 39 zemí Latinské Ameriky, na začátku roku 2024 se dočká 20 evropských států, a teprve pak přijde na řadu Asie a Tichomoří.

Tento restart však podle dostupných informací proběhne jen v zemích, kde je HBO Max nebo Discovery+ dostupné už teď. Na nových trzích bude spojená služba uvedena až potom. Ve Velké Británii, v Německu a v Itálii na ni dojde nejdřív v roce 2025, neboť v těchto zemích nyní platí exkluzivní distribuční smlouva se společností Sky.

Jak se bude spojený produkt jmenovat, to také ještě Warner Bros. neví. Firma si objednala průzkum známosti a vnímání značky HBO Max. Klasické HBO však zůstane symbolem pro kvalitní placenou televizní tvorbu.

Velkou neznámou zůstává rovněž cenová politika. Perrette však potvrdil, že se počítá se standardním předplatným bez reklam a s levnější verzí, kde budou reklamy.

Discovery+ jako základ

Technologicky poběží na systémech současné služby Discovery+. Ta má sice méně uživatelů než HBO Max, zato spokojenějších, neboť uživatelské rozhraní HBO Max sklízí spíše kritiku. „U HBO Max jsou potíže s výkonem a ohlasy zákazníků, ovšem nabízí spoustu funkcí. Discovery+ má méně funkcí, ale má na pozadí robustnější infrastrukturu,“ připustil Perrette.

„Máme před sebou v nadcházejících měsících spoustu práce. Od přepracování technologické platformy, zajištění správného obsahu a metadat po celém světě po zajištění bezproblémové migrace zákazníků při spuštění,“ dodal.

V mezidobí se na Discovery+ objeví sekce zpravodajské televize CNN, jejíž samostatnou aplikaci CNN+ „zařízl“ generální ředitel Warner Bros. Discovery pouhý měsíc po jejím slavnostním spuštění. Ani to se neobešlo bez značných investic a marketingových nákladů, které firma rázem odepsala.

Na HBO Max se naopak objeví některé pořady z Discovery+. Snahou je, aby se obě služby vzájemně podpořily, není vyloučené balíčkování jejich předplatného.

Do roku 2025 chce Warner Bros. Discovery dosáhnout hranice 130 milionů předplatitelů po celém světě. Ve srovnání s dravou konkurencí, jako je Disney+, však ztrácí dech a přichází o slibnou uživatelskou základnu zejména v Asii. Protože tam nebude nová streamovací služba dřív než v létě 2024, dává tím Warner Bros. Discovery svým soupeřům dva roky k dobru.

Zároveň se situace na trhu streamovacích služeb komplikuje, protože ochlazování globální ekonomiky má vliv i na ochotu domácností utrácet za volnočasové produkty.

Streamovací služba Počet předplatitelů (Q2 2022) Netflix 220,67 milionu Disney+ 137,7 milionu HBO Max, HBO, Discovery+ 92 milionů Paramount+ 65 milionů

Kvalita místo kvantity

Nedávno sloučený podnik vykázal ve druhém čtvrtletí tržby přes 9,82 miliardy dolarů. Hospodaření v tomto období však uzavřel čistou ztrátou téměř 3,42 miliardy dolarů. Jenom náklady na restrukturalizaci přesáhly miliardu dolarů, dalších 983 milionů připadlo na „transakční a integrační náklady“.

Pokračuje tedy v šetření. Kvůli škrtání nákladů už HBO Max zredukovalo katalog pořadů. Zmizely z něj i filmy natočené pouze pro tuto platformu. Už tedy neuvidíte komedii Za sny až na Mars (Moonshot), akční komedii Superintelligence, fantasy Čarodějnice, fantasy komedii Americká nakládačka, romantickou komedii Lockdown nebo drama Charm City Kings.

Premiéru nikdy nebude mít už dokončený film Batgirl, který stál 90 milionů dolarů a jehož testovací projekce dopadla podle amerických médií příšerně. Stopku dostal rovněž animovaný příběh Scoob: Holiday Haunt. Z plánu premiér zmizely i další filmy a seriály (např. Wondertwins, Demimonde). „Nepošleme do světa žádný film do chvíle, než mu budeme stoprocentně věřit,“ komentoval to generální ředitel David Zaslav.

Na druhou stranu chce Warner Bros. Discovery i nadále produkovat filmy s komiksovými hrdiny z příběhů DC Comics (což je například Batman nebo Superman). Ale jen za předpokladu, že budou kvalitní a budou se držet desetiletého plánu, který jim dá určitou návaznost. Je zjevné, že firma hledala inspiraci u konkurenčního komiksového světa Marvel, který je superúspěšný a přináší vysoké tržby do kasy společnosti Disney.





Zrušeno bylo jakékoliv natáčení původní tvorby pro HBO Max v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, v Polsku, skandinávských zemích, v Nizozemsku a v Turecku. Dokončované projekty budou nabídnuty jiným provozovatelům streamovacích služeb.

Redukována bude tvorba pro děti, a to nejen na HBO Max, ale také na klasických stanicích, které patří stejné firmě (zejména Cartoon Network a Boomerang). Finanční ředitel Gunnar Wiedenfels zhodnotil animované filmy jako dědictví po WarnerMedia, které stálo hodně peněz, ale zároveň neexistoval žádný obchodní model, jak investované prostředky vydělat zpátky.