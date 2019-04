 »  Huawei je pro dodání 5G modemů Applu, mnoho novinek v Google Cloudu, přichází Opera 60

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Stack Overflow přišel se svým dalším rozsáhlým průzkumem mezi programátory. Je v něm spousta užitečných i neužitečných statistik. Mezi vývojáři je například nejpoužívanější sociální sítí Reddit, největší vliv bude mít letos na technologický svět Elon Musk následovaný Jeffem Bezosem a Satyou Nadellou, nejpopulárnějšími jazyky jsou JavaScript, HTML/CSS, SQL, Python a Java, webovým frameworkům vládnou jQuery, React.js a Angular, ostatním pak Node.js a .NET. Z databází nejvíce frčí MySQL, PostgreSQL a Microsoft SQL a mezi nejvíce populární vývojová prostředí patří Visual Studio Code, Visual Studio, Notepad++ a IntelliJ. Většina lidí nejvíce využívá Windows, poté macOS a Linux.

Engadget přišel se zprávou, že je Huawei nakloněno k tomu dodávat své 5G modemy Applu. Ten do iPhonů dříve odebíral od Qualcommu, se kterým se ovšem v poslední době soudí. Aktuálně Apple využívá modemy od Intelu, ten ovšem s vydáním 5G modemu zdržuje a něco možná nabídne v roce 2020. Huawei by Applu mohl dodat svůj Balong 5000. Firmy to ale v současné době nekomentují.

Šéf Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) Houlin Zhao prohlásil, že za obavami Spojených států vůči čínské společnosti Huawei stojí spíše politika a obchod, a nikoliv důkazy. Informaci přinesla agentura Reuters. „Zatím zde není žádný důkaz,“ pronesl předsedající Číňan. Deník Los Angeles Times zase přišel s dlouhým článkem, do kterého zpovídal současné i bývalé zaměstnance Huawei, včetně zakladatele. Reportáž z Huawei naleznete také na Lupě.

Financial Times vydaly text, kde upozorňují na to, že Microsoft spolupracoval na vývoji umělé inteligence s čínskou National University of Defense Technology, která je kontrolovaná čínskou armádou. Zaznívá, že Čína tyto a další technologie používá na budování digitálního sledovacího státu. Foreign Policy už dříve přišel s textem, že budovat čínský orwellovský stát pomáhá řada dalších amerických technologických firem.

Srbská organizace Share Foundation vydala varování před monitorovacím bezpečnostním systémem od Huawei. Srbská vláda v roce 2017 s Huawei podepsala spolupráci a Číňané nyní mají na starost projekt kolem takzvaného Safe City. Součástí je instalace tisíců kamer v Bělehradu. Share kritizuje nedostatek transparentnosti. Huawei uvádí, že se technologie nasazují v souladu se zákony a regulací.

Součástí neustále probíhajících vyjednávání o obchodní dohodě mezi USA a Čínou je nyní také cloud computing. Wall Street Journal píše, že Američané na své protějšky tlačí, aby americké firmy mohly bez limitů v Číně své cloudy provozovat. Nyní tak musí činit s čínským partnerem a čelit řadě restrikcí. I díky tomu cloudovému trhu v Číně vládnou domácí hráči typu Alibaba. Prozatím se zdá, že by nátlak USA, Amazonu či Microsoftu mohl vyjít.

Tento týden proběhla akce Google Next 2019, která byla plná cloudu od Googlu. Této sekci nově velí bývalý vysoce postavený šéf z Oraclu Thomas Kurian, který si k sobě stahuje další lidi. Ten už se zmínil, že do Googlu chce přinést části z playbooku, které se používaly v Oraclu – jde především o to nabízet enterprise zákazníkům expertízu z jejich branže. Google Cloud se také dočkal řady novinek. Cloud Code je sada modulů pro IDE typu IntelliJ, přichází služba Anthos a míří i na Azure a AWS, Google Cloud Console nyní podporuje integraci řady open source nástrojů, jako třeba Neo4j, Confluent či MongoDB, a oznámena byla také nová AI platforma. Všechny novinky jsou zde.

Gizmodo Media Group a The Onion mění majitele, stali se jím investoři Great Hill Partners. Vydavatelský dům mění jméno na G/O Media. Jeho weby mají měsíční návštěvnost sto milionů uživatelů, do portfolia spadá technický web Gizmodo nebo herní Kotaku.