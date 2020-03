 »  Huawei začíná v ČR prodávat telefony bez aplikací Googlu. T-Mobile je nabízet nebude

Zkoušeli jsme pouze několik vybraných evropských trhů (u nás to například byl pouze e-shop Huawei – poznámka redakce) a v podstatě jsme nedělali žádnou propagaci a není našim cílem tak nyní činit. Reakce jsou lepší než naše očekávání. Čísla prodejů nejsou vysoká, ale specifikovat je v tuto chvíli nebudeme. V současné chvíli si musíme odpracovat to, aby uživatelé věděli o App Gallery a HMS a naučili se je používat. Apple a Googlu trvalo vybudovat jejich mobilní ekosystém deset a více let. My teprve začínáme. App Gallery jsme spustili v polovině roku 2018. Dnes má přes 27 milionů aktivních uživatelů měsíčně.

Mohu říci, že po startu naší vlajkové série P40 a P40 Pro uvidíte operátory v celé Evropě tyto modely propagovat a prodávat. Zde jsme si poměrně jistí. (Huawei uvádí, že například české O2 podporu přislíbilo a pouze potřebuje vědět, co má ohledně dostupnosti aplikací a podobně říkat zákazníkům – poznámka redakce.)

Je reálné, že v dohledné době budou v App Gallery k dispozici aplikace jako WhatsApp a další?

To bude záležet na tom, jak se posuneme v debatách s vývojáři. V jaké konkrétní fázi jsme, prozatím nekomentujeme. Když se ale do App Gallery podíváte, počet aplikací každý den narůstá.

Jenže uživatelé nehledají hromady aplikací, ale primárně ty, které potřebují a chtějí. Označit je lze za kritické. A těch není zase tolik – jde o WhatsApp, Facebook a tak dále…

To je pravda. Některé z těchto aplikací si lze stáhnout přímo ze stránek vývojářů. Ale samozřejmě se velice snažíme, aby jejich aplikace byly integrovány v našem obchodě.

Vyvinuli jsme také nástroj AppSearch, který uživatelům dokáže pomoci hledat aplikace, jež je možné instalovat přes APK soubory. Jde o věc, kterou zkoušíme jako jednu z cest a jako zjednodušení pro zákazníky. AppSearch není přímo obchod s aplikacemi, ale prohledává bezpečné repositáře. (Poznámka redakce: Přes AppSearch se lze dostat k instalačním balíčkům aplikací jako Instagram, WhatsApp, Messenger, Facebook, Twitter, Spotify, Telegram, Waze, Skype a podobně. Je napojený na databáze aplikací typu APKMirror.)



Autor: Huawei Walter Ji, Huawei

Google uživatelům doporučuje, aby si neinstalovali aplikace mimo Play Store, a upozorňuje na možné problémy s bezpečností.

To je volba uživatelů. Od začátku, kdy jsme se rozhodli investovat do byznysu s chytrými telefony, jsme byli zcela oddáni Androidu jako operačnímu systému a ekosystému. A také jsme do vývoje Androidu hodně přispěli. Ale situace se má tak, že musíme investovat do naší vlastní alternativy.

I nadále chceme zůstat u Androidu. Do našeho operačního systému HarmonyOS jsme v posledních letech hodně investovali a v následujících čtyřech letech bude možné vidět řadu zařízení s tímto systémem. Půjde o různé typy přístrojů, které společně vytvoří komunikující ekosystém.

Budete finančně podporovat evropské a západní vývojáře, aby své aplikace umístili do App Gallery?

V posledních měsících se na jednotlivých trzích aktivně scházíme s vývojáři a vydavateli (platí to i pro Česko, kde Huawei bylo třeba v Seznamu a v App Gallery je možné najít aplikace Televize Seznam či Mall TV – poznámka redakce). Jsou tím pověřeny naše pobočky, které představují naši dlouhodobou strategii s App Gallery. Společně s tím se snažíme vylepšovat technické parametry HMS, což vyústilo v poslední verzi 4.0. Mezitím vytváříme finanční fondy, které podporují vývojáře v překlopení aplikací do App Gallery a jejich následné propagaci. Například v Itálii jsme doposud mluvili s více než stovkou vývojářů.

Také jsme spustili nový vývojářský program. U běžných aplikací umístěných v App Gallery po dobu prvního roku necháme vývojářům podíl 100 procent, pak to bude 85 procent. U vzdělávacích aplikací to bude první rok 100 a posléze 90 procent. U her pak bude první rok 85 procent, což zůstane i následně (více k tomu zde – poznámka redakce). Pro reklamní platformu v rámci App Gallery prozatím nemáme žádné plány.

Vedle Apple App Store a Google Play Store nabízíme třetí možnost v podobě App Gallery a do budoucna věříme, že to zákazníci ocení. Soustředíme se mimo jiné na to, že obsah obchodu chceme přizpůsobovat lokálním trhům. Navazujeme tedy kontakty s lokálními vývojáři, poskytovateli obsahu a tak dále.

Vzali jste si nějaká ponaučení od Microsoftu a BlackBerry, což byli giganti, kteří se také snažili vybudovat vlastní mobilní ekosystém, ale pohořeli?

Přes 400 milionů uživatelů používá naše telefony a ty mají dostupný App Gallery. Náš aktuální rozpočet na investice do rozvoje HMS jsou tři miliardy dolarů. To je velká částka na výzkum a vývoj, přičemž peníze jsou určeny i pro ekosystém vývojářů. Máme také domácí čínský trh, kde můžeme ekosystém rozvíjet a opřít se o něj.