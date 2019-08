 »  IBM zdarma uvolňuje POWER, Google zpoplatní IPv4 adresy, chystá se Matrix 4

Google vedle toho zvažuje, že z Chrome a Chromium odstraní podporu FTP . K vypnutí by mohlo dojít ve verzi 80, k odstranění ve verzi 82. Firma zároveň jako open source vydala aplikaci Live Transcribe . Ta umožňuje přepis mluveného slova v 70 jazycích do textové podoby, podporována je i čeština. Licencí je Apache 2.0, kódy jsou na GitHubu .

Kyberpunk Matrix ovlivnil a stále ovlivňuje řadu lidí kolem IT a umělé inteligence (a ten byl zase ovlivněn díly jako Ghost in the Shell), proto je zde zajímavá zpráva: Matrix 4 je oficiálně v přípravě , a to zhruba dvacet let po vydání původního dílu. Hlavní role opět dostanou Keanu Reeves (ten bude v digitalizované podobě přítomen také ve hře Cyberpunk 2077 od autorů Zaklínače) a Carrie-Anne Moss. Scénář má opět na starost Lana Wachowski, tentokrát už bez svého sourozence. Produkce čtvrtého Matrixu má odstartovat začátkem příštího roku.

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

DigitalOcean spouští nabídku pro managed MySQL a Redis, v minulosti už takto začal nabízet PostgreSQL. 1 GB RAM, 1 vCPU a 10 GB lze získat za 15 dolarů za měsíc, přičemž k dispozici je až 64 GB RAM, 16 vCPU, 1,12 TB a dva nody. DigitalOcean se díky podobným funkcím chce posunout z hostingové role více ke cloudovým službám.

GitHub v rámci programu GitHub Education přidává řadu nových partnerů do takzvaného Student Developer Pack. Ten studentům nabízí přístup ke GitHubu Pro přístup zdarma a k tomu přihazuje další vývojářské nástroje. K dispozici jsou věci o JetBrains, Heroku, Azure a řady dalších.

Microsoft kupuje firmu jClarity. Ta je hlavním přispěvatelem do projektu AdoptOpenJDK, který se soustředí na tvorbu binárek v rámci OpenJDK. Microsoft je zde významným sponzorem a jClarity chce využít pro optimalizaci Java workloadů v rámci Azure.

Dell vydává novou verzi notebooku Dell XPS 13 Developer Edition. Je určený pro vývojáře, je k dispozici s Ubuntu Linuxem, má novou generaci procesorů Intel Core i5 nazvanou Comet Lake, až 16 GB RAM či Wi-Fi 6.

Sto největších čínských internetových firem v loňském roce meziročně navýšilo investice do výzkumu a vývoje o 45,1 procenta na 21,85 miliardy dolarů, uvádí studie Internet Society of China. V průměru tyto podniky do R&D vkládají deset procent ze svých tržeb. Tato stovka firem také loni získala téměř 80 tisíc patentů a dosáhla na tržby přes 390 miliard dolarů (oproti 142 miliardám v roce 2017). Jedním z hlavních internetových center v Číně je megapole Shenzhen, která ohlásila nový plán dalšího rozvoje. Ekonomické reformy, které Shenzhen před čtyřiceti lety zavedl, nakoply celou Čínu a nově chce tato lokalita sloužit jako modelové světové centrum pro technologie, životní prostředí a další „soft“ aspekty.

Splunk za 1,05 miliardy dolarů kupuje firmu SignalFx. Pro tohoto big data hráče je to prozatím největší akvizice v historii, která zároveň doplňuje produktové portfolio. SignalFx umožňuje v reálném čase monitorovat cloudové a enterprise aplikace.

Citrix spustí 26. srpna oficiální verzi Managed Desktops. Jde o službu, která nabízí doručování desktopů a aplikací Windows z Azure do jakéhokoliv zařízení.

Do streamování stále více míří také Nvidia. Ta nyní oznámila, že služba GeForce NOW bude dostupná také pro zařízení s Androidem. Jako první se do projektu zapojí Samsung a LG a beta verze má odstartovat někdy letos. Registrace je možná zde. GeForce NOW nabízí streamování her z datacentra, respektive pronájem výkonného virtuálního počítače. Služba zatím funguje jen na PC.

Startupy ve Velké Británii v prvních sedmi měsících tohoto roku získaly více investičních peněz než za celý loňský rok. Konkrétně jde o 6,7 miliardy dolarů. Do konce roku by se částka měla dostat přes 11 miliard, píše britská vláda. A to brexitu navzdory. Zároveň je také pravda, že více než polovina britského exportu souvisejícího s digitálním sektorem jde do Evropské unie.

SUSE nedávno vyměnilo šéfa za novou šéfku, nyní přicházejí změny i v openSUSE. Richard Brown končí na pozici předsedy představenstva openSUSE a na jeho pozici nastupuje Gerald Pfeifer.