 »  Huawei postaví továrnu v EU. Česko se snahami o transparentnost obměkčit nenechalo

„Mimo nepřetržitý dohled sítě NMC (Network Management Center) společnost CETIN průběžně provádí bezpečnostní audity a testy, investuje do technologií a specialistů (zaměstnává etického hackera a disponuje vlastní certifikační autoritou), úzce spolupracuje s NÚKIB a sdílí poznatky a osvědčené postupy s kolegy z celé telekomunikační skupiny PPF,“ uvádí pak CETIN k tomu, jak v bezpečnosti postupuje.

„V roce 2019 bylo v Cyber Security Transparency Centre (HCSTC) více než 140 návštěv a akcí. Služeb centra do této chvíle čeští zástupci nevyužili. Našim zákazníkům, partnerům a státním orgánům nicméně nabízíme možnost služeb HCSTC využívat,“ potvrzuje pro Lupu Tomáš Kolder z české pobočky Huawei.

Technologická společnost Huawei před rokem v Bruselu otevřela takzvané kyberbezpečnostní transparenční centrum . To má být reakcí na nedůvěru evropských zemí vůči zejména 5G komponentám tohoto čínského podniku. Je zde možné například nahlížet do zdrojových kódů či si testovat vlastní zařízení. Otevření centra se loni zúčastnila i početná česká delegace, koncept se ale prozatím v Česku podle informací Lupy nechytl.

Tlak na uvolnění situace

Některé informace Lupy mluví o tom, že by Huawei mohlo v Evropě postavit i více podobných komplexů. Čínský obr má údajně v plánu utratit 40 miliard dolarů na nákup evropských komponent. Firma má prozatím mimo domovskou Čínu pouze jednu továrnu, a to v Indii. Tam ovšem pouze montuje telefony z dovezených součástek.

Huawei Cyber Security Transparency Centre v Bruselu:

Huawei doufá, že začlenění do evropského dodavatelského řetězce pomůže zmírnit obavy z bezpečnosti a uvolní firmě cestu do dalších sítí. Společnost se každopádně snaží osamostatnit a prohlašuje, že v případě 5G už není v ničem závislá na dodávkách komponent z USA.

Pak jsou zde výzkumná a vývojová centra. Těch má Huawei podle oficiálních údajů v Evropě dvě desítky a zaměstnává v nich 13 tisíc lidí. Například v Miláně se pracuje na bezdrátových přenosech dat.

Huawei se prostřednictvím evropských investic snaží zabezpečit své pozice na zdejších trzích. Investování peněz má být podmíněno tím, že společnost bude moci nadále bez obav dělat byznys. „Investice dávají smysl v případě, že v místě daných investic budeme moci získat,“ uvádí pro Lupu zástupci společnosti.

Čínská společnost dlouhodobě vnímá Evropu jako druhý nejdůležitější trh hned po Číně. Podle interních informací americké sankce vyvolaly ještě větší aktivity, které lze vidět v Bruselu i jednotlivých zemích. V souvislosti s budováním továren například zástupci Huawei navštěvovali Štrasburk.

Některým vládám pak firma posílá dopisy, ve kterých uvádí, že v jejich zemi zvažuje investice v řádech mnoha milionů eur, ale že je nucená vyčkávat na to, jak dopadnou jednání o bezpečnosti 5G. Oficiální závazky či nabídky s investicemi ale nepřicházejí.

Prezident Miloš Zeman v minulosti prohlašoval, že Huawei v Česku investuje kolem osmi miliard korun. V Huawei interně ne úplně chápali, kde prezident na takové číslo přišel. „Vidíme příležitosti pro investice. Ale vždycky to chce dva. Někdy máte peníze, které chcete investovat, ale není do čeho. Musíte mít byznysové prostředí a možnost investovat. Chceme investovat, ale musí zde být možnost. Tato zpráva musí být vzájemná,“ okomentoval tehdy diplomaticky pro Lupu dřívější ředitel českého Huawei Radoslaw Kedzia.

Pokračující tlaky USA

Na starý kontinent mezitím nadále tlačí Spojené státy, které Huawei a Čínu zmiňují jako jednu z největších hrozeb. Americký ministr obrany Mark Esper na nedávné bezpečnostní konferenci v Mnichově uvedl, že by sítě postavené na Huawei mohly představovat problém, jenž „by mohl ohrozit NATO“ a že by to „mohlo ohrozit výměnu zpravodajských a dalších informací“.

Evropa se ale dle všeho snaží balancovat někde mezi a nepřiklánět se ani na stranu Číny, ani USA – patrně kvůli obavám z ohrožení obchodních vztahů, případně sankcí. Silnému tlaku odolává například Německo. Od amerických tajných služeb mimo jiné obdrželo údajné důkazy o špehování ze strany Huawei, noviny Süddeutsche Zeitung ale poté přišly se zprávou, že dodané informace nebyly přesvědčivé.

Huawei se v Bruselu snaží angažovat také kolem vydaného 5G security toolboxu, což jsou oficiální doporučení k bezpečnosti 5G sítí vydané Evropskou komisí. Strategie říká, že „státy uplatní nutná omezení pro poskytovatele vyhodnocené jako vysoce rizikové“. Rozhodnutí o postupu nicméně mohou realizovat jednotlivé státy samostatně.

Česká republika měla na vypracování 5G toolboxu velký podíl, pracoval na něm zejména náš kyberatašé v Bruselu Lukáš Pimper. „Ve výsledku tedy hodnocení rizik budou podléhat nejen operátoři, kteří budou sami služby 5G připojení poskytovat, ale i jejich dodavatelé a další zúčastněné subjekty,“ uvádí atašé. Toolbox vychází i z Pražských návrhů vzniklých na bezpečnostní konferenci v Praze. Ta se letos v květnu bude opakovat.