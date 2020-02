 »  Huawei jde do boje s Googlem. S dalšími čínskými firmami chce zbořit monopol v Androidu

Organizace se nejdříve začne výrazně projevovat v Rusku, Indii, Malajsii a Indonésii, postupně ale hodlá přenést své aktivity do celého světa. Jen Huawei samotné uvádí, že má přes 600 milionů aktivních uživatelů po celém světě. Firma loni expedovala přes 240 milionů telefonů a v této oblasti si připsala meziroční růst 16,8 procenta. Do ledna letošního roku už také bylo prodáno přes 10 milionů 5G telefonů.

Do boje proti americké androidí nadvládě se připojují také další čínské společnosti. Huawei, Xiaomi, Oppo a Vivo zformovaly organizaci Global Developer Service Alliance (GDSA). Její součástí tak jsou čtyři největší producenti chytrých telefonů z Číny, jejichž globální tržní podíl dosahuje až 44 procent. Jde o významnou sílu, která by už mohla vyvinout dostatečný tlak. Podle některých interních informací se Google na tuto skutečnost dívá s obavami a není ze sankcí Spojených států příliš nadšený.

„Applu a Googlu trvalo přes deset let vybudovat jejich ekosystém, my teprve začínáme. Věříme tomu, že se staneme jedním ze tří největších provozovatelů mobilních ekosystémů na světě,“ uvedl pro Lupu prezident smartphone byznysu Huawei pro Evropu Walter Li.



Autor: Jan Sedlák Honor View 30 Pro

V Česku Huawei a Honor drží v prodejích telefonů druhé místo za Samsungem. Je ovšem otázkou, jaký vliv nedostupnost služeb Googlu bude mít na další prodeje. Číňané u nás prozatím bez těchto služeb prodávají high-end přístroj Mate 30 Pro, nicméně jen přes vlastní e-shop – a čísla o prodejích z něj nejsou k dispozici. GMS lze do telefonů nahrát, Huawei ale neposkytuje rady ani oficiální podporu. Mimo jiné z toho důvodu, že nemůže zaručit správnou funkčnost.

Rok 2020 bude prvním rokem, kdy Huawei vydá pouze smartphony bez podpory Googlu. Prezentace značky by ale neměla ustávat. Například na velkolepé březnové uvedení vlajkové lodi P40 v Paříži se letos opět chystá velká delegace. V Barceloně zase byl oznámen ohebný 5G telefon Mate Xs s Androidem 10 či novým čipsetem (SoC) Kirin 990 s výrobním procesem 7nm+ EUV. Honor zase přišel s modelem 9X Pro a 7nm Kirinem 810 a View 30 Pro s Kirinem 990 a podporou 5G.

Čeští prodejci a partneři Huawei stále drží. „Byli jsme například u PPF v O2, kde nám řekli, že naše telefony budou nadále prodávat. Jen potřebují vědět, co mohou a mají říkat zákazníkům ohledně dostupnosti jejich oblíbených aplikací,“ uvádí pro Lupu lidé z české pobočky Huawei. „Musíme teď udělat hodně práce v terénu.“

Lovení vývojářů v Česku

Huawei se i proto snaží na svoji stranu získat české vývojáře. Jak už jsme na Lupě informovali, firma je obchází a snaží se jejich výtvory dostat do App Gallery a na HMS. Navštívili i Seznam či tuzemské vydavatelské domy. „Prozatím máme celkem pozitivní reakce,“ říkají v Huawei. Ovšem konkrétní seznam jmen, která na spolupráci kývla, zatím firma nezveřejnila. Huawei vývojářům mimo jiné nabízí 85procentní podíl z prodejů oproti 70 procentům v případě Googlu a Applu.



Autor: Jan Sedlák Budování Huawei App Gallery za pomocí populárních lokálních aplikací

Kampaně Huawei směrem k vývojářům se postupně rozšiřují na další trhy. Ve velkém se například Číňané začali „ohánět“ ve Velké Británii, kde jde v první fázi do těchto aktivit 26 milionů dolarů. Vývojáři, kteří portují své aplikace do obchodu Huawei a budou využívat HMS, mohou získat finanční odměny. Prozatím se chytly například noviny The Times a The Sun.

Huawei chce v následujícím období investovat miliardu dolarů a nalákat čtyři tisíce vývojářů. Chce jim nabídnout i to, že se přes App Gallery dostanou i na těžko přístupný a obrovský čínský trh. Důležité ovšem bude zajistit to, aby aplikace nahrané do obchodu nezůstaly pouze u původní verze a byly konstantně aktualizovány a měly náležitý servis.

Další kritickou součástí strategie osamostatnění se od Googlu má být hledání dostatečně kvalitních alternativ ke službám a aplikacím Googlu. Huawei se v případě map dohodlo s nizozemskou společností TomTom. Vývojáři díky tomu budou moci využívat API od TomTomu a do aplikací implementovat mapy, dopravní data a podobně. TomTom už dříve podobně poskytoval data Applu.

Huawei také bude na prodávané telefony instalovat nejpopulárnější aplikace na daných trzích. Problémem ale nadále zůstávají omezení amerických sankcí a přístupu tamních firem. To znemožňuje nasazení aplikací jako Facebook či WhatsApp do App Gallery. Je tak nutné nadále stahovat instalační .apk soubory.

Současným faktem je, že nabídka kritických aplikací v App Gallery není přesvědčivá a nástroje typu Booking.com či Deezer to nezachrání. Huawei pouze uvádí, že komunikuje s možnými partnery a žádnou road mapu k dalším aplikacím nemá.

Snahy USA o odříznutí od čipů

Samotné Huawei Mobile Services (HMS) aktuálně vychází ve verzi 4.0. Součástí je více než dvacet otevřených vývojářských balíčků (kitů), díky kterým je možné přistupovat k funkcím jako virtuální peněženka, analytika, zasílání push notifikací, herní služby, strojové učení a tak dále. Využívat lze aplikační rozhraní (API) a vývojářské nástroje (SDK, IDE) a získat i přístup k specifickým hardwarovým funkcím.

Z Huawei už šlo zaslechnout, že by se firma ke Google Mobile Services nevracela ani v případě, že by embargo USA přestalo platit. Zřejmě ale nejde o oficiální stanovisko. „Ekosystém Androidu včetně Mobilních služeb Google je pro nás první volbou,“ uvádí k tomu firma.

Jak známo, Číňané nadále pracují na vlastním operačním systému HarmonyOS, který se nejprve dostává do zařízení, jako jsou chytré televize. Případná dostupnost pro telefony ovšem nemá jasné obrysy a Huawei strategii detailně nekomentuje.

Problémy mohou přijít ještě z další fronty. Některé zdroje říkají, že se USA snaží Huawei odstavit i od výroby čipů. A to přes tchajwanskou společnost TSMC, která vyrábí i pro Apple a další giganty. Využívá k tomu i západní sofistikované výrobní stroje, jejichž licence by mohly být pozměněny tak, aby nemohly sloužit k obsluhování čínských zákazníků.

Samotné TSMC považuje Huawei za jednoho ze svých technologicky nejvyspělejších klientů. Čínský kolos už si zvládá čipy navrhovat, Čína ale obecně stále nezvládá vývoj samotných výrobních technologií. Huawei si licencuje design od ARMu. Ten se americkým sankcím vyhnul tím, že se prohlásil za britskou společnost (kterou formálně stále je, i když jej vlastní japonský SoftBank).