 »  Influenceři míří do recese, Fortnite je v Google Play a videokonference neřeší vše

Facebook maže protestní události, které nedodržují platná pravidla na vzdálenost mezi lidmi. Jak to pozná? Zeptá se státních či lokálních úřadů a ty mu řeknou, jestli je protest v pořádku. Ačkoliv to ještě nikdo nemůže vědět, protože ve všech případech jde o aktivity svolávající lidi na budoucí protestní události. Byť v drtivé většině jde o protesty proti karanténě a souvisejícím opatřením. Viz Facebook is banning protest events that violate social distancing rules.

Facebook ve Vietnamu cenzuruje „protistátní“ obsah podle požadavků tamní vlády. Přinutilo ho k tomu vypnutí tamních lokálních serverů a tím zpomalení Facebooku do nepoužitelné podoby. Facebook má ve Vietnamu 65 milionů uživatelů (z 95 milionů obyvatel). Viz Exclusive: Facebook agreed to censor posts after Vietnam slowed traffic – sources.

Ransomware je nejškodlivější online bezpečnostní problém. Jeho objem stoupl natolik, že překračuje i krádeže z platebních karet. Pro útočníky je to snadné, stačí masově rozesílat spam a čekat, jestli někdo otevře nakaženou přílohu a později zaplatí. Dělat není potřeba nic. V těch sofistikovanějších případech jde už o cílený útok, ale ten se děje jenom tam, kde se to vyplatí. V roce 2019 bylo 18 % bezpečnostních incidentů právě ransomware, prakticky čtyřikrát tolik než v roce 2018. Čtěte v Ransomware is now the biggest online menace you need to worry about – here's why.

Amazon využívá data od prodejců na své platformě pro spuštění konkurenčních produktů. Vlastně to těžko může překvapit, pokušení je příliš velké. Viz Amazon Scooped Up Data From Its Own Sellers to Launch Competing Products.

TELEgraficky

Guild Wars má 15 let ■ Děravý IBM Risk Manager ■ 98.css ■ Facebook koupil podíl v indickém telco ■ Fallout 76 má aktualizaci ■ RIP Maven ■ IObit Software Updater 3 je venku ■ My Commander se taky může hodit ■ Donald Trump chce léčit koronavirus Savem (a skvělé pokračování zde) ■ Instagram Live i na webu ■ Ubuntu 20.04 LTS je venku

WEBDESIGN, INTERNET

Google bude od všech inzerentů vyžadovat doklad o tom, kdo opravdu jsou. Tedy už ne pouze od těch, kteří zadávají politickou inzerci. Nečekejte ale, že by snad z inzertní sítě od Googlu na vaše weby přestaly proudit podvodné reklamy či malware, na tohle nová pravidla vliv mít nebudou. Čekat se dá jen velmi dlouhá doba potřebná ke schválení možnosti inzerovat. Něco jako tři a více měsíců, jako je tomu u Google My Business a ověřování adres, kde navíc hodně ověření po několika měsících ani nedorazí. Viz Increasing transparency through advertiser identity verification.

Ve Velké Británii byl spuštěn Good Web Project zaměřující se na internet kompatibilní s liberální demokracií. Trochu originální je, že web spustili v čemsi velmi proprietárním a newebovém.

SOFTWARE

Facebook používá „AI“ pro detekci falešných účtů s méně než dvaceti sledujícími. Popsané je to ve Facebook’s AI detects fake accounts with fewer than 20 friend requests (a originál Detecting fake accounts on social networks with SybilEdge) a je docela dobré si to přečíst. Pokud totiž například potřebujete na Facebooku spravovat firemní účty, tak z pohledu Facebooku během velmi krátké doby spadnete do kategorie podezřelý a nakonec i fake účet.

Microsoft používá strojové učení pro detekci závažnosti ohlášených chyb od vývojářů. Stačí mu k tomu analýza názvů a části dat. Měsíčně se totiž objeví skoro 30 tisíc nahlášených chyb. Nebezpečné, které vyžadují rychlé řešení, jsou ale pouze některé. Strojové učení je dokáže na 99 % rozlišit mezi běžnými a bezpečnostními, v 97 % dokáže identifikovat kritické chyby. Detaily v Identifying Security Bug Reports Based Solely on Report Titles and Noisy Data.

Zoom vypustil novou verzi 5.0. Opravuje chyby a zlepšuje šifrování (AES 256 GCM). Oznámení viz Zoom Hits Milestone on 90-day Security Plan, Releases Zoom 5.0. Koncové (end-to-end) šifrování to ale stále není. Správce (placené varianty) může vyloučit průchod dat přes nežádoucí datová centra (Čína, jak jinak). Jsou lépe dostupná bezpečnostní nastavení, lze nahlašovat uživatele Zoomu, čekárna je zapnutá už ve výchozím nastavení, stejně jako hesla k meetingům (podle všeho stále jen pro placené uživatele). Nahrávky do cloudu mají nově také hesla, nové je bezpečné sdílení kontaktů. Viz též Robust Security Enhancements Include Support for AES 256-Bit GCM Encryption.