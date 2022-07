HPE začne v ČR prodávat servery s nadějnými ARM čipy Ampere. ARM už nasadily Seznam nebo Huawei

Hewlett Packard Enterprise (HPE) v Česku začne nabízet servery s procesory ARM. Půjde o nedávno představené modely ProLiant RL300, ve kterých HPE jako první velký OEM výrobce začne používat čipy od amerického startupu Ampere Computing. Servery se na globální trh mají dostat během čtvrtého kvartálu a HPE následně chce ukázkové modely předvádět v Česku.

V českých datových centrech už na první ARMy lze narazit. Seznam.cz například začal čipy s jádry Cortex instalovat do svých datových úložišť, které vyvíjí v rámci projektu Montovna.

Huawei zase na zdejší trh dodává storage systémy využívající jeho ARM čipy Kunpeng. Systémy OceanStor s Kunpengy nasadilo třeba ministerstvo vnitra. Státní IT podnik NAKIT na nich skladuje data v rámci e-mailového serveru Microsoft Exchange. Huawei dříve pro storage používal Intel, další rozšiřování Kunpengu uspíšily americké sankce. Partneři Huawei mluví o tom, že stroje s Kunpengem fungují rychleji než ty na Intelu. OceanStor odebírá i Škoda Auto, dodavatelem je Thein.





Další ARM se objeví v národním superpočítačovém centru IT4Innovations v Ostravě. To si pořizuje doplňkový systém, který lze označit jako „malé Fugaku“. Fugaku je superpočítač od Fujitsu využívající ARM, který byl donedávna s výkonem 442 petaflops nejrychlejším HPC na světě a nyní drží druhé místo. Čeští zákazníci také používají ARM čipy Graviton nabízené v Amazon Web Services.

To jsou vše střípky toho, že by to do budoucna s ARMem v serverech mohlo být zajímavé. Podobně jako se tato architektura začala prosazovat mimo mobilní zařízení, kde dominuje. Apple například na ARM přešel u svých počítačů a podobné úmysly má i Microsoft, který pro tyto účely postavil i vývojový tým v Praze.

Po pokusech nadějný Ampere

HPE dorazí s čipy, o kterých se dlouho mluví jako o velké naději. Ampere vede bývalá prezidentka Intelu Renée James. Firma na investicích získala 426 milionů dolarů. Největším investorem je Oracle následovaný firmou ARM a fondem The Carlyle Group. Ampere nabízí modely Altra a Altra Max disponující 80 až 128 jádry ARM o frekvenci 3 až 3,3 GHz. Testy ukazují velmi dobrý poměr ceny, spotřeby a výkonu.

Čipy Ampere jsou dostupné jako instance v Oracle Cloudu, Microsoft Azure a nově Google Cloudu. Nasadily je také čínské cloudy Alibaba a Tencent. Fyzické servery ke koupi nabízí z pohledu prodejů menší hráči Foxconn, Gigabyte, Supermicro a WiWynn. HPE přichází jako první z dominantních prodejců, což vzhledem k jeho historii nepřekvapuje.

HPE se o nasazení ARMu v serverech pokoušelo už v minulosti. Tehdy ještě nerozdělená firma Hewlett-Packard výrazně propagovala projekt Moonshot, který v rámci hyperscale serverů využíval ARMy od společnosti Calxeda. Nešlo ovšem o úspěch. Mimo jiné z toho důvodu, že Calxeda využívala pouze 32 bitů, což s sebou neslo řadu omezení včetně adresování operační paměti.

V roce 2017 pak společnost nasadila čipy ThunderX2 od společnosti Cavium, a to v serverech Apollo 70. Něco málo se prodalo. Cavium byla následně za šest miliard dolarů prodána firmě Marvell, která zrušila vývoj ThunderX3 a oznámila, že ve vývoji univerzálních serverových ARM procesorů končí. Místo toho se má soustředit mimo jiné na zakázkový vývoj – například u velkých cloudů, kteří chtějí vlastní ARM design.

HPE rovněž používá ARM procesory A64FX od Fujitsu, které jsou nasazeny ve zmiňovaném superpočítači Fugaku. HPE je instaluje do strojů Apollo 80.

Specifické publikum

Servery ProLiant s čipy Ampere každopádně nebudou pro všechny. „V Česku budeme hledat specializované zájemce, kteří ovlivňují vývoj svého softwaru od začátku do konce. ARM se nehodí na provoz hotových aplikací typu Oracle nebo Microsoft SQL. Je vhodný pro ty, kteří si píší vlastní software a dokáží ho přizpůsobit této architektuře,“ sdělili Lupě zástupci HPE.

Cílovou skupinou tak mohou být třeba firmy vyvíjející cloud native aplikace. Otázkou je, jak velký je u nás trh. „Je to první vlaštovka. Budeme prorážet trh, na kterém zároveň není konkurence. Oslovovat budeme například velké service providery,“ doplnilo HPE.

HPE prozatím nenabízí příliš technických detailů. Servery RL300 mají využívat oba čipy, tedy Altra i Altra Max. Půjde o single socket modely v 1U šasi disponující šestnácti sloty pro DDR4 (až 4 TB RAM), třemi sloty pro PCI Express 4.0 a dvěma sloty OCP 3.0.

Stejně tak není zatím známá cena. Dá se předpokládat, že HPE bude chtít ARMové servery nabízet za nižší cenu než ty s x86 a usnadnit jim cestu na trh. To by na trhu nebylo nic nového. Serverový ARM už nějakou dobu aktivně tlačí Amazon Web Services, který nabízí cloudové instance s vlastními čipy Graviton. Na poměry ceny a výkonu vychází slušně. Ostatně první testy Ampere Altra v Microsoft Azure ukazují, že tyto instance mají až o třetinu lepší poměr ceny a výkonu než instance s AMD Epyc 7003.

V Kutné Hoře zatím ne

HPE vedle pokusů s ARMem rovněž v serverech sleduje postupný nárůst AMD. „AMD má u nás asi pětinu prodejů a Intel zbytek. Podíl AMD ale rychle roste, což je dáno parametry a cenami jeho procesorů,“ nastínila firma pro Lupu. Na AMD například běží český nejrychlejší superpočítač Karolina, nejrychlejší superpočítač v Evropě LUMI nebo světová jednička Frontier.

Dodavatelem všech těchto strojů je HPE. Firma v superpočítačích projevuje silné ambice, což podtrhla jejich výrobou v Kutné Hoře. Společně s Foxconnem ji rozjede v září nebo říjnu. „V současné době neumíme predikovat vyráběné objemy. Bude to záležet na požadavcích zákazníků. Na výrobě superpočítače se může podílet až sto lidí,“ sdělilo HPE.

Firma se k investici rozhodla i díky budování evropské sítě superpočítačů EuroHPC. HPE také dodalo superpočítač do Škody Auto, používá se tam na úlohy typu modelování crash testů.

HPE v Kutné Hoře už několik let vyrábí i servery a storage. Modely ProLiant s ARMem zde ale zatím vznikat nemají, v první fázi se budou produkovat pouze v USA.

HPE se každopádně, podobně jako další výrobci, potýká s problémy s dodávkami. Zákazníci hlásí čekací lhůty i v řádech měsíců. „Na našich globálních výsledcích můžete vidět dvacetiprocentní růst objednávek, ale růst obratu jen v řádech procent. Jde o disproporci kvůli nedostatku komponent,“ uvedl ředitel české pobočky HPE Jan Kameníček.

Sídlo ARMu v Cambridge: