Hlavně na nikoho nezaklekávat a zbytečně nepokutovat. První český zákon o umělé inteligenci je zde

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) společně s dalšími resorty a zástupci akademického a soukromého sektoru připravilo první český zákon o umělé inteligenci. Ten navazuje na evropské nařízení Akt o umělé inteligenci (AI Act), jehož části postupně vchází v platnost. Český zákon právě zamířil do mezirezortního připomínkového řízení, takže se k němu mohou vyjádřit různé subjekty.
Pokud zákon mezirezortem bez větších zádrhelů projde, což se vzhledem k úzké spolupráci MPO s firmami a úřady dá předpokládat, může se posunout do dalších fází legislativního procesu. Zákon už projedná nová poslanecká sněmovna a vzhledem k nejasnému složení je otázkou, co se bude dít tam. Kreativni pozměňovací návrhy a tlaky se mohou objevit vždy.
Ministerstvo průmyslu se zákon snažilo napsat co nejkratší a nejjednodušší a bez tradiční české disciplíny, kdy se k evropskému materiálu přilepí hromada lokálních specifik, vlivem čehož se regulace zbytečně zkomplikuje. Zákon oproti AI Actu nemá žádnou přidanou regulaci. To soukromý i akademický sektor vidí jako pozitivum.
Obecně lze pozorovat snahu v tom smyslu, že když už regulace mladého odvětví musí být, ať je co nejjednodušší a řeší se věci, kde lze legislativu obhájit, například zneužití AI pro invazivní účely.
Nezaklekávat
“Nezaklekávat na firmy, to bude základním principem našeho AI zákona,” řekl Lupě ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.
Příklad: menší a střední firmy nebudou v případě nedostatků hned pokutovány, ale budou jim zaslány výzvy k nápravě. “Jde o to přistupovat k tématu citlivě. Typicky aby výrobci hned nedostali finanční postih za to, že do dokumentace ohledně AI nenapíší dvě věty, které by tam podle zákona měly být,” nastínil Jan Kavalírek, náměstek ministra průmyslu a vládní zmocněnec pro AI.
AI Act s pokutami počítá. Může jít až o sedm procent z ročního globálního obratu za nasazení zakázané AI. Za poskytnutí nesprávných informací ohledně AI hrozí až 1,5 procenta.
Návrh zákona má 10 stran a 25 paragrafů. Jeho kompletní znění je k dispozici zde, důvodová zpráva je pak tady. Zákon je provázaný s AI Actem, jehož kompletní podobu najdete zde. Aktuální vývoj kolem AI Actu včetně základního shrnutí monitoruje Česká asociace umělé inteligence na tomto webu.
Jedním ze zajímavých bodů návrhu zákona je takzvaný regulační sandbox. Firmy a spol. díky němu budou moci otestovat své produkty v chráněném prostředí, kde jim nehrozí postihy, regulace a podobně. Sandbox poskytne testování AI za přítomnosti regulátora před uvedením na trhu nebo tréninkové kontrolované prostředí na podporu inovací a vývoje pro výrobce.
Zřizovatelem sandboxu má být Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a provozovatelem bude Česká agentura pro standardizaci. Například startupy mají mít přístup zdarma, prostředky poskytne ministerstvo průmyslu. Přístup k sandboxu nebude automatický, ale proběhne výběr.
Cílem zákona je i to, že v Česku bude možné získat certifikáty a nebude tak nutné chodit do zahraničí.
Dozor nad trhem budou mít podle zákona Český telekomunikační úřad (centrální entita a koordinace státního dohledu), Česká národní banka (AI ve finančním sektoru) a Úřad pro ochranu osobních údajů (rizikové systémy a ochrana soukromí a základních práv). Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví bude mít kromě sandboxu i další roli. Bude například řešit přestupky.
Jednání o odkladu částí AI Actu
Ministerstvo průmyslu dále pod taktovkou Kavalírka v Bruselu pokračuje ve vyjednávání o odložení částí AI Actu, které ještě nevešly v platnost. Češi chtějí, aby firmy a organizace měly více času na přípravu.
“Česko je v současné době nejsilnějším hlasem v Bruselu na snížení evropské byrokracie kolem AI. Jednáme například s Francií, Dánskem, Polskem, Německem či místopředsedkyní Evropské komise Hennou Virkkunen. Státy se pomalu přesouvají na naší stranu, ale některé jsou proti deregulaci,” popsal Kavalírek.
“Každopádně se chystáme předložit takzvaný non-paper s konkrétními návrhy, jak v deregulaci AI postupovat,” řekl Lupě Kavalírek. Ministerstvo na tomto dokumentu spolupracuje s Českou asociací umělé inteligence, Prg.ai, Svazem průmyslu a dopravy, Hospodářskou komorou a dalšími subjekty.
Pokračují také snahy zařadit AI do takzvaného digitálního omnibusu pro snížení byrokracie. Podle aktuálního vývoje se zdá, že se tak skutečně stane.
Náklady státu na AI Act, nový zákon a další aktivity kolem umělé inteligence mají do roku 2028 dosáhnout na 207 milionů korun. Ministerstvo průmyslu zajistilo prostředky ze svých zdrojů a podařilo se mu vyjednat část rozpočtu od ministerstva financí.
