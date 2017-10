 »  Hlavní hvězda Czech Internet Fora 2017 přijede z Oxfordu. Seznamte se

Ve čtvrtek 19. října vystoupí poprvé v Praze na konferenci Czech Internet Forum James Williams z Oxfordské univerzity. Na řadu věcí se dokáže dívat hodně neotřele a jeho originální názory na digitální svět a lidskou pozornost vás možná donutí přemýšlet ještě dlouho po konferenci. James Williams má za sebou i dlouholetou zkušenost z Googlu. Tam za svou práci na reklamních produktech a nástrojích získal Cenu zakladatelů, nejvyšší ocenění v rámci společnosti.

V letošním roce se stal i vítězem významné výroční literární ceny The Nine Dots Prize. Smyslem tohoto ocenění je odměnit inovativní myšlení při odpovědi na zadanou současnou společenskou otázku. Jde hlavně o hledání odpovědi „out of the box“. Ve své práci se zaměřuje na etické aspekty práce s lidskou pozorností a přesvědčovací prvky technologického designu.

Ukázka z práce Jamesa Williamse, se kterou cenu vyhrál:

James Williams je také spoluzakladatelem projektu Time Well Spent. Tam prosazuje navrhování digitálního designu tak, aby více respektoval pozornost uživatelů, jejich cíle a hodnoty. Dnes totiž vyhrává ten, komu se podaří udržet nás u obrazovky a kdo nás donutí klikat, jezdit prstem a posouvat stránky co nejdéle. Náš život je plný nenápadných „rozptýlení“, jak můžete vidět ve videu:

Otázkou tedy je, jak se vymanit z ekonomiky závislé na naší pozornosti. O opravdu originální a nevšední pohled na principy fungování internetu se podělí James Williams s účastníky konference Czech Internet Forum.