HD ready televizory se pořád prodávají ve velkém, Češi si je kupují na chalupy

Jako všude ve světě, i v České republice poptávka po velkých televizích stále stoupá. Největší kategorií celkově jsou dnes 55" televize, největší potenciál růstu ale mají úhlopříčky 65" a vyšší. Nicméně pořád tu bude zákazník, který z nějakého důvodu – především kvůli nedostatečnému prostoru – bude chtít televize menší. A my tuto kategorii rozhodně nechceme a nebudeme opouštět.

Skupina HD ready televizorů v ČR stále tvoří přibližně jednu čtvrtinu z celkového prodaného množství. Tyto televizní přijímače kupují zákazníci orientovaní na cenu, takže spotřebitelé s nižšími příjmy nebo důchodci. Případně jsou to televizory určené na chalupy, do kuchyně, do dětských pokojů a podobně.

Už zaznělo, že v portfoliu máte OLED televizory. Tato technologie má objektivní výhody, ale zdá se, že nenabízí příliš velký výběr úhlopříček.

Protože OLED panely nevyrábíme, jsme odkázáni na nabídku rozměrů, které v současné době nabízí stále jediný výrobce OLED panelů na světě. Vzhledem k tomu, že OLED trh v současné době stagnuje, do velkých úhlopříček se zatím nechceme pouštět, jelikož zde zatím nevidíme potenciál. Největší nabízíme 65". Zdůrazňuji ovšem slovo zatím, protože jak jsem odpovídal výše, roste poptávka po stále větších úhlopříčkách.

Specialitou televizorů Philips je technologie Ambilight. Proč by se zrovna k ní měl zákazník přiklonit, pokud se rozhoduje mezi televizory s podobnými parametry?

Ambilight je nesmazatelně spojen s televizemi Philips a my jsme na tuto naši technologii náležitě hrdí. Žádná jiná televize vám nedokáže nabídnout tolik emocí jako televize s Ambilightem. A je to právě Ambilight, proč si naši zákazníci opakovaně kupují Philips televizory. Z průzkumu mezi současnými zákazníky Philips TV dokonce vyplývá, že téměř 80 procent majitelů televize s Ambilightem by si jako další televizor zase rádo koupilo přijímač s touto technologií. Ambilight snižuje únavu očí ze sledování televize, opticky rozšiřuje obraz a působí velmi efektně.

Není ale televizor s výrazným světlem kolem sebe protikladem trendu, že by televizor měl být spíše nenápadným doplňkem prostoru?

Naopak. Naše televizory se vyznačují minimalistickým designem a obzvláště vyšší řady jsou designovými kousky, které ladí s aktuálními trendy. Mimochodem i za design jsou naše přijímače oceňovány (Red Dot Design Award apod.) Ambilight jako takový toto určitě nenarušuje, a navíc jsou zde různé možnosti nastavení, aby vyhověl každému zákazníkovi a prostředí, v jakém je používán.



Autor: TP Vision Příklad televizoru s technologií Ambilight

Když je řeč o designu, jak se u televizorů Philips daří zakrývat třeba kabely?

S nadsázkou lze říci, že Android TV potřebuje jen napájecí kabel, ostatní lze řešit bezdrátově. Ale zpět k tématu. Designové modely mají zakrytí konektorů a vyvedení kabeláže je uzpůsobeno jak pro montáž na stěnu, tak pro postavení na nábytek.

Někteří výrobci chápou televizor jako nové ovládací centrum celé domácnosti. Také Philips produkuje mnoho domácí elektroniky, jaký má přístup k jejímu vzájemnému propojování?

I když se role televizoru za posledních několik dekád výrazně změnila, stále se ve většině domácností jedná o středobod obývacího pokoje. Minimálně svým umístěním, kdy jsou pohovka a křesla nasměrované právě k televizoru. Ve 21. století ovšem televize nepřehrává pouze běžné programové vysílání, ale slouží jako největší obrazovka v domácnosti. A tím se řídíme při vývoji televizorů a jeho funkcí. Takže díky podpoře Google Cast je možné ve vteřině ukázat video nebo fotografie z mobilu na televizi, operační systém Android TV umožňuje na televizi hrát hry a používat aplikace, které známe z mobilních telefonů, Ambilight můžeme propojit s chytrými žárovkami Hue, televizor je možné ovládat pomocí aplikace v mobilním telefonu a takhle bych mohl pokračovat ještě dlouho. Nově jako první televizní výrobce nabízíme v letošních televizorech funkci DTS Play-Fi. Díky němu je možné propojit televizor s kompatibilními reproduktory, a přehrávat tak zvuk na televizoru a více reproduktorech najednou, a vytvořit tak v domě jednotný audio ekosystém. Televizor chápeme jako důležitou součást chytré domácnosti.

Podle čeho rozhodujete o předinstalování aplikací do systému Android TV ve vašich televizorech?

V Google Play jsou dostupné veškeré aplikace pro Android a zákazník si je může dle vlastního výběru libovolně stáhnout a používat je. Pokud ale mluvíme o předinstalaci, tzn. o aplikacích, které jsou na ploše již při zakoupení televizoru, jedná se většinou o centrální rozhodnutí a globálně populární aplikace. Toto můžeme samozřejmě v případě potřeby ovlivnit i lokálně, jako např. T-Mobile TV Go, která je v našich TV předinstalovaná sotva pár týdnů, a jsme tak jediní, kdo ji mají nainstalovanou již z výroby.