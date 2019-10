 »  Hvězdy české startupové scény vystoupí na Czech Internet Foru

Fascinuje vás odvaha startupistů? Stojíte zrovna na startovní čáře a budujete svůj sen? Během přednášek Jiřího Helmicha z Mews Systems a Marka Polčáka, který stojí za Vrginners, budete mít možnost načerpat inspiraci a dozvědět se, s jakými zbrusu novými službami hodlají dobýt zahraniční trhy. Cenné jsou samozřejmě také praktické zkušenosti, které účastníkům oba nadějní podnikatelé předají.

Další bloky Czech Internet Fora budou zaměřeny na rozmach podcastů, bezpečnost na internetu, budoucnost sociálních sítí, digitalizaci České republiky, online marketing nebo zpravodajství a jeho podobu za pár let.

Právě o svůj pohled na to, jak vypadá zpravodajství budoucnosti, se podělí Nick Thompson, Senior Editor zpravodajské stanice CNN. Jak moc nové technologie, sociální sítě, ale také současní světoví lídři ovlivňují zpravodajství? Jak budou diváci konzumovat zprávy v budoucnosti? Jakým směrem se vydá CNN a jak bude informovat o aktualitách z celého světa? Přednáška našlapaná aktuálními trendy i poodhalení zákulisí tvorby zpráv v CNN jistě nadchne každého, kdo chce mít ve světě médií přehled.

Josef Šlerka, ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, se zaměří na Českou republiku, konkrétně na naše zpravodajské weby – lze jim věřit? Jak se v nich orientovat a přijímat pouze ověřené, vyvážené zpravodajství? Existuje na to jednoduchý recept?

Seznam Zprávy oslavily třetí narozeniny. Jakub Unger, ředitel divize Zpravodajství a rádií v Seznam.cz, zrekapituluje tyto tři roky, zhodnotí výzvy, před kterými redakce stojí, promluví také o tom, jak v dnešní době lidi zasáhnout a přitáhnout je ke zprávám.

Podcasty hýbou českým internetem, vydává je řada médií, značek i jednotlivců, kteří se tak snaží dostat do povědomí lidí. Jak je možné, že trend, který před časem utichl, dnes zažívá nový boom? Je třeba dělat podcasty chytlavě a progresivně, jak na to, prozradí v panelové diskuzi Dan Tržil, který se mluvenému slovu věnuje již řadu let, o své bohaté zkušenosti se dále podělí Hana Kuncová, multimediální specialistka z Forbes, trojici doplní zakladatel till3am Tomáš Sobel. Dalším řečníkem, který se bude podcastům věnovat, je analytik webu Českého rozhlasu Adam Javůrek.

Bezpečnost na internetu je nevyčerpatelným tématem. Útoky hackerů se zdokonalují každým dnem, jak být vždy krok před nimi, prozradí Karol Suchánek, odborník na kybernetickou bezpečnost. Útoky digitálních predátorů se nezastaví ani před nejvíce zranitelnou skupinou uživatelů internetu – dětmi a mládeží. Pavla Klimešová, výkonná producentka Hypermarket Film, prozradí, jak vypadalo zákulisí natáčení dokumentu V síti. Hlavní linka filmu sleduje radikální psychosociální experiment, pomocí kterého autoři zviditelní, s čím se ve virtuálním prostoru potýkají právě děti ve věku 11–13 let. Přednáška odhalí, jak vypadala komunikace s predátory a jaké principy používají k manipulaci. Daniel Dočekal, spoluautor knihy Dítě v síti, se bude věnovat sociální síti Tik Tok, která je u dětí velmi oblíbená. Jaká rizika hrozí jejím uživatelům?

Pokud vás vybraná témata zaujala, chcete si přečíst anotace jednotlivých přednášek a seznámit se blíže s našimi spíkry, navštivte web konference. Projděte si kompletní program Czech Internet Fora, který bude již tradičně rozvržen do dvou sálů Národního domu na Vinohradech. K účasti stačí vyplnit jednoduchou registraci. Těšíme se na vás již 15. října.

