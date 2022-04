Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Z Ruska odešli tři hlavní dodavatelé mobilních sítí. Nokia tam ukončuje podnikání a už nějakou dobu nedodává produkty a neuzavírá nové obchodní smlouvy. Všechny dodávky do Ruska zastavil také Ericsson. Podle ruského Forbesu nové dodávky stopnul rovněž čínský Huawei. Firma se obává dalšího kola sankcí USA, a to za napomáhání obcházení embarg. Huawei má v Rusku podíl až 40 procent mezi základnovými stanicemi.

Skoro všechny nejstahovanější mobilní aplikace v Rusku jsou nyní VPN. V první desítce je také Telegram. Předtím to byly třeba Zoom, WhatsApp, TikTok, YouTube nebo Vkontakte.





Rusko představilo vlastní superpočítač RSK Tornado. Kombinuje v sobě platformu x86, tedy zahraniční duševní vlastnictví, s domácí procesorovou architekturou Elbrus. Stroj může mít 104 serverů na rack. Rusko tvrdí, že Elbrus dokáže pohánět HPC aplikace, objevují se ale zprávy, že výkon této platformy je nedostatečný. Tornado je dalším pokusem Ruska o osamostatnění se v IT, které je urychleno odchodem zahraničních firem. Rusko mimo jiné bude mít velké problémy s výrobou čipů.

DuckDuckGo vydává webový prohlížeč pro macOS. Brzy má dorazit také verze pro Windows. Tyto kroky navazují na verze pro iOS a Android. Prohlížeč blokuje trackování, cookie lišty (částečně) a slibuje rychlost. Na Macu se využívá vykreslovací engine Safari, tedy WebKit.

Vyšel nový mikropočítač Odroid. Model Odroid-M1 má procesor se čtyřmi jádry ARM Cortex-A55 s frekvencí až 2 GHz, grafiku Mali.G52, AI akcelerátor a 4 nebo 8 GB RAM.

Miliardové obchody v byznysu s kyberbezpečností a enterprise. KKR za čtyři miliardy dolarů kupuje firmu Barracuda Networks. Získává ji od dosavadního majitele Thoma Bravo. Ten naopak za 6,9 miliardy dolarů získává firmu SailPoint Technologies. A Insight Partners stahují z burzy podnik Datto, vyjde je to na 6,2 miliardy dolarů.

ProtonMail kupuje SimpleLogin. Jde o open source službu pro vytváření e-mailových aliasů, díky čemuž je možné například skrývat skutečnou adresu při registraci do online služeb. Francouzský SimpleLogin má sto tisíc uživatelů.

Prodeje počítačů začaly padat. Čísla Gartneru za první čtvrtletí mluví o propadu 7,3 procenta, IDC uvádí 5,1 procenta. Nejhůře jsou na tom HP (minus 17,8 procenta) a Lenovo (minus 12,6). Růst se dařilo Applu, Dellu a Asusu. Jedničkou na trhu je stále Lenovo. Trh se zřejmě uklidnil po covidových nákupech.

Ampere se chystá na burzu. Firma, kterou založila bývalá prezidentka Intelu Renée James, vyvíjí serverové čipy postavené na ARMu. Nasazují je třeba Microsoft Azure, Oracle Cloud nebo Alibaba Cloud. Oracle do firmy investoval 426 milionů dolarů.

Výrobci litografických strojů mají problém uspokojovat poptávku trhu, píše Nikkei Asia. Netýká se to pouze ASML, ale také Canonu a Nikonu. TSMC, Intel a další výrobci zvyšují kapacity a investují do nových továren, kapacity ASML a spol. ale nejsou nafukovací.

V Evropě se zároveň poprvé v produkci objevil EUV stroj. Je to paradoxní, protože nizozemské ASML je jediné, kdo EUV zvládne vyrobit. Mašinu v továrně v Irsku nainstaloval Intel, rozjede na ní 7nm výrobu.

Sony a Lego investují dvě miliardy dolarů do Epic Games, tedy tvůrce Fortnite a Unreal Enginu. Tato štědrými penězi podpořená spolupráce má uvést v život metaverse, ve kterém si mají hrát děti. Moc detailů se zatím neví, možná to bude pokus o útok na Roblox nebo něco podobného.

Puppet mění majitele, získává ho Perforce. Ikonický nástroj pro DevOps a automatizaci se stává součástí jiné DevOps společnosti.

Tržby TSMC v prvním kvartále meziročně vyrostly o 36 procent na 17 miliard dolarů. Jen v březnu to dělalo necelých šest miliard. Nejvíce se ve firmě vyrábí 7nm procesem, následují 5nm a 16nm.

CZ.NIC má nového člena vedení, stal se jím Tomáš Hála. Zastávat bude funkci Chief Information Officer a bude zodpovědný za týmy provozních, systémových a síťových adminů. Doposud působil v Active24.

Intel koupil firmu Ananki a je dalším IT podnikem, který se vrhne do privátních 5G sítí. O společnosti více píše The Register. Firma byla vyčleněna z organizace Open Networking Foundation.

Intel také dodal kvantový počítač na americké ministerstvo energetiky. Bohužel chybí přesné technické detaily a příklady toho, co tento stroj umí.

Čínský herní engine Cocos Technologies získal investici padesát milionů dolarů. Cocos je 2D engine využívaný zejména pro mobilní 2D hry, postupně se ale snaží naskočit také na 3D. Cocos má třeba velký deal s Huawei na vytváření her pro HarmonyOS. Spolupracuje také s Baidu a dalšími. Třeba mini hry pro WeChat se často vytváří v Cocosu, využívají totiž HTML5.

K dispozici je Solaris 11.4 CBE, který je možné využít zdarma, a to k nekomerčnímu nasazení. Vydavatelem je Oracle.

V Google Cloudu je k dispozici Rocky Linux. Klon CentOS si tak postupně získává podporu větších hráčů.

NetApp kupuje společnost Instaclustr. Získává tak podnik, který se soustředí na managed open source databáze.