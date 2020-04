 »  Hrozí tvrdá regulace, nebo dokonce zákaz stablecoinů?

Vedle toho také každý rok zveřejňuje seznam systémových bank, jejichž selhání by mohlo destabilizovat finanční systém („too big to fail“). Instituce vznikla teprve v roce 2009 (je tedy podobně stará jako Bitcoin) během summitu G20 v Londýně coby nástupce Fóra finanční stability, jehož hlavní funkcí bylo fungovat jako mediátor mírnící napětí mezi ministry financí a centrálními bankéři.

Rada G20 složená z finančních ministrů a guvernérů centrálních bank se bude dokumentem zabývat během virtuálního zasedání dnes, tedy ve středu 15. dubna, a protože dosavadní praxe ukazuje, že co Výbor pro finanční stabilitu spolu s Finančním akčním výborem (FATF) doporučí, je obyčejně časem také přijato, lze stejný postup předpokládat také v tomto případě. Co tedy můžeme čekat?

Pravidla by na druhé straně měla platit pro všechny stejně, a to bez výjimek například pro centrální banky. Stejná pravidla by tak platila pro kryptoměnové stablecoiny, které jsou zde již léta (například Tether), soukromé remittance projekty typu Libra od Facebooku i pro chystané digitální měny centrálních bank.

Stablecoiny byly v hledáčku skupiny největších ekonomik světa již loni, a to především zásluhou Facebooku. Jak to vypadá podle v úterý uvolněného dokumentu Výboru pro finanční stabilitu (Financial Stability Board, FSB ), bezstarostná léta pro stablecoiny definitivně skončila.

FSB tato východiska rozpracovalo do deseti doporučení, z nichž vyniká především jednotný postup, který by zabránil současné praxi jednotlivých projektů využívat legislativní mezery dané různým výkladem v jednotlivých zemích, ale i doporučení v případě nutnosti stablecoiny zakazovat.

Hlavní rizika stablecoinů z pohledu FSB

Hlavní hrozbu stablecoinů vidí FSB především v možnosti provádět snadné přeshraniční platby a v možném dopadu na ekonomiky (zejména rozvojových zemí), pokud by jim domácnosti začaly dávat přednost před národními měnami. V principu jde tedy o stejné obavy, jaké existují i u kryptoměn (byť se G20 loni shodla na tom, že zatím nepředstavují systémové riziko), které se ovšem z principu regulují podstatně hůře.

„Makrofinanční rizika mohou vzniknout zejména tehdy, pokud v průběhu času domácnosti a podniky v některých ekonomikách začnou uchovávat podstatnou část svého bohatství spíše v GSC (globálních stablecoinech – pozn. redakce) než v místních měnách. Během období stresu mohou domácnosti v některých zemích dojít k závěru, že stablecoiny představují bezpečnější úložiště hodnoty než stávající fiat měny a dále tak destabilizovat kapitálové toky. Ty pak mohou mít následně destabilizující účinek na směnné kurzy a na finanční zprostředkování,“ můžeme se dočíst v dokumentu na straně 12.

Systémové riziko se ale podle FSB bezprostředně dotýká i koncových uživatelů: „Pokud by stablecoiny sloužily jako běžné úložiště hodnoty, i mírné kolísání jejich hodnoty by mohlo způsobit značné výkyvy v bohatství jejich uživatelů. Takové efekty bohatství mohou být dostatečně významné na to, aby ovlivňovaly utrácení a ekonomickou aktivitu,“ uvádí výbor jen o stránku dříve.

Přežijí současné stablecoiny navrhovaná doporučení?

Aby se daná rizika minimalizovala, dává FSB 10 více méně obecných doporučení, z nichž vyniká především nabádání k jednotnému přístupu (aby již nebylo možné přeskakovat mezi jurisdikcemi a využívat mezer v zákonech) a aplikace principu „stejné podnikání – stejná rizika – stejná pravidla“.

Stablecoiny přitom z jeho pohledu spadají například pod rámce dohledu nad vydáváním elektronických peněz, vkladů, platebních systémů, trhů s komoditními deriváty, burzovně obchodovaných fondů či fondů peněžního trhu. Jinými slovy jde o jakýsi amalgám nejpřísněji regulovaných finančních aktiv.

Pokud budou doporučení přijata, vyvstává tak otázka, jestli bude vůbec schopný některý ze současných velkých stablecoinů v současné podobě legálně nadále fungovat. To bude záležet hlavně na tom, jak přísně by byla taková regulace vyžadována v praxi, pro řadu současných stablecoin projektů by to ale velmi pravděpodobně znamenalo konečnou. Jak ale uvádí samotné FSB, nejedná se (ještě) o hotový framework, který by bylo možné jednoduše vzít a transponovat do zákonů, velké globální stablecoiny tak mají přinejmenším zatím čas se chystaným změnám přizpůsobit.