Hubnutí, úklid, seznamky i výpravné seriály. Televize chystají nové pořady

Chcete vyhrát půl milionu korun pro svou vesnici? Dostanete k tomu příležitost v chystaném pořadu televize Prima. Má to ovšem jednu podmínku: sousedé si budou před kamerami společně zlepšovat svou kondici. Pracovní název projektu je totiž Hubne celá vesnice.

„Máte zábavného starostu? Jste skvělá parta sousedů, kteří chtějí být fit, umí táhnout za jeden provaz a nebojí se žádné výzvy?“ láká Prima k účasti v nové reality show.

Hubnout se bude také v české verzi licenčního pořadu Extrémní proměny, kterou vyrábí televize Nova. Casting vyhlásila už loni, natáčení pořadu totiž trvá dlouho. Kamery sledují roční snažení účastníků pod dohledem trenéra nebo výživového terapeuta.

„Nabízíme lidem, kteří trpí extrémní obezitou, silný impuls a komplexní pomoc, jak získat druhou šanci na život,“ řekla programová ředitelka Silvia Majeská, když Nova vyhlásila konkurz na účastníky. Soutěžící se zpravidla dostanou na polovinu startovací váhy. Pořad se připravuje.

Komu se nechce hubnout, ten může vařit a péct. Ani v tomto směru televizní stanice neuhnou ze zajetých kolejí. V polovině září uzavřela Česká televize přihlášky do třetí řady oblíbené kuchařské soutěže Peče celá země. Obě předchozí série byly z hlediska sledovanosti sázkou na jistotu, kralovaly sobotním večerům na ČT1.





Prima láká rovnou na souboj o mistra grilu. „Nebojíte se horkých chvilek u grilu a umíte to pořádně nažhavit?“ ptá se známý šéfkuchař Zdeněk Pohlreich v castingové upoutávce pro pořad Česko na grilu. „Pokud jste hobíci, a ne profíci, ukažte, co na grilu dokážete vykouzlit!“ vybízí všechny gastronomické nadšence starší 18 let.

Své místo ve vysílacím schématu TV Nova si udrží kuchařská reality show MasterChef Česko. Podmínkou účasti je, že soutěžící nesmí být profesionální kuchař a nikdy dřív nebyl v tomto oboru zaměstnaný. Z vaření jídel v profesionální kuchyni ani nesmí mít svůj hlavní finanční příjem. Naopak nevadí, když se soutěžící vyučil v oboru anebo už absolvoval nějaký gastronomický kurz.

Na Nově nadále počítají s Výměnou manželek, tedy reality show sledující dvě rodiny, jejichž osudy se na deset dnů propojí, když si vzájemně vymění manželky nebo partnerky. Pro tento pořad je v programu obvykle vyhrazený středeční večer.

Výměna manželek často vyvolává emotivní diskuse kvůli rodinnému a sociálnímu zázemí některých účastníků. Obsah některých epizod zaujal kancelář ombudsmana anebo Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Kamery zaznamenávají obtížné životní podmínky, vyhrocené vzájemné vztahy i nepořádek.

Na konkurenční stanici se budou byty a domy lesknout. Prima připravuje českou verzi úklidové reality show s prozatímním názvem Pořádek v domě. „Jaké by to bylo, kdyby k vám domu přišel tým, který vám pomůže vyklidit vše, co nepotřebujete? Jaké to asi je se vrátit domů a mít tam jen to, co opravdu potřebujete a co najdete vždy tam, kam to patří?“ vysvětluje televize.

Průměrná rodina podle popisu pořadu vlastní 64 tisíc různých předmětů, ovšem většinu z nich používá jen výjimečně, anebo vůbec.

Než však dva lidé založí rodinu a zaplní byt nepotřebnými věcmi, musí se nejdřív seznámit. Také v tom jim chtějí tuzemské stanice podat pomocnou ruku – výměnou za to, že zrod nadějného vztahu budou sledovat statisíce lidí.

Po mnoha letech se do Česka vrátí velkolepá americká reality show The Bachelor. V roce 2007 ji vyzkoušela televize Nova a dala jí český název Vem si mě. Nynější adaptace se ujme stanice Prima, lokální název její verze ještě není známý.

