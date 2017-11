 »  Hlídač státu vyhrál soutěž Společně otevíráme data, bodoval i CityVizor ministerstva financí

Hlídání politiků, státních úřadů, ale třeba i advokátů nebo nevyužívaných domů. Díky otevřeným datům vznikají v Česku zajímavé aplikace, které dokáží najít v suchých údajích nový smysl.

Pátý ročník soutěže Společně otevíráme data, který organizuje Fond Otakara Motejla, každoročně nabízí přehled těch nejzajímavějších. Letošní rok přitom byl pro stoupence otevírání dat skutečně zajímavý – proběhl například první hackathon veřejné správy, ve kterém využívání otevřených dat podpořily samy úřady. Tedy – aspoň některé.

V plném provozu také začal fungovat internetový registr smluv, kterému se podařilo přežít řadu pokusů o jeho omezení nebo úplné zlikvidování. Úplně vyhráno ale ještě nemá, skupina senátorů jej napadla u Ústavního soudu.

Kdo vyhrál

Vítězem letošního ročníku soutěže se stala služba Hlídač státu, která zastřešuje několik služeb provozovaných internetovým podnikatelem Michalem Bláhou. Základem je Hlídač smluv (vítěz loňského ročníku soutěže), který poskytuje vylepšené rozhraní a nástroje pro hledání ve zmíněném registru smluv.

Následoval Hlídač EET, který monitoruje dostupnost systému pro elektronickou evidenci tržeb. Dalším přírůstkem je Hlídač financí, který umožňuje vyhledávání v údajích z transparentních účtů politiků a stran. A také Hlídač osob, cože je databáze současných a bývalých politiků, sponzorů politických stran a osob navázaných na politiku a jejich napojení na firmy.

Na druhém místě se v soutěži umístila aplikace Inventura hlasování ve Sněmovně 2013–2017. Jde o volební kalkulačku vytvořenou sdružením KohoVolit.eu Michala Škopa, ve které si voliči před volbami mohli ověřit, jak jejich názory souhlasí či nesouhlasí s tím, jak poslanci hlasovali ve 45 konkrétních hlasováních v Poslanecké sněmovně.

Aplikaci, která mohla vzniknout jen díky otevření dat o hlasování poslanců, před volbami využilo přes 400 tisíc lidí. Na prosinec chystá Michal Škop spuštění volební kalkulačky pro prezidentské volby a v listopadu úspěšně ukončil crowdfundingovou kampaň peněz na serveru Hithit. Díky vybraným penězům slibuje do budoucna například sledování toho, kdo po volbách dodržuje svůj program a kdo ne.

Kde v Českus stojí prázdné či dlouho nevyužívané domy? Tyto informace shromažďuje aplikace Databáze prázdných domů v ČR, která v soutěži obsadila bronzovou příčku. K údajům o objektech poskytuje povedená aplikace řadu souvisejících informací, například o majitelích objektu, souvisejícím dění (třeba vystěhování squaterů) a podobně. Vše samozřejmě zobrazuje přehledně v mapě.

Aplikace vznikla v roce 2014 a její databázi momentálně plní a udržují jen jej autoři a asi desítka dobrovolníků. Budeme moc rádi, když se nám přihlásí další zájemci, nechali se autoři slyšet při přebírání ceny.

První desítka

Zajímavé projekty se objevily i na nemedailových pozicích. V první desítce to byly:

Aplikace, za kterou stojí Centrum of Excellence for Good Governance a někdejší náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht, odstartovala do ostrého provozu letos v říjnu a nabízí informace o tom, kdo čerpá státní dotace. Kombinuje přitom data z řady státních databází a dokáže tak najít i dříve netušené souvislosti.

Zveřejnění informací o českých advokátech vyvolalo mezi právníky velké pozdvižení a ostrou reakci České advokátní komory. Spolek DATOS, který databázi provozuje, pak musel nejen přesunout aplikaci na jinou doménu, ale také mnohem opatrněji vysvětlovat účel svého srovnávače.

„Statistiky jsou počítány na základě toho, kolikrát se advokát na soud (ať už vlivem pochybení, na výslovnou žádost klienta či z jiných důvodů) obrátil s vadnými nebo opožděnými podáními nebo například v situacích, ve kterých to zákon neumožňuje,“ vysvětluje dnes na svém webu. Mimochodem. projekt najdete i na GitHubu.

Nebývá moc zvykem, aby si politici sami vytvářeli aplikace, které mají voličům pomáhat hlídat, jak hlasují. Starostové a nezávislí (STAN) si takovou aplikaci nechali před letošními volbami vyvinout. Zatím je k dispozici pro Android, na cestě je prý i verze pro iOS.

Kromě základních údajů o poslancích STANu uživatelé v aplikaci najdou i data o tom, jak zákonodárci hlasovali o konkrétních zákonech, jaké zákony sami navrhli nebo jakou mají docházku do Sněmovny.

O této aplikaci jsme na Lupě před časem vydali samostatný článek (viz Ministerstvo financí si pochvalu často nezaslouží. Teď je tu ale CityVizor). Vzešla ze spolupráce skupiny mladých zaměstnanců ministerstva financí a sdružení Otevřená města a nabízí obcím zveřejnění jejich rozpočtu v tzv. rozklikávací podobě. Jde přitom až na úroveň jednotlivých faktur. Nabídku zatím využily Černošice, Uherský Brod a Nové Město na Moravě. V přípravě je zařazení dat z Prahy 7 a Brna – střed.

Aplikace v letošním ročníku soutěže získala také cenu Fondu Otakara Motejla.

Mobilní aplikace (zatím pro iOS) využívá otevřená data Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Umí zobrazit mapu lékáren a podrobnosti o nich (včetně například otvírací doby) a najít tu nejbližší nebo zobrazit složení léků.

Otevřená data se zdají být doménou neziskových organizací, Watchdog je ale příkladem, že mohou mít smysl i pro komerční firmu. V EcoMole si databázi asi 130 tisíc chemických látek podléhajících regulaci původně vytvořili na základě evropských dat pro svou interní potřebu. Ale pak si řekli, že by se mohla hodit i dalším lidem, a tak ji zveřejnili. Aplikace informuje i o změnách, které se v zařazení látek na patřičné seznamy dějí.

Vítěz prvního hackathonu veřejné správy bodoval i v soutěži Fondu Otakara Motejla. Aplikace se snaží hledat korelace mezi protihazardními vyhláškami obcí a počtem exekucí. Umí tak na mapě zobrazit, jak moc je hazard v jednotlivých obcích regulován (zda jsou například zakázány jen živé hry, nebo je hazard z obce úplně vyloučen) a kolik je v obci exekucí.

Další starý známý z hackathonu veřejné správy staví na datech z Centrálního registru administrativních budov a poskytuje údaje o využívání budov, které jsou v majetku státu.

Projekt studentů Střední škola zemědělské a potravinářské z Klatov v soutěži vyhrál cenu pro nejlepší studentskou aplikaci. Tým (Michaela Bečvářová, Michaela Florianová, Jan Blahout, Miroslav Fencl, Michal Matejčík) vedený učitelem Karlem Rejtharem využil data Českého statistického úřadu k zobrazení řady různých údajů o výsledcích letošních voleb do Poslanecké sněmovny.

Pokud chcete další tipy na zajímavé aplikace postavené nad otevřenými daty, podívejte se na seznam výherců loňského ročníku soutěže.