Index opravitelnosti Applu, nechráněné audio na Clubhouse a žaloba na „incognito“ režim Chromu

Clubhouse potvrdil, že audiostreamy skutečně byly zneužity. Nechráněné audio z místností na Clubhouse bylo možné získávat pomocí další aplikace a také došlo k jeho streamování mimo Clubhouse. Problém Clubhouse vyřešil zablokováním uživatele, který to dělal (byl přítomen v předmětných místnostech) a tvrdí, že dalšímu zneužívání zamezil. Obhajuje se i tím, že něco takového je „zakázáno Podmínkami užívání“.

Ztráta sluchu vlivem hluku je pomalu se šířící epidemie. Odhady amerického NIDCD hovoří o 40 milionech (tj. 12 % populace) dospělých Američanů ve věku 20 až 69 s nějakou formou ztráty sluchu. Jedním z rizikových faktorů jsou sluchátka, která se důkladně utěsňují v uchu. Je u nich nutné velmi dbát na nepřekračování úrovně hluku – v případě těch, co nemají ANC, je navíc běžné, že posluchači vytočí hlasitost na maximum, aby přehlušili okolní zvuky.

Za heslo „solarwinds123“ prý může stážista. Tvrdí to dřívější CEO společnosti a zní to přesně jako všechny ty výmluvy na stážisty a stážistky. Zmíněné heslo se na veřejnosti objevilo už někdy v roce 2019 a podle všeho bylo v užívání od roku 2017. Hack SolarWinds je přitom jedním z nejvážnějších bezpečnostních incidentů v historii USA. Jakou roli hrálo právě toto (typické) triviální heslo, ale známo není. Nutno ale dodat, že i kdyby nebylo triviální, problém by byl stejný – heslo se totiž objevilo ve veřejně dostupných úložištích.

Proč MENDELU vyhodí 5,4 milionu korun z okna od Jana Řezáče je něco, co se vyplatí velmi pečlivě prostudovat.

Budoucnost webových aplikací je v HTML-over-WebSocket a vrací se tak zpracování na straně serveru.

Apple uvádí ve Francii index opravitelnosti na webu a v Apple Store. Musí to udělat, aby vyhověl novému zákonu s tzv. právem na opravu. Index opravitelnosti v deseti stupních, dost podobný skóre, které používá iFixit. iPhone 12 má hodnotu 6,0, iPhone 11 / 11 Pro ale horších 4,6. Nejlepší skóre najdete u iPhone 7. M1 MacBook Air pak má například skóre 6,5.

Framework Laptop je kompletně modulární notebook, který parametricky vůbec nevypadá špatně. Dostupný by měl být od léta 2021.

iRobot oznámil, že bude trvat několik týdnů, než opraví „opilé“ vysavače. Ty se začaly chovat poněkud chaoticky po špatné aktualizaci softwaru. Timelapse marných snah vrátit se do domovské stanice ukazuje jeden z příkladů na Redditu.

EA zrušilo projekt Gaia. Po šestí letech vývoje. Podle všeho došlo k rozhádání se uvnitř projektu a odchodu lidí. K vidění částečně i v následujícím videu.

MacOS Big Sur 11.2.2 opravuje problémy s dockem/hubem, které mohly vést ke zničení počítače. Vážné problémy, nutno dodat, byť jenom s některými USB-C zařízeními.

BioWare ukončil práce na Anthem a soustředí se na příští verze Mass Effect a Dragon Age. Přepracování Anthem bylo přitom slíbeno zhruba před rokem, rok po spuštění. Klasicky s řadou problémů a s nesplněnými očekáváními. Hra prozatím zůstává funkční. Via Anthem Update.

Jak efektivně vybrat správnou databázi pro vaši aplikaci, by se vám mohlo hodit, pokud danou věc řešíte, ale třeba i jenom jako pohled na to, jaké databáze (a modely) vlastně jsou dostupné.

Donald Trump začal zveřejňovat videa na Rumble (na ostatních sociálních sítích má ban a nejspíš to tak už zůstane). Rumble přitom není něco jako radikální a problematický Parler. Služba byla založena v roce 2013 Chrisem Pavlovskim jako alternativa vůči monopolnímu YouTube. K dispozici je aplikace pro iPhone i Android a webová podoba na rumble.com – pro více informací viz What is Rumble, Donald Trump Jr.’s new favorite online video platform?

Facebook pokračuje ve válce proti Applu. Spustil kampaň Good Ideas Deserve to be Found, ve které opět útočí na Apple. Problém je stále v opatřeních pro ochranu soukromí uživatelů, která Apple zavede na své platformě. Facebooku tím znemožní neomezené šmírování a uživatelům dá do rukou možnost říci, zda chtějí (či nechtějí) být šmírováni.

V Let’s Talk About Why Personalized Ads Matter PR Faceboku vysvětluje, jak důležité je personalizovat reklamu. Samozřejmě zapomínají na to, že to nemohou dělat na úkor soukromí uživatelů. A že jsou to uživatelé, kdo mají mít kontrolu nad tím, jak se zachází s informacemi o nich. Zároveň PR Facebooku stále tvrdí, že všechno, co dělají, je důležité pro malé podnikání. Což samozřejmě není. Nemluvě o tom, že schopnost a kvalita cílení Facebooku je diskutabilní.

Nové reklamy pro Apple Watch (Series 6). Tak trochu děsivé. Ta první zejména.

Firefox 86 přichází s „Total Cookie Protection“. Cookies, sušenky, nově budou omezeny v dostupnosti pouze pro web, který je vytvořil. Nebude už tak možné využívat existenci „cizích“ cookies pro sledování a identifikování uživatele napříč weby.

Významná místa na iPhonech jsou bezpečnostní riziko. Pokud Apple míní vážně péči o soukromí uživatelů, měl by s těmito geolokačními údaji umožnit lépe zacházet. Píše se to ve Why Apple should let you define private places on iPhones a pointa je, že by mělo být možné označit místa, která se nesmí objevit ve Významných místech (Significant Locations je automatická funkce na iPhone). Významná místa můžete kompletně vypnout, ale pak to znamená i ztrátu některých funkcí telefonu.

Síť robotů na sociálních sítích stojí za manipulací s akciemi v rámci kauzy GameStop. Plyne to z analýzy PiiQ Media. Ve hře je samozřejmě i ovlivňování ekonomicky motivované, ale také zahraniční aktivity.

LastPass pro Android obsahuje sedm šmírovátek od třetích stran. AppsFlyer, Google Analytics, Google CrashLytics, Google Firebase Analytics, Google Tag Manager, MixPanel a Segment. Některé z nich se dají chápat. Co se chápe hůře, je, že se vás LastPass na nic neptá a zmíněné věci jsou aktivní.

Rozšíření pro Firefox FriarFox slouží ke krádežím účtů v Gmailech. Cílená kampaň přitom mířila na tibetské organizace a kořeny má v TA413, známe skupině spojené s čínskou vládou. Vedle přístupu k Gmailu se rozšíření věnuje i datům získatelným z Firefoxu. Detaily v Malicious Mozilla Firefox Extension Allows Gmail Takeover.

Na Google míří hromadná žaloba ohledně „incognito“ režimu Chromu, který moc soukromí rozhodně nenabízí. Google si sice nebude „pamatovat“, co jste dělali, ale stejně vás sleduje v okamžiku, kdy to děláte. Nikoliv tedy přímo prohlížečem, ale stále přes Google Analytics. Tak trochu logické (a také známé, Google na to upozorňuje), protože stejně tak vás v incognito režimu stále šmíruje i Facebook a záplava dalších. Detaily v Judge in Google case disturbed that ‚incognito‘ users are tracked.

Facebook zruší blokaci médií v Austrálii, dosáhl dohody s tamní vládou. Facebook si bude v budoucnu moci vybrat, komu bude platit a komu ne, ale také koho zablokuje, a získá i delší období na uzavírání dohod. Ve skutečnosti opět vyhrál Facebook, bez ohledu na to, jak špatná je snaha Austrálie vybírat peníze za to, co dělají uživatelé. V konečně podobě to dopadne tak, že Facebook zaplatí médiím za obsah, načež sníží dosah příspěvků médií. Ta budou muset více platit za reklamu, kterou Facebook zdraží. Získá tak zpět více než vydal.

Twitter ohlásil možnost vybírat od sledujících peníze za další obsah a skupiny vytvářené okolo určitých zájmů. První funkce pojmenovaná Super Follows umožní získat peníze za tweety, přístupy do skupin, přihlášení k newsletteru (Twitter nedávno koupil Revue) či vlaječku vyjadřující podporu. Skupiny pojmenoval Communities a ani u jedné funkce není jasné, kdy bude dostupná. Zatím jsou „plánované“.

Quitting Twitter je příběh o nepochopení sociálních sítí. Ani ne tak Twitteru, byť o něm je hlavně řeč. Nutno dodat, že jako příběh je to poučné.

Facebook upravuje pravidla pro zobrazování nahoty. Doporučila mu to Rada pro dohled a hlavní změna bude ta, že bude dovolena nahota majícího něco společného se zdravím. Což může znamenat kojící ženy, porod, fotografie vzdělávající o rakovině prsu či obřízku. „Může“ je důležité, protože Facebook se dlouhodobě nedokáže držet ani vlastních pravidel. Co navíc, když vás Facebook „sejme“, tak prakticky nemáte žádnou šanci na odvolání. Rada pro dohled vydala doporučení více, reakci Facebooku najdete v Facebook’s Response to the Oversight Board’s First Set of Recommendations.

TikTok zaplatí 92 milionů dolarů za dohodu v rámci hromadné žaloby týkající se ochrany soukromí. Ta viní TikTok a předchůdce Musical.ly z porušení pravidel týkající se ochrany biometrických dat uživatelů v Illinois. Vedle sběru dat zmiňuje ale i to, že TikTok používal detekci obličeje ve videích, aby zjistil o uživatelích další údaje – etnicitu či věk – a data ukládal na serverech mimo USA. Podrobnosti v TikTok agrees to $92 million settlement in class action privacy lawsuit.

V roce 2020 uživatelé na Twitteru více mazali starší tweety než v letech předchozích. Docela zajímavé zjištění od Tweet Deleter samozřejmě může být ovlivněno tím, že jde o společnost, která tyto služby poskytuje.

Facebook se snaží zastavit COVID-19 konspirace zakazováním hashtagů. Čerstvě jde o #DarkToLight na Facebooku a #Scamdemic na Instagramu. Do problémů se ale dostaly i #digitalsoldier, #trusttheplan, #greatawakening, #wwg1wga či #NothingCanStopWhatIsComing spojované s konspiračními teoriemi od QAnon. Řada dalších ale zůstává nepostižena. Což těžko může překvapit, pokud Facebook po mnoha dnech masivního šíření potlačí jeden hashtag, tvůrci si velmi rychle najdou jiný. Včetně toho, že seriózní hashtagy jako #TheGreatReset se běžně stanou nástrojem konspiračních šiřitelů.

Facebook spustil Bars. Tak trochu TikTok pro vytváření a sdílení rapu. Jde o další experimentální aplikaci od interní R&D skupiny NPE Team.

iOS 14 je na 80 procentech iPhonů, tedy alespoň podle údajů Applu. U modelů z loňského roku je podíl 86 procent. iPad lehce zaostává se 70 procenty s iPadOS 14.

Evropský trh s mobilními telefony o 14 procent meziročně poklesl. Vzrostl podíl Xiaomi, Huawei i Samsung ztrácejí (pokles o 62, respektive 12 procent). Vliv na odbyt měla samozřejmě koronavirová epidemie. Mírný pokles zaznamenal i Apple. Skokanem by mohlo být Oppo, ale na konci tabulky se většinou skáče procentuálně podstatně lépe než na počátku.

Clubhouse v USA? Stovky jedinců tvářících se jako klony Elizabeth Holmes a Theranosu operující s investicemi v desítkách milionů dolarů. Dost zajímavý pohled v Clubhouse Cured My Imposter Syndrome. Clubhouse je tam označen za něco jako „audio Reddit“. A také je zde řeč o záplavě velmi zvláštních lidí a zvláštních aktivit. Odehrává se tam i řada diskuzí okolo koronaviru, stejně tak absurdních jako ty ostatní. Skvělé čtení.

Apple se chce pustit do inzertní sítě. A pokud si říkáte, jestli tedy chce konkurovat Googlu, Facebooku a dalším, tak podle všeho ano. Vrtá-li vám hlavou, jak to jde dohromady s tím, že Apple považuje reklamu za hrozbu pro soukromí uživatelů? Tak na to jasná odpověď ještě není. Inzertní síť od Applu by se každopádně netýkala pouze App Store či aplikací od Apple, reklama by se zobrazovala v aplikacích dalších firem. Příjmy by Apple klasicky sdílel s těmi, kde by reklama byla zobrazována. Via Apple Looks to Expand Advertising Business With New Network for Apps.

Uvedení Mac s M1 procesorem od Apple zamíchalo s cenami. Čtěte v The Mac price crash of 2021.

Rozhovor s šéfem Spotify o tom, jak umělcům (a sobě) chce pomoci k penězům. Což bude asi dost dlouhá cesta, protože aktuálně to žádné hvězdné výsledky nejsou. 7500 muzikantů vydělává ročně alespoň 100 tisíc dolarů přes Spotify.

Social Media Size Guide Update 2021 [Infographic] je takový ten klasický přehled toho, jak velké mají být různé obrázky pro různé sociální sítě. Vypadá aktualizovaně, byť stále opakuje některé omyly – například ten, že profilové foto na Facebooku je 180 × 180 (není od té doby, co to vytváří plný příspěvek a musí to být tedy dostatečně velká fotografie). Takže než se vydáte využívat, daný formát si předem vyzkoušejte.

