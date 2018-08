 »  Instapaper se vrací do EU, Facebook chce data z bank a youtubeři končí u psychiatrů

Facebooku klesla návštěvnost webu na polovinu, YouTube stále stoupá. Až tak, že v USA se YouTube dostane na druhou příčku. Jedničkou je Google a další blížící se změnou bude Amazon, který ze čtvrté příčky sesadí Yahoo. Nutno dodat, že jde o návštěvnost na webu, nikoliv o měsíční aktivní uživatele. Výrazně se tady totiž projevuje přechod uživatelů na mobilní telefony – tam nepoužívají web, ale mobilní aplikace. Viz YouTube is about to pass Facebook as the second biggest website in US, according to new study a Paradigm Shift: Impending Shakeup in Top Five Websites.

Platformy (Facebook, Twitter atd.) nejsou vydavatelé, tvrdí Platforms Are Not Publishers. Navíc prý je na internetu zásadní konverzace, nikoliv obsah. Obě tvrzení jsou dost diskutabilní. To první kazí sám Facebook a Twitter tím, že zasahují do šířeného obsahu a tím se stávají vydavateli. To druhé je letitý sen a mýtus. Naráží to hlavně na to, že bez obsahu na internetu žádné konverzace nevznikají. Jednu věc ale v článku nakonec říkají správně – Google, Facebook, Twitter a Internet nejsou média, je to něco nového, čemu ještě ne zcela rozumíme.

Facebook ohlásil Connectivity, iniciativu snažící se připojit lidi k internetu. Asi správně uhodnete, že její součástí se stalo i kontroverzní Internet.org. Viz Facebook, still on a mission to bring people online, announces Connectivity.

TELEgraficky

Red Dead Redemption 2 ■ Discord otevírá obchod ■ Google Cameos ■ AMP Tech Guide ■ dankenstein ■ Aktualizujte starý obsah ■ Taking Tesla Private ■ Bitcoin je (stále) totální pohroma

WEBDESIGN, INTERNET

Facebook po 30denním banu osobního účtu Alexe Jonese zrušil i čtyři jeho stránky. Důvodem má být „opakované porušování pravidel komunity“, a ne role, kterou Jones hraje v popírání událostí okolo 9/11 nebo střelbě v Sandy Hook, tvrdí mluvčí Facebooku. Viz Facebook, Apple and Spotify ban Infowars' Alex Jones a Enforcing Our Community Standards.

YouTube smazal komplet celý Jonesův Infowars kanál. Měl tam přes 2,4 milionu sledujících a byl to jeho nejzásadnější nástroj pro šíření konspirací, fake news a výmyslů. Viz YouTube Bans InfoWars Following Removals From Apple, Facebook, and Spotify.

Jonese a jeho Infowars odstraňuje už i Apple. Po mazání videí a banu na Facebooku, odstraněných videích na YouTube a vyhazovu ze Spotify tak jeho podcasty mizí i z iTunes. Apple na to ale jde ve velkém, zmizelo komplet vše. Viz Apple Is Removing Alex Jones And Infowars' Podcasts From iTunes.

Poslední platformou, kde Infowars zůstává bez zásahů, je Twitter. Byť to není až tak jisté. Některé z tweetů Alexe Jonese a Infowars z něj zmizely. V Twitter says Infowars hasn't ‚violated our rules.‘ It looks like that's not the case ale najdete zajímavý vývoj okolo téhle kauzy a Twitteru. Včetně toho, že Twitter tvrdí, že si to Alex Jones maže sám a Twitter vše teprve zkoumá a vyhodnocuje.

Apple ani Google neodstranili aplikaci Infowars a té teď stoupají počty stažení. Prostě když se dělají věci polovičatě, a ještě navíc ne transparentně, tak to nikdy nemůže dopadnout dobře. Viz Apple and Google haven’t banned Infowars apps, and their downloads are booming.

Mozilla přichází s Advance, rozšířením Firefoxu, které umí doporučovat další věci k přečtení. Viz Firefox Offers Recommendations with Latest Test Pilot Experiment: Advance a prozatím jde o testování, experiment.

SOFTWARE

Povedené čtení o Fortnite a o tom, jak se hře podařilo přilákat 125 milionů hráčů, vychází z užitečné knihy Hooked: How to Build Habit-Forming Products, a pokud jste někdy „propadli“ něčemu jako je Fortnite, World of Warcraft, World of Tanks, CS:GO (atd.), tak velmi dobře jednotlivé mechanismy rozpoznáte. Viz Here’s how Fortnite hooked 125 million players.

Instapaper je opět dostupný pro uživatele z Evropy. Mimoto je mu deset let a znovu spouští Instapaper Premium. Pro uživatele z Evropy nabízí za tři měsíce nefunkčnosti extra 6 měsíců v Premium zdarma. Otázkou zůstává, jestli je rozumné riskovat užívání služby, které na uživatelích nezáleží a pro celou EU se na tři měsíce vypne. Viz The next ten years of Instapaper.

Skype 7 prozatím nekončí, Microsoft ustoupil tlaku nespokojených uživatelů. Sedmička měla skončit prvního září a být nahrazena osmičkovou verzi. Jenže uživatelé ji poněkud nechtěli. Důvod? Množství chybějících funkčností, nepoužitelné rozhraní, nestabilita softwaru, špatná kvalita videohovorů a hlasových volání. Viz Microsoft will continue Skype ‚classic‘ support after negative customer feedback a Microsoft Backtracks, Classic Skype Lives to See Another Day.

Fallout:76 nechce být na Steamu. Vadí 30% poplatek, který si Valve z prodeje odvede. Fortnite totéž vadí u Google Play i App Store. Viz Fallout: 76 and Fortnite pave the path for ditching Steam.

Našel Watson lék na rakovinu? Dokáže AI to, co nedokáže lidé? V IBM Has a Watson Dilemma se vracejí k představě IBM, že stačí, aby Watson začal studovat data, a AI najde řešení. Poměrně typická představa, která má málokdy výsledek. Což nebrání tomu, aby sloužila jako marketingový argument.

HARDWARE

Magic Leap má (konečně