Holubi se vyřádí, uživatelé dostanou gigabit vzduchem. Takto vypadá 5G vysílač na nejvyšší budově Pardubic

Jednou z nepřehlédnutelných dominant Pardubic je tamní vysílací věž. Objekt se oficiálně jmenuje Telekomunikační budova Pardubice a stojí na Masarykově náměstí hned vedle moderního obchodního domu. Státní podnik Průmstav Pardubice začal s její stavbou v roce 1980 a dokončil ji o šest let později. Po revoluci v roce 2009 dostala nový vysílací nástavec, díky čemuž dnes měří 103,3 metru. To z vysílače dělá nejvyšší stavbu v okolí. Z věže se do města a okolí vysílají televizní a rozhlasové vlny, ale také jde o důležitý bod pro šíření mobilního signálu.

Pardubický komplex dnes vlastní společnost CETIN, největší poskytovatel optických sítí u nás a stavitel a provozovatel mobilní sítě pro O2 a částečně T-Mobile.

CETIN má na pozemku vlastní administrativní budovu, ústřednu a datové centrum. To čítá desítky serverových rozvaděčů a slouží jako přenosový uzel mezi Prahou a Hradcem Králové a také jako distribuční centrum konektivity k zákazníkům. Součástí jsou i solární panely, které ve špičce produkují až 100 kW.

Objekt měl původně ve správě T-Mobile, ale v rámci dohody o sdílení sítí ho převzal právě CETIN. Tím partnerské vztahy nekončí. Samotná vysílací věž totiž patří Českým Radiokomunikacím, dominantní síle v televizním a rádiovém vysílání v Česku.





Takže věž stojí na pozemku CETINu, vedle budovy a datacentra CETINu, a CETIN si na ní pronajímá prostory na několika vrchních ochozech pro vysílání mobilního signálu pro O2 a T-Mobile. České Radiokomunikace také zajišťují optiku.

Tento mobilní “sajt” patří mezi ty nejvíce vytuněné. Vysílá se zde do tří sektorů v “plné palbě”. Nasazeny jsou frekvence 700, 800, 900, 1 800, 2 100, 2 600 a 3 700 MHz, včetně nasazení Massive MIMO 32 × 32. Vysílač rovněž bude mezi prvními, které budou přepnuty na nové plnohodnotné 5G jádro O2, které jsme na Lupě nedávno rozebrali.

Této výbavě odpovídají i výsledky měření přímo na vysílači. Na síti O2 bylo možné se běžně dostat nad jeden gigabit v downloadu k 200 megabitům u uploadu s odezvou do 20 milisekund. Nové jádro to má po updatu firmwarů telefonů dostat ještě výše.





Cesta nahoru s týmem O2 a CETINu byla pro osoby, které nemají rádi výšky, trochu náročná. Výtah, jenž formálně zastavil v třetím patře, i když zamířil vysoké desítky metrů vysoko, má hodně dlouhou brzdnou dráhu. Z ochozů je do všech stran hezký výhled na město a přírodu v okolí.

Antény a rádiová technika jsou dnes umístěny na jednom z ochozů, jak můžete vidět v naší galerii. Tam lze, kromě mohutné biologické produkce holubů, spatřit na stěnách přidělaná oka. Antény totiž dříve byly pod ochozy, takže se technici museli za tato oka připevnit a slaňovat dolů. Oldřich Šedivý, vedoucí týmu podpory výstavby CETINu, uvedl, že se v rámci nejenom BOZP vymohlo, aby technika šla nahoru. Okovy nicméně zůstaly.

Na ještě vyšším ochozu se nachází různé mikrovlny a bezdrátová pojítka v různých pásmech. Toho využívají hlavně České Radiokomunikace – ať už pro vlastní účely, nebo pro pronájem zákazníkům. Na věži lze spatřit i antény patřící policii.

Telekomunikační budova Pardubice by se možná v budoucnu mohla otevřít veřejnosti. Architekt Tomáš Dohnal, který věž navrhl, vymyslel, že by se v devadesáti metrech dala udělat vyhlídka. Jedna z plošin je téměř volná, protože se technika zmenšuje a zefektivňuje. Nyní se řeší, jak by to technicky, prakticky a bezpečnostně bylo možné.

