 »  Huawei nesmí odebírat od firem z USA, další průšvih Intelu, první ohebný notebook

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Intel má další velký bezpečnostní problém, který se opět točí kolem spekulativních výpočtů. Problémy dostaly jména Fallout, ZombieLoad a RIDL. Postižení se týká procesorů s architekturou Ivy Bridge, Skylake, Kaby Lake, Coffee Lake S, Broadwell a Sandy Bridge. Postupně přicházejí opravné záplaty. Více v článku rozebírá Root.cz.

Americký prezident Donald Trump vyhlásil stav nouze, důvodem je údajné ohrožení tamních telekomunikačních sítí. S tím souvisí i krok, že americké ministerstvo obchodu zařadilo čínskou společnost Huawei a 70 poboček na blacklist. Huawei tak bude muset získat souhlas americké vlády, aby mohl nakupovat součástky od amerických firem. Číňané jsou na západu obecně závislí u čipů a už nějakou dobu se snaží vybudovat si vlastní kapacity (Huawei má konkrétně čipy Kirin či Ascend). Huawei se podle všeho už alespoň rok na podobný zákaz připravovalo a nakupovalo do zásoby. Otázkou je, jaké dopady zaznamenají samotné americké podniky, jako jsou Intel či Broadcom, které jsou velkými dodavateli. Akcie na burze už začaly padat. Graf amerických dodavatelů Huawei je zde.

Lenovo představilo svůj první notebook s ohebným displejem. Jde o raný prototyp, o kterém se neví skoro žádné technické detaily. Lenovo říká, že na projektu pracuje několik let s LG, Microsoftem a Intelem (bude využívat jeho čip). Firma stejně tak nemá jméno, cenovku ani datum vydání. Stroj má být součástí prémiové řady ThinkPad X1 a možná by se měl objevit v roce 2020. Koncept počítače je velice podobný ohebným telefonům Samsung Galaxy Fold (stále v problémech) a Huawei Mate X. The Verge na zařízení nabízí první video pohled.

Lenovo také uvedlo headset pro rozšířenou realitu (AR) pojmenovaný ThinkReality A6. Uvnitř má Qualcomm Snapdragon 845, zvládá rozlišení 1080p na každé oko a 40stupňový FOV. Váha je 380 gramů a výdrž na baterii má být kolem čtyř hodin. Lenovo ještě neoznámilo cenu a dostupnost se čeká na konec letošního roku.

Čínský výrobce se rovněž snaží zacílit na mladé a zavedl řadu notebooků ThinkBook. Jde o 13" a 14" palcové modely cílící na generaci Z, jejichž součástí je Radeon 540X, osmá generace Intel Core a výdrž až deset hodin.

SanDisk vypouští do prodeje microSD kartu s kapacitou 1 TB. Podle očekávání nejde o nic levného, cenovka je stanovena na 449,99 dolaru. Verze s 512 GB vyjde na 200 dolarů.

Huawei vydává vlastní databázi nazvanou GaussDB. Využívá prvky AI, je možné ji provozovat on-premise i v cloudu a zároveň je napsaná tak, aby běžela na ARMu i GPU. Huawei tak jde na trh proti hráčům typu Oracle nebo Microsoft a dál chce posilovat v enterprise IT. To u něj zatím tvoří méně než čtvrtinu příjmů. Firma s GaussDB nejdříve začne aktivně působit doma v Číně a blízkém okolí.