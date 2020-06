Instagram je stále důležitějším zdrojem zpráv, Oculus Go končí a velcí inzerenti bojkotují Facebook

Instagram přeskočí Twitter v žebříčku sociálních médií, tom, které lidé používají jako zdroj zpravodajství, už v roce 2021. Je to uvedeno v 2020 Reuters Institute Digital News report a vychází to i z toho, že využití Instagramu pro příjem zpráv se od roku 2018 zdvojnásobilo. Hlavně se to týká mladých lidí (18 – 24 let). Poněkud to kazí to, že pouze 26 % lidí věří sociálním médiím coby zdroji informací (týkalo se koronavirových informací). Vládám a zpravodajským organizacím věří okolo 59 % lidí. Podrobněji v Instagram ‚will overtake Twitter as a news source‘.

Microsoft Mixer končí, místo toho se Microsoft spojí s Facebook Gaming. Velmi smutná a velmi špatná zpráva. Konec přijde už 22. července a dá se částečně chápat, Microsoftu se nepodařilo dosáhnout potřebného podílu na trhu. Existující uživatelé (diváci i streamující) budou převedeni do Facebook Gaming, partneři Mixeru získají partnerský status i na Facebooku. S Facebookem bude Microsoft úzce spolupracovat i xCloudem. Bude zajímavé sledovat, kolik z uživatelů raději půjde na jiné platformy. Via Microsoft is shutting down Mixer and partnering with Facebook Gaming a The Next Step for Mixer.

Popírání změn klimatu už na Facebooku nahlásit nemůžete. Kontrolovat na pravdivost se také nebude. Ostatně prakticky žádné fake news, ani ty opravdu nebezpečné, není možné nijak nahlásit. „Fake news“ v nahlášení nemá žádné pokračování jako ostatní nahlášení. Co se popírání změn klimatu týče, tak podle Facebooku je vše v pořádku. Jedná se totiž o „názor“. Via Facebook creates fact-checking exemption for climate deniers.

#metoo dorazilo do herního světa. Sexuální harašení, zneužívání a útoky ve světě videoher se nově objevují na veřejnosti a zasaženy jsou známé firmy jako Twitch, Facebook či Ubisoft. Vše podle všeho začalo tweetem od JewelsVerne. Čtěte podrobnosti v A Wave of Sexual Harassment Accusations Is Sweeping the Games Industry.

TELEgraficky

Wireless is a trap ■ Zvláštní příběh sebevraždy ■ Perl 5.32.0 je venku ■ Ach bože. Asimov! ■ GitLab 13.1 je venku ■ Slack Connect je venku ■ Netflix a záplava novinek ■ CrossFit je na prodej ■ Reels v dalších zemích ■ Dezinformační dezifekce ■ Devin Nunes nemůže žalovat Twitter ■

WEBDESIGN, INTERNET

Fact checking, tedy uvádění falešných informací na pravou míru, je už i ve Fotkách Google. Je to vlastně docela logické, protože falešných fotek a videí je na internetu záplava a jejich autoři využívají i toho, že je lze samostatně nalézt přes hledání fotografií/videí v Googlu. Via Bringing fact check information to Google Images.

Safari 14 nebude blokovat Google Analytics. Jde o nutné vyjasnění k panice, která zavládla v médiích po oznámeních o novinkách na Apple WWDC. Tvrzení jako Safari now blocks Google Analytics on sites, new Privacy Report feature shows [u] vyvrací No – Safari 14 Does Not Block Google Analytics. Dobrý přehled je i zde.

HARDWARE

Force Touch skončí s Apple WatchOS 7. Docela zajímavé, protože to napovídá, že další verze Apple Watch už toto hardwarové gesto na displeji podporovat nebude. A také proto, že Force Touch se postupně ztratil i z iPhonů (v roce 2015 Apple za obvykle revolučních proklamací uvedlo 3D Touch, aby v roce 2018 v tichosti jeho používání ukončil). Via Apple is removing Force Touch from watchOS 7.

Oculus Go končí. Nejlevnější a také nejméně technicky vybavený VR headset se vyráběl od roku 2017 a za 199 USD byl snahou přiblížit virtuální realitu běžným lidem. Nezabralo to ale u vývojářů, kteří investovali čas do nákladnější a lepších produktů jako Oculus Quest nebo Rift S. Via Facebook kills off its cheapest VR headset.