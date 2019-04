 »  Huawei i přes kauzy dohnala v Česku Samsung a míří na post světové jedničky v telefonech

Když Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) koncem loňského roku vydal varování před čínskou společností Huawei, nastala řada zmatků. Některá ministerstva či úřady začaly zakazovat používání telefonů této značky a běžní zákazníci začali chodit do obchodů a pokoušeli se své přístroje Huawei vracet. „Ještě, že mám Honor,“ zaznívalo občas, i když i tato značka pod Huawei spadá.

Pak se situace více veřejně vyjasnila v tom, že se problematika týká v prvé řadě síťových technologií a kritické infrastruktury. Koncový byznys Huawei tak zůstal relativně nedotčen, a i když není jasné, jaký dopad celá situace bude mít na značku jako takovou, Číňanům se u nás nadále velice dobře daří své telefony prodávat. Divizi Consumer Business Group (CBG) v Česku brzy převezme nový ředitel z Číny, který bude pokračovat v dobře nastaveném směru.

Podle předběžných čísel, které spočítala analytická společnost IDC, se firma Huawei v Česku v loňském roce dostala na stejnou pozici, jako Samsung. „Huawei měla velice silný rok a společně se svojí druhou značkou Honor je nyní z pohledu tržního podílu nastejno se Samsungem. Huawei se podařilo Samsung překonat ve třetím kvartále a pozici udrželo i v kvartále čtvrtém,“ uvádí Zdeněk Kroužel z IDC.

Vlajkový obchod na Chodově

Na českém trhu, kde se v roce 2018 prodalo celkem 2,36 milionu chytrých telefonů, se Huawei dařilo dobře prodávat modely z řady P20, a hlavně P20 Lite. Tuzemský trh má roční velikost 786,4 milionu dolarů a Huawei na něm postupně zvyšuje tržní podíl.

Jak vypadá nová vlajková loď Huawei P30 Pro:

Huawei ještě nezveřejnila loňské finanční výsledky za Česko, v roce 2017 se ale firmě podařilo meziročně vyrůst skoro o miliardu a tržby navýšit na 6,5 miliardy korun. Výroční zpráva uvedla, že bude pokračovat „zlepšování povědomí o našich značkách a dále navyšovat tržní podíl na českém trhu“. Firma si na to najímá i různé „ambasadory“ a tváře jako je zpěvačka Dara Rolins, která nyní propaguje například čerstvě představený high-end model telefonu P30.

Huawei své sebevědomí ukázala minulý týden, kdy v obchodním centru na Chodově otevřela nový vlajkový kamenný obchod ve stylu Apple Store. Společnost tomu říká „zážitková prodejna“ a na více než 200 metrech čtverečních vedle prodeje svých produktů nabízí třeba workshopy (focení s mobilem a podobně). Součástí je i vlastní servis a při účasti ve „VIP klubu“ se zkracuje reklamační doba na pět dnů.

Vývoj na českém trhu více méně kopíruje i vývoj z globálního pohledu. Huawei podle čísel, která oficiálně předkládá, loni zaznamenala meziroční nárůst tržeb o 19,5 procenta na 721,2 miliardy juanů, což je asi 2,46 bilionu korun. Čistý zisk poskočil o 25 procent na 59,3 miliardy juanů, tedy asi 202 miliard korun. Jde o nejvyšší tempo růstu za dva roky s tím, že se divize koncových zařízení na celkových tržbách podílela téměř 350 miliardami juanů a rostla o 54 procent.

Jedničkou i bez USA

Huawei cílí na to stát se stabilní celosvětovou jedničkou v prodeji chytrých telefonů. A to i přesto, že na obrovském americkém trhu společnost v podstatě neexistuje a otřesy mohou teoreticky nastat i v silné Evropě. „Máme šanci stát se letos, případně příští rok světovým číslem jedna, a to bez účasti na trhu ve Spojených státech,“ plánuje v rozhovoru pro Lupu výkonný ředitel CBG divize v Huawei Richard Yu.



Autor: Jan Sedlák Richard Yu, výkonný ředitel divize koncových zařízení v Huawei

„Svět je veliký a investujeme globálně. Můžeme hodně růst na Blízkém východě, v Africe, Latinské Americe, Číně a Asii. Stále je kde růst, na světě je přes sedm miliard lidí,“ dodává Yu v kontextu toho, jak lze pozici jedničky dosáhnout bez USA.