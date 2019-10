 »  Hearthstone, NBA i Apple. Západní firmy si kvůli čínským investicím samy nasazují náhubky

Mladík Ng Wai Chung vystupující pod přezdívkou Blitzchung dlouhodobě patří mezi nejlepší profesionální hráče v regionu Asie a Pacifiku v online karetní hře Hearthstone. Před pár dny se po zápase v turnaji Grandmasters Hearthstone posadil před kameru a během rozhovoru s moderátory prohlásil „osvoboďte Hongkong, revoluci našich dní“.

Následovala rychlá reakce. Živý stream, který rozhovor přenášel, byl přerušen a Blitzchung přišel o finanční výhry a dostal roční zákaz na účast v turnajích. Mezi hráči dlouhá léta velice populární společnost Blizzard (Diablo, WarCraft, StarCraft či Overwatch) spadající pod vydavatelský kolos Activision, která stojí i za Hearthstone a s tím spojeným e-sportem, uvedla, že dotyčný hráč porušil pravidla turnaje. Potrestáni byli i dva moderátoři.

Na internetu se rozjela vlna kritiky, na což Blizzard reagoval snížením trestu. Blitzchung dostane své prize money a zápasů se nesmí účastnit půl roku. Prezident Blizzardu J. Allen Brack pak dodal důležitou věc, a to, že „naše vztahy s Čínou nemají žádný vliv na naše rozhodnutí“.

Jenže právě tomu lze jen těžko věřit. Pro Activision a Blizzard je Čína zásadní a rostoucí trh, na což zareagovala i společnost Tencent. Ta je největším čínským producentem videoher (provozuje také WeChat) a jako investor získala pětiprocentní podíl právě v Activision Blizzard.

