Hrdinství systém nenahradí. BottleCap od Becka a Mikolova testuje limity Česka, patriotismus nestačí

Zdeněk Koutský
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
Autor: Jaroslav Beck
Technologické startupy většinou dřív nebo později formálně přesunou sídlo z Česka jinam. Zbyde vývoj, ale ne duševní vlastnictví a daňové výnosy.

Scénář ambiciózního českého startupu je léta neměnný: založit s.r.o., ověřit produkt doma a v momentě globální expanze provést takzvaný flip do USA. Výsledkem je, že duševní vlastnictví (IP) a budoucí daňové výnosy končí v Delaware, zatímco Česko zůstává “jen” vývojovou základnou.

Aktuální snaha Jaroslava Becka (spolutvůrce Beat Saberu) nebo Tomáše Mikolova budovat nový projekt BottleCap AI a aplikaci Pulse z Prahy je proto vítanou anomálií. Je však nutné si přiznat, proč si BottleCap tento luxus může dovolit, zatímco pro většinu zakladatelů zůstává odchod do zahraničí ekonomickou nutností.

Česko má talenty, ale absolutně selhává v legislativním servisu pro globální růst. Data z reportu Atomico State of European Tech dlouhodobě ukazují, že evropský kapitál je roztříštěný a regulace nepružná. Beckův krok je signálem, že lze jít proti proudu, ale bez strukturálních reforem zůstane jen výjimkou potvrzující pravidlo.

Proč Delaware stále vyhrává nad Prahou

Nejde nutně o nedostatek vlastenectví zakladatelů, ale o chladné kalkulace investorů. Americké korporátní právo nabízí rychlost a jistotu, kterou české s.r.o. zatím jen dohání.

Rychlost peněz (SAFE versus notář): V USA je standardem pro rané investice nástroj SAFE (Simple Agreement for Future Equity). Je to jednoduchá smlouva o budoucím kapitálu, která je rychlá, levná a digitální. V českém právním řádu sice umíme vytvořit ekvivalenty (konvertibilní zápůjčky), ale proces je často zatížen vyšší administrativou, notářskými zápisy a právní nejistotou. Pro investora je české prostředí frikce, kterou v Delaware nemá.

Valuace a CEE Discount: Globální fondy často oceňují firmy ze střední a východní Evropy (CEE) níže než jejich konkurenty ze západu. Tento „diskont“ může činit 20 až 30 procent. Důvod? Riziková prémie za právní prostředí, kterému investoři v Silicon Valley nerozumí. Flip do USA tento problém okamžitě řeší.

BottleCap AI jako výjimka díky vlastnímu kapitálu

Jaroslav Beck vstoupil do hry s výhodou, kterou 99 procent zakladatelů nemá: vlastním kapitálem z exitu Beat Saber (firmu Beat Games koupil Facebook, dnes Meta). Díky tomu si může dovolit takzvaný bootstrapping (financování z vlastních zdrojů) a nemusí se v rané fázi podřizovat tlaku zahraničních VC fondů na změnu sídla.

Beckova sázka na Česko je v mých očích odvážná. Ukazuje, že odsud lze řídit světový produkt. Ale systém nemůžeme stavět na předpokladu, že každý zakladatel je multimilionář, který si může dovolit ignorovat tržní standardy.

Co musíme dotáhnout

Musíme tlačit na to, aby stát přestal být brzdou. Nechceme dotace, chceme funkční prostředí. To by měla být hlavní zpráva pro naší západní konkurenci a celý svět.

Skutečně funkční ESOP: Novela zákona o daních z příjmů platná od 1. ledna 2024 sice přinesla odklad daňové povinnosti (už se neplatí hned při nabytí), ale problém nevyřešila komplexně. Systém je stále administrativně náročný a daňově méně výhodný než americké ISO. Pokud chceme přitáhnout mozky ze světa, musíme parametry zaměstnaneckých akcií zjednodušit a snížit odvodovou zátěž na úroveň západních standardů.

Digitalizace bez kompromisů: Zakládání firem, změny v rejstříku, valné hromady. To vše musí jít hladce online, bez nutnosti fyzických notářských zápisů pro každou změnu stanov. Dokud bude investor muset posílat dokumenty poštou, budeme pro svět východem.

Právní flexibilita: Zákon o obchodních korporacích musí dát firmám volnější ruku v nastavování vztahů mezi akcionáři (třídy akcií, hlasovací práva), aby nemuseli složitě obcházet zákon, když chtějí vyhovět požadavkům zahraničních investorů.

Hrdinství jednotlivců systém nenahradí

Jaroslav Beck a jeho tým nám svým rozhodnutím kupují čas. Ukazují, že globální ambice nemusí končit na Ruzyni. Je to vlastenecké gesto, které si zaslouží respekt. My však nesmíme spoléhat na to, že nás spasí hrdinství miliardářů, kteří si mohou dovolit jít proti proudu.

MM26 socky

Česká republika stojí na křižovatce. Buď zůstaneme subdodavatelskou montovnou Evropy, nebo se staneme mozkovnou, kde sídlí centrály a kde se daní zisky z duševního vlastnictví. Kapitál nemá sentiment, kapitál jde tam, kde se s ním zachází nejlépe.

Naším úkolem nemá být dávat startupům dotace, ale odstranit jim z cesty balvany byrokracie. Udělejme z Česka zemi, kde zůstat doma není oběť, ale ta ekonomicky nejvýhodnější volba.

Autor článku

Zdeněk Koutský

