 »  Huawei obviněn ze sledování, Kiwi.com jde do Číny, prodeje tabletů stále klesají

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

The Australian přišel se zprávou, že čínská vláda využívala zaměstnance Huawei v Austrálii k tomu, aby získala přístup do tamních sítí. Zástupci Huawei to ve vyjádření pro ZDNet zásadně odmítli s tím, že jde o „nepodložená obvinění bez jakýchkoliv důkazů“. Australská vláda už dříve zakázala vstup Huawei a ZTE do 5G sítí.

Šéf divize Internet Analysis v Oraclu (koupený Dyn) zase potvrdil zprávu z minulého týdne, která říká, že China Telecom ve Spojených státech přesměrovával datové toky do Číny.

Společně s českou státní a podnikatelskou delegací do Číny vyrazil také zakladatel a šéf Kiwi.com Oliver Dlouhý. V Šanghaji podepsal strategickou dohodu s tamní leteckou společností Spring Airlines, díky čemu se má brněnská firma dostat k exkluzivním destinacím největšího soukromého low-cost leteckého přepravce v Číně.

Prodeje tabletů padají už 16 kvartálů v řadě, hlásí IDC. V posledním čtvrtletí se jich meziročně prodalo o 8,6 procenta méně. Roste pouze Huawei (přes sedm procent), jinak všichni padají. A to včetně Apple, který odepsal přes šest procent. Apple jinak stále s 27 procenty drží první pozici, následuje ho Samsung.

Symantec kupuje dvě firmy, a sice Javelin Networks a Appthority. Javelin dělá nástroje pro ochranu Active Directory, Appthority se zase zaměřuje na zranitelnosti mobilních aplikací.

Samsung otevírá svojí digitální asistentku Bixby, která chce konkurovat třeba Alexe od Amazonu. Korejci chtějí Bixby rozšířit ze svých zařízení také do přístrojů třetích stran, což se daří právě Alexe. Samsung spustil vývojářský portál včetně Bixby Developer Studia.

Databáze GraphQL, kterou původně vyvinul Facebook, má nově také open source organizaci GraphQL Foundation. Spravovat ji bude Linux Foundation. Organizace se má starat o další rozvoj. GraphQL dnes používají třeba firmy GitHub, Audi, Airbnb, Netflix, Twitter nebo New York Times.