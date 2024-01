Hlavně slušně a vyváženě. Veřejnoprávní média v Evropě krotí své hvězdy na sítích

Hvězdný sportovní komentátor britské BBC Gary Lineker umí své domovské televizi pořádně zatopit. Jeho láska k fotbalu je stejně silná jako touha komentovat politická rozhodnutí. Ačkoliv je externista, platí pro něj pravidla omezující vyjadřování tváří BBC na sociálních sítích.

Když byl kvůli jeho komentářům na sociální síti X (Twitteru) poprask naposledy, rozhodla se BBC sepsat jasnější pravidla, co je možné a co je už přes čáru. „Všechna jsou velmi rozumná,“ přivítal Gary Lineker novou regulaci.

Předělaný návod pro sociální sítě platí od září 2023. A už v prosinci se komentátor zase dostal do titulků. Začalo to tím, že podepsal otevřený dopis pro britskou vládu, ať zastaví přípravu výrazně přísnější imigrační politiky. Naštval tím některé vládní poslance.

„Kromě potlačení nelegální migrace potřebujeme další robustní systém, který Linekera udrží co nejdál od veřejnosti, abychom si všichni odpočinuli od jeho levičáckých nesmyslů,“ reagoval na výzvu místopředseda vládní strany Lee Anderson. Moderátorovi doslova vzkázal, ať „zavře hubu“.





Sportovní komentátor neváhal a na sociální síti mu odpověděl: „Myslím, že vůli britského lidu zjistíme při příštích parlamentních volbách. Jestli skončíte bez práce, přimluvím se za vás u Walkerů.“ Walkers je britská značka bramborových lupínků a dalších snacků, se kterou Lineker dlouhodobě spolupracuje při propagaci.

Další konzervativní poslanec Jonathan Gullis si rovnou rýpnul do generálního ředitele: „Bezpáteřní Tim Davie s tím bohužel nic neudělá, když před Linekerem už jednou uhnul. Buď bude BBC prosazovat pravidla, kterými jsou její moderátoři vázáni, nebo už nebude dostávat finanční prostředky od britských daňových poplatníků.“

Lineker na to jedovatě utrousil: „Johathan asi ta nová pravidla vůbec nečetl… Nebo bych měl spíš říct, že mu je nikdo nepřečetl?“

Slovní přestřelky na sociální síti se dostaly až na jednání mediálního výboru britské sněmovny, který zpovídal budoucího předsedu Rady BBC Samira Shaha. Když se ho poslanci ptali na názor, řekl jim, že samotné podepsání otevřeného dopisu pravidla BBC neporušuje.

Tweety ale v kontextu platných pravidel vyhodnotil jako problematické: „Příspěvky, ve kterých konkrétně označil ty dva politiky, mi na první pohled přišly jako porušení pravidel.“ Protože Lineker nepracuje ve zpravodajství ani publicistice, je podle Shaha v určité šedé zóně. Chce si pozvat generálního ředitele a probrat s ním, jestli současná podoba pravidel splňuje to, co se od nich očekává.





BBC v oficiálním vyjádření připustila, že pravidla sice dovolují tvářím stanice „komentovat témata, na kterých jim záleží“, ale zároveň by tyto hvězdy neměly „zpochybňovat ničí charakter“. S nejlépe placeným moderátorem si o tom vedení znovu promluví.

Svoboda projevu versus ochrana značky

Kromě Velké Británie mají pravidla pro sociální sítě i veřejnoprávní média v dalších evropských státech. Podobně jako BBC řeší, jak vyvážit ústavně chráněnou svobodu slova a nestrannost očekávanou od veřejnoprávních médií. Na jedné straně jsou svobody jednotlivce, na druhé straně dobré jméno instituce a její důvěryhodnost.

Sociální sítě svádějí k rychlým a emotivním reakcím, a přestože uživatel do svého profilu nenapíše, kde pracuje, dá se to snadno dohledat. Osobní názory hvězd stanice jsou potom spojovány s celým médiem.

„Každý, kdo pracuje pro BBC, by se měl chovat tak, aby jeho aktivity na platformách sociálních médií neohrožovaly nebo nenarušovaly nestrannost a pověst BBC, jeho vlastní profesní nestrannost nebo pověst, případně jakýmkoliv jiným způsobem nepodkopávaly důvěru v BBC,“ říkají platná pravidla.

Zvláštní důslednost při dodržování zásad nestrannosti je vyžadována pro lidi ze zpravodajství a publicistiky a také pro tváře stěžejních pořadů. Mezi tyto stěžejní pořady patří kromě jiných jmenovitě kuchařská soutěž MasterChef nebo fotbalový magazín Match of the Day, jehož průvodcem je právě Gary Lineker.

Takoví moderátoři nemají podporovat ani napadat žádnou politickou stranu. Nemají se vyjadřovat k charakteru jednotlivých britských politiků. Nemají komentovat žádnou agendu, která je tématem předvolebních kampaní a referend. A nesmějí se podílet na kampaních nebo získávání finančních prostředků na kampaň.

Ostatní zaměstnanci a spolupracovníci nemusí být na sociálních sítích nestranní, ale očekává se od nich respekt, zdvořilost a ochrana dobrého jména BBC.

Rakouská ORF své spolupracovníky doslova žádá, aby na digitálních platformách „nedělali žádné hlouposti“. Mají se vyvarovat nevhodných fotek z večírků, nikomu nenadávat ani neprojevovat své sexuální touhy. Na svých osobních profilech si mají dát pozor na to, s kým se přátelí, aby například neměli vazby jen na jednu část politického spektra anebo lobbisty. „Nedávejte na sítě nic, co byste neřekli ve veřejné diskusi,“ připomíná ORF. Vyzdvihuje také zdvořilost a respektování autorských práv.





Švédský rozhlas zpracoval pro své novináře samostatnou příručku pro sociální sítě, v etické rovině se však digitálním platformám věnuje ve svém manuálu veřejné služby. „Požadavek nestrannosti se vztahuje i na to, co zveřejňujeme na firemních účtech na sociálních sítích a jak tam vedeme dialog,“ píše v páté kapitole Nestrannost.

„Zaměstnanci, kteří veřejně zaujali stanovisko k nějakému problému, se nesmí podílet na jeho pokrývání v práci. Platí to i v případě, že tak učinili mimo pracovní dobu a v soukromém životě,“ podotýká Švédský rozhlas. „Veřejným prostorem se rozumí například sociální média, blogy, příspěvky, diskusní články, rozhovory a demonstrace. Zaměstnanci jsou povinni se v takových situacích zdržet věcí, které by mohly vést ke zpochybnění jejich důvěryhodnosti či nestrannosti Švédského rozhlasu. Zejména to platí v politických záležitostech.“

„Držte si odstup,“ konstatuje manuál severoněmecké stanice NDR. „Novinářská pravidla platí i pro soukromé účty, které využíváte při rešerších, nebo při publikování obsahu na webech a na sociálních sítích.“ Novináři NDR musí dbát na to, aby si zachovali potřebný odstup od témat a osob, jimž se věnují ve zpravodajství.

Manuál NDR pro lepší představu nabízí smyšlené příklady. Pokud by si moderátor na svém profilu opakovaně pochvaloval dovolenou v nějakém hotelu a zároveň by provázel pořadem o cestování, mohl by být podezřelý ze skryté reklamy, jestliže by se pořad shodou okolností zabýval hotelem, v němž byl.