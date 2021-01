Hyundai a auto od Applu, podvody s internetovou reklamou a sociální sítě vs. Donald Trump

Hra, která je možná zodpovědná za nejvíce úmrtí a úrazů? Pokémon GO. Podle této studie se hráči Pokémonu GO postarali o 145 tisíc nehod automobilů, 30 tisíc zraněných lidí, 256 mrtvých a za 148 dní o 2 až 7,3 miliardy škod. Jenom v USA. Můžete tomu věřit a nemusíte, ale fakt je, že množství lidí, kteří hrají Pokémon GO a zároveň řídí, není malé.

V Itálii se šíří konspirace, že ve vakcíně proti COVID-19 je 5G čip. Včetně plánku tohoto čipu. Schéma jsou ve skutečnosti obvody v kytarovém pedálu. Nechybí na něm ani část věnovaná schématu nožního spínače. Více v Conspiracy theorists claim this “5G chip” circuit will be in vaccine – but it’s a BOSS guitar pedal.

WhatsApp má nové podmínky i pravidla ochrany soukromí. Zásadní novinkou je, že WhatsApp může sdílet data uživatelů s Facebookem. Ale pozor – tato změna se netýká uživatelů z Evropy, jen těch z mimoevropských zemí. Viz WhatsApp začne sdílet data o uživatelích s Facebookem. EU se změna netýká. Nové podmínky je potřeba odsouhlasit do 8. února, bez souhlasu uživatel nebude moci službu dále používat. Jinak se ovšem těžko dalo čekat něco jiného, probíhající integrace Facebooku, WhatsApp, Messengeru a Instagramu je nepřehlédnutelná.

Nintendo kupuje Next Level Games ■ Google spustil Question Hub ■ Twitter koupil Breaker ■ DOSBox-X ■ Twitter koupil Ueno ■ HootSuite koupili Sparkcentral ■ Backspace končí i ve Firefoxu ■ Twitter zablokoval Sci-Hub ■ Hopin koupil StreamYard

Pondělní výpadek Slacku jako vždy přinesl pozdvižení na sociálních sítích. Jako u všech výpadků si tam uživatelé chodí žertem (ale občas i vážně) stěžovat. K vidění i ve Slack Status.

User Personas neboli (v češtině) persony jsou zásadním marketingovým nástrojem, který je také zásadně kontroverzní (v tom, zda je funkční, nebo ne). Každopádně Fixing User Personas je velmi dobré a užitečné čtení. Původně jako vlákno na Twitteru od @learn_uxd.

Coinbase (opět) neustála rostoucí cenu bitcoinu a měla výpadek. Podle Coindesku tentokrát ale může jít o problémy AWS.

Máte iPhone? Váš další počítač by měl být Mac, píše se v Own an iPhone? Here’s Why Your Next Computer Should Be a Mac. Je to dost pravdivé, ale má to samozřejmě nějaká ta ale. Integrace zpráv, volání a FaceTime je skvělá, ale všichni ostatní musí být také jableční. AirDrop i iCloud je občas (ne)funkční loterie a bohužel zrovna iCloud je neštěstí, zejména na iPhonech. Automatická synchronizace je opět jen další uzavřený ekosystém. Ale ano, k iPhone/iPadu je opravdu Mac velmi vhodný a je to méně bolestivé, než když máte Windows.

Tilechystá nové sledovátko na ultra-širokých vlnách (UWB). Hledat budete moci skrz augmentovanou realitu. Použitelné na nových modelech iPhone (11 a 12) a vybraných telefonech s Androidem. Apple chystá konkurenční řešení pod názvem AirTags.

Dell mánové monitory. Jedna řada má vyhrazené tlačítko pro Microsoft Teams. Dost zvláštní nápad.