Stejně jako před patnácti lety i tentokrát bude v hlavní roli „sympatický a úspěšný muž“, který si bude vybírat novou partnerku. „Nestíháte osobní život a chcete zažít něco, co už se fakt nebude opakovat?“ přibližuje Prima. V řadě zemí se vysílaly odvozené varianty, v nichž naopak úspěšná manažerka hledá životního druha, anebo jsou soutěžící namixováni z různých mezinárodních adaptací tohoto formátu.

Televize Nova vyšle další sestavu modelek a modelů do vily na Kanárských ostrovech, neboť casting láká na novou řadu reality show Love Island. Ta sice nepatří mezi formáty, jež by bořily žebříčky sledovanosti, ale Nově pomáhá zasáhnout mladou generaci diváků a uživatelů sociálních sítí. Aktéři pořadu rychle získávají pozornost na Instagramu nebo TikToku.

Stejně tak se podle castingových stránek počítá s návratem dobrodružné exotické reality show Survivor Česko & Slovensko, kde soutěžící bojují o výhru jako tým i jako jednotlivci. Zatím poslední varianta se natáčela v Dominikánské republice.

Ochuzeni nebudou ani příznivci společenského tance. Podle dřívějších údajů České televize by se na podzim 2023 měly na taneční parket vrátit známé osobnosti v soutěži StarDance. Přenosy by se tak mohly stát určitou oslavou 70. výročí televizního vysílání na našem území. Podobně k tomu letos přistoupila BBC – v její originální verzi se například tančilo na hudbu ze slavných pořadů.

Pilně se natáčí také dramatická tvorba. Česká televize dokončuje nový osmidílný seriál s pracovním názvem Smysl pro tumor. Jak název naznačuje, ústředním tématem je rakovina. Režie se ujala Tereza Kopáčová. Nemá jít ale o depresivní podívanou, seriál se nevyhýbá černému humoru. „Je to bráno s laskavostí, aniž bychom to bagatelizovali,“ řekla herečka Tereza Brodská. Předlohou je belgická série Gevoel voor Tumor z roku 2018. Do vysílání se novinka dostane příští rok.

Do února se bude natáčet další kriminální seriál České televize, který pod názvem OKTOPUS připravuje režisér Jan Pachl. „Je založený výhradně na odložených případech. Detektivové nevyšetřují aktuální vraždy. A to i mě baví, protože vynecháváme obvyklé prvotní výslechy všech podezřelých. Ty už kdysi proběhly a my se v příběhu jednotlivých dílů můžeme víc věnovat psychologii postav. Pro mě tedy něco nového,“ dodal. Název třináctidílného seriálu tvoří zkratka oddělení, kde pracují hlavní hrdinové.

V koprodukci se slovenskou soukromou televizí Joj vzniká osmidílná série Lovec. Volné pokračování minisérií Ďáblova lest a Ztracená brána bude Česká televize natáčet až do jara 2023. Režie se znovu ujal Jiří Strach, hlavní postavy hrají Jana Kolesárová a Pavel Kříž.

Zkraje nového roku se ve vysílání TV Nova objeví její vůbec první historický dobový seriál Zlatá labuť. Jeho námětem jsou osudy lidí spojených se stejnojmenným obchodním domem. Děj se odehrává za první republiky a v atmosféře blížící se války. Kulisy obchodního domu vznikly na ploše přes 2500 metrů čtverečních v pražských Kbelích.





V jarní sezoně by měla Nova uvést i seriál Jedna rodina, který s komediálním nadhledem sleduje osudy tří rodin svedených dohromady nejen střídavou péčí.

Televize Prima připravuje do vysílání komediální seriál Agrometal. Příběh z fiktivní vesnice Čertice vypráví o muži, který chce vyhrát soutěž amatérských kapel a získat díky tomu vysněnou motorku. K tomu mu ovšem něco chybí: nejenom že nemá žádnou kapelu, ale ani neumí hrát na žádný nástroj. Pokračování bude mít i seriál Einstein.