Huawei v ČR začíná sponzorovat studenty a na hranicích EU staví čínsko-evropskou bránu

Čínská technologická společnost Huawei se podílí na projektu největšího vlakového terminálu v Evropě, který je součástí trasy mezi Čínou, Asií a starým kontinentem. Vzniká na hranicích Evropské unie a bude sloužit i jako brána pro čínský export. Huawei rovněž poprvé začne dávat stipendia studentům českých vysokých škol, a snaží se tak v Evropě nadále udržet vliv.

Projekt vlakového terminálu je oficiálně označován jako „Západní brána nové hedvábné stezky“. Program je známý také jako Belt and Road Initiative či Jeden pás, jedna stezka. Jeho propagátorem v Česku je prezident Miloš Zeman.

East-West Gate Intermodal Terminal vznikne v oblasti Fényeslitke v Maďarsku. Vlakové koleje se napojí na maďarskou železniční síť a dále na Ukrajinu. Možné je rozšiřování, lokalita je blízko hranicím Rumunska a Slovenska.

V Maďarsku v současné době probíhá výstavba. V lednu příštího roku se mají začít instalovat technologie a provoz je naplánován na první čtvrtletí 2022. Akce má spolknout rozpočet 82 milionů eur, tedy asi 2,1 miliardy korun.

Za aktivitou stojí společnost East-West Intermodal Logistics Service, kterou po padesáti procentech ovládají Trusty Business Management Private Limited Company a Greennovatív Energetikai Fejlesztő Limited Liability Company. Podnik uvádí, že investuje soukromé zdroje. Částku 8,2 milionu eur poskytla ve formě dotace maďarská vláda.

Maďarsko jako součást brány

Huawei se připojil jako technologický partner. „Vytvořili jsme společný joint projekt,“ popisuje pro Lupu výkonný ředitel East-West Gate János Tálosi. „Budeme mít v provozu privátní 5G síť, která by měla být dostatečně robustní pro dlouhodobé fungování.“

Huawei svými 5G technologiemi pokryje pozemek, objekty a sklady čínsko-maďarské strategické brány do Evropy. Celkově jde o zastavěnou plochu 140 hektarů.

Terminál má do budoucna zvládnout odbavit milion standardizovaných přepravních kontejnerů (TEU) ročně. Obsluhovat bude možné vlakové soupravy dlouhé 740 metrů. 5G síť má umožnit řízení přepravy a odbavování kontejnerů v reálném čase. Napojí se také na chytrou energetickou síť. Solární panely budou generovat dva megawatty.



Autor: East-West Gate Vizualizace vlakového terminálu v Maďarsku

Huawei se snaží v Evropě investovat tam, kde nemá zavřené dveře. Maďarsko je jedním ze členů Evropské unie, který investice z Číny vítá. Jako první se připojilo k Belt and Road Initiative.

Huawei i proto koncem loňského roku v Budapešti otevřelo výzkumné a vývojové centrum, kam má zatím v plánu přijmout stovku inženýrů. Věnovat se budou umělé inteligenci, streamování, zpracování obrazu, signalizačním technologiím a dalším oblastem. Huawei rovněž v Maďarsku provozuje své největší logistické a distribuční centrum mimo Čínu.

Nejisté Česko

Jiné evropské země včetně České republiky už tolik čínským investicím otevřeny nejsou. Důvodů je mnoho včetně nesplněných slibů, afér kolem CEFC, vystupování čínského velvyslance a podobně. Roli sehrálo i stále platné bezpečnostní varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost vůči Huawei a ZTE. Huawei kvůli tomu mimo jiné přišlo o státní zakázky.

„Investice podobné těm v Maďarsku nejspíše nelze čekat. Bojíme se investovat, protože nemáme jistotu, že takto vynaložené prostředky nepřijdou v Česku vniveč,“ popsali pro Lupu dva manažeři Huawei.

Některé projekty u nás ale běží. Letos v říjnu proběhl program Seeds for the Future, v rámci kterého Huawei dlouhodobě školí studenty vysokých škol v oborech jako 5G, sítě nebo AI. Této aktivity se letos zúčastnily školy VUT v Brně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě a Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Zapojilo se 40 studentů. Program nyní kvůli covidu probíhá online, dříve studenti na náklady Huawei létali do Číny.

Stipendia pro české studenty

Huawei zároveň u nás začne poskytovat stipendia. Firma vybírá studenty vysokých škol a jejich projekty, každému chce poskytovat finanční podporu v řádech tisíců eur. V současné době firma finišuje smlouvy se třemi výše zmiňovanými školami.

Jiné univerzity se ke spolupráci nestaví pozitivně. Například ČVUT v Praze není příznivě naladěno. Univerzita zrušila telekomunikační laboratoř vybavenou Huawei a ukončila výzkumnou spolupráci. Tento krok přišel po varování NÚKIBu.

Huawei chce v Evropě v následujících pěti letech do programu Seeds for the Future a dalších programů investovat 35 milionů eur. Na stipendia půjde 2,5 milionu eur. Do vzdělávacích akcí mají být nově zapojeny i střední školy. V Česku je tato novinka zatím na začátku.

Otevřené Rakousko

Maďarsko není jedinou zemí, kde se Huawei poměrně daří. Otevřené je také Rakousko. Na akci Huawei ve Vídni například vystoupil bývalý rakouský prezident Heinz Fischer. Ten firmu pochválil za přínos v budování infrastruktury a vzdělávání. V Česku je něco takového nepředstavitelné a politicky i společensky těžko průchozí.

Stejně tak vystoupili zástupci několika rakouských ministerstev, vlády, rakouští členové Evropského parlamentu nebo vedení škol Technical University of Vienna, Graz University of Technology a University of Vienna.

Vídeňská univerzita například s Huawei dělá na projektu Guardian. Společně s neziskovou organizací Rainforest Connection se za pomocí senzorů a 5G sítě monitoruje okolí jezera Neusiedl v národním parku Seewinkel. Účelem je sledování a udržování biodiverzity. Firmu Dronetech zase podpořilo rakouské ministerstvo zemědělství, aby pomocí dronů a 5G technologií Huawei zpracovala technologii pro monitoring polí.