Automobilka Hyundai oznámila, že bude vyrábět autonomní automobily pro Apple. O pár hodin později se opravila a zmínku o Applu z oznámení odstranila. Oznámení přitom o 25 % posílilo cenu akcií. Šlo přitom navíc původně pouze o sdělení, že Hyundai je mezi několika výrobci automobilů, které Apple oslovil. Po zhruba 30 minutách byla z oznámení odstraněna zmínka o ostatních výrobcích. O několik hodin později i zmínka o Applu. Via Hyundai Walks Back on Comment Linking It With Apple’s Car Plans.

Máte v Chrome stále rozšíření The Great Suspender? Zbavte se ho, dostalo se do pochybných rukou. Nemluvě o tom, že už roky nefunguje a i v době, kdy fungovalo, bylo tohle lepší v prohlížeči nemít.

Aplikace pro e-mail ve Windows se možná změní na One Outlook.

Microsoft (Chromium) Edge má 600 milionů uživatelů. Trochu zábavné na tomto čísle je, že to Microsoft vložil do inzerátu na pracovní pozici. Jakou metrikou ale toto číslo vzniklo, známo není.

Minecraft Earthkončí 30. června z důvodu pandemie. Konkurence Pokémon GO měla přinést Minecraft v AR do reálného světa. Jedním z hlavních prvků ale bylo hraní ve více hráčích. Hra byla spuštěna v květnu 2019.

Windows 10 taskbar (panel nástrojů) budezobrazovat zprávy a články podle vašich zájmů. Něco, co vůbec nepotřebujete a nemá na tomto místě reálný důvod být.

Uber vyplýtval až 100 milionů dolarů na internetovou reklamu. Po masivních škrtech útraty zjistili, že inzerce neměla žádný dopad na výkon. Po dalším zkoumání zjistili, že se jejich reklamy točily na obskurních místech a masově na ně klikaly skripty a boti. Včetně toho, že po zablokování reklamy na Breitbartu tam reklama stejně dál běžela. Via Uber wasted $100 million on useless digital ad campaigns.

Co se stane, když velké značky sníží výdaje či přestanou utrácet za digitální reklamu? Nic. Zmíněná zkušenost Uberu je jenom počátkem čerstvě se probouzející aféry. Ukazuje se, že úroveň podvodů v zobrazování a klikání na internetovou reklamu dosáhla neuvěřitelných hodnot. Okrádání inzerentů přes celé farmy počítačů či mobilů, hacknuté či pozměněné aplikace, které na mobilech vedle toho, co mají dělat, ještě „navštěvují“ weby a podvádějí s reklamou. Paradoxní je, že se o tom intenzivně píše a hovoří minimálně poslední čtyři roky. Čtěte ve When Big Brands Stopped Spending On Digital Ads, Nothing Happened. Why? a jedno je nutné dodat, část značek si za to může sama. Proč například Chase zobrazovalo reklamu na 400 tisících webech, když stačilo pět tisíc?

Facebook zaměstnancům znemožnil a zakázal řešit Trumpův pokus o puč. V interních diskuzích fórech na Workplace žádali, aby Trump byl z platformy odstraněn. Během hodiny Facebook zasáhl, diskuze zablokoval a další znemožnil. Detaily ve Facebook Forced Its Employees To Stop Discussing Trump's Coup Attempt.

GMmá nové logo. Má ukazovat, jak důležitá jsou pro firmu elektroauta. Zkuste si v novém logu najít, čím to vlastně má vyjadřovat, a pak si přečtěte odůvodnění tvůrců.

Waymo ustupuje od používání termínu „self-driving“, používat bude „autonomní“. Jako jeden z důvodů zmiňují, že nevhodně použitá terminologie vede k tomu, že lidé neustále přeceňují schopnosti autonomních aut. Čtěte ve We've changed our name. Here's why.

Zkracovače adres (URL shortener) sledují uživatele. Nejde vcelku o nic překvapivého, ale je dobré to vědět. Využívají k tomu přesměrování přes další služby i nastavování cookies. Řeč je sice jen o TinyURL (kde mají pravidla na ochranu soukromí z roku 2012), ale ani od dalších neočekávejte nic jiného. Nakonec z něčeho žít musí.

Policie v Singapuru má přístup k datům z tamní koronavirové trasovací aplikace TraceTogether. Na jaře přitom tamní vláda tvrdila, že nic takového se dít nebude. Tamní aplikace je navíc povinná. V podmínkách užití se to objevilo až 4. ledna 2021. Povinné používání znamená, že je využívána prakticky 80 procenty 5,7milionové populace.

Funkce People Nearby v Telegramu umožňuje útočníkům získat polohu uživatelů. Podle Telegram feature exposes your precise address to hackers ale Telegram neplánuje chybu napravit. Detaily v Telegram publishes users' locations online. Tady tradičně platí, že pokud chcete mít soukromí, tak rozhodně neaktivujte funkce, které ho mohou narušovat.

Soukromí pro posluchače podcastů? Zapomeňte, už i tam dorazilo hutné sledování kvůli reklamě a možnosti poznat posluchače i na dalších místech internetu. Zajímavé čtení najdete v Megaphone Is Now On Multiple Blocklists For Tracking Podcast Listeners. Jen tam trochu s rezervou berte ten počet blacklistů. On totiž pokud uBlock blokuje vše, co obsahu slovo „adserver“, neznamená to, že se tam něco nedostane cíleně. A protože to dělá uBlock, tak to dělá i Brave.

New York Times napsali o „obskurní“ české firmě JetBrains, jejíž jedna služba by měla být vyšetřována jako další možný nástroj zneužitý k hacku SolarWinds. JetBrains se k tomu vyjadřují ve Statement on the story from The New York Times regarding JetBrains and SolarWinds. Uvádějí například, že je nikdo nekontaktoval a o žádném vyšetřování neví. Podrobnosti viz USA prověřují, zda ruští hackeři nezneužili k útoku na úřady nástroj v ČR sídlících JetBrains.

Nissanuunikly zdrojáky. Dal je na server Bitbucket Git a nechal přihlášení admin/admin. Zdrojové kódy jsou od mobilní aplikace, interních vývojářských pomůcek a dalších věcí. V květnu 2020 se skoro totéž povedlo automobilce Mercedes Benz.

Utratili skoro 60 milionů dolarů na Facebooku a pak jim náhle bez důvodu Facebook vše zablokoval. Všechny stránky i osobní účty. Prý na základě porušování pravidel, ačkoliv celé ty roky nikdy k žádnému porušování pravidel nedošlo. Na zákaznické podpoře se nelze ničeho dovolat, odvolat se není jak, náhle mazání je „konečné“. Celé to vypadá jako součást masivní vlny chybných mazání a zákazů vyvolaných chybou na straně Facebooku. Čtěte v After spending over $57 million on Facebook ads, they kicked me and my pages off without warning or explanation.

Facebooknasazuje mírný redesign stránek, včetně odstranění počtu Líbí. Nově budou uváděny pouze počty sledujících. Nové mají být i fotky a videa mizící po 24 hodinách, hostování Q&A (Otázky a odpovědi) a chystá se i nový vyhrazený news feed pro stránky a skupiny. Chcete-li to tedy pochopit správně, stránky budou ještě méně vidět a cesta k jejich postupné likvidaci úspěšně pokračuje. Nový vzhled a funkčnost neočekávejte nijak brzo, Facebook uvádí, že nasazení bude trvat měsíce.

Sociální sítě a Donald Trump

Twitter omezil účet Donalda Trumpa. Nejprve šlo o zablokování na 12 hodin. Poslední tweety navíc Twitter přímo smazal pro porušování pravidel a pohrozil končícímu americkému prezidentovi kompletním zákazem, pokud nebude dodržovat pravidla služby. A hrozbu nakonec i vyplnil: oznámil, že „po přezkoumání“ zablokoval účet Donalda Trumpa natrvalo. Detaily viz Twitter natrvalo zablokoval Donalda Trumpa. Mohl by podněcovat násilí, říká firma. Trump se ještě pokusil přejmenovat účet @Ga­ryCoby (jeho šéf digitální kampaně) na „Donald J. Trump“. Ale i ten už je zablokovaný. Zablokovaný je i @TeamTrump. Zajímavý přehled dalších blokací a zásahů najdete v Twitter Account Suspensions, blokace se prozatím (9. 1. 2021, 8:47) nedotkla účtu Donalda Trumpa Jr. Ten samozřejmě burcuje proti cenzuře.

Trumpův účet omezil také Facebook i Instagram. Podobně jako u Twitteru je nejprve nemohl používat 24 hodin. Facebook také odstranil video, ve kterém Trump opět tvrdil, že mu „volby byly ukradeny“, a příspěvek, ve kterém žádal své podporovatele, aby si „tento den zapamatovali navždy“. Později pak Facebook blokování Trumpových účtů na Facebooku a Instagramu rozšířil na neurčito, minimálně však na období dalších dvou týdnů, tedy než dojde k předání prezidentské funkce. Oznámil to Mark Zuckerberg osobně. Detaily viz Facebook a Instagram prodloužily blokování účtu Donalda Trumpa „na neurčito“. Jde samozřejmě o klasické pokrytectví. Po předání moci bude Trump „obyčejným člověkem“, takže smazání jeho účtu bude jednodušší. Nebude mít protekci jako doposud. A také v tom, že je potřeba se ptát, zda stejným metrem Facebook bude teď měřit i dalších podobným „vládcům“ šířícím nenávist.

Snapchat a YouTubetaké blokují účet Donalda Trumpa. Nemůže vkládat obsah, protože zveřejňoval příspěvky podněcující nenávist. Služba YouTube také odstranila video, které opět tvrdilo, že prezidentské volby v USA byly podvod.

Český premiér Andrej Babiš se ještě ve čtvrtek ráno vyjadřoval k dění v USA s profilovým obrázkem v typické trumpovské červené kšiltovce – nyní dost jasným symbolem násilí v USA. Někde po deváté hodině si profilovou fotku na Twitteru konečně změnil. Čepice je pryč. Stejná změna proběhla i na Facebooku. Červené „Silné Česko“ na Facebooku měl od 2. května 2019.

Apple a Google se dostaly pod tlak, aby ze svých platforem odstranily aplikaci Parler (podobně jako to před lety udělali s Gab). Čtěte v Apple and Google face pressure to deplatform Parler over calls to violence. Google nakonec Parler v Google Play dal ban (Google suspends ‚free speech‘ app Parler) a Apple se po varování (Apple Has Threatened To Ban Parler From The App Store) nakonec přidal také. Parler také nakonec zřejmě přijde o služby Amazon Web Services – viz Google i Apple vyřadily aplikaci Parler z aplikačních obchodů, služby jí ukončí i AWS.

Užitečný průzkum: The State of Design Teams: Structure, Alignment and Impact.

Hledá se Jack Ma. Čínský miliardář se na veřejnosti neobjevil dobré dva měsíce. To dohromady s problémy Ant Group i Alibaby vyvolává řadu spekulací. Podpořených i tím, že Ma v říjnu na konferenci vystoupil s kritikou čínského systému regulací a globálních bankovních pravidel.

Donald Trump zakázal Alipay, WeChat Pay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, QQ, VMate a dokonce i WPS Office. Uváděné aplikace se podle zdůvodnění mají podílet na shromažďování dat Čínou s cílem posílit vlastní ekonomiku a tyto aplikace jsou pro Američany rizikové.

LG Electronicskupuje většinu v Alphonso. Jde o společnost řešící cílení reklamy a data z chytrých televizí. Pokračuje tak snaha si z chytrých televizí vytvořit další příjmový kanál. Jak tohle asi může dopadnout?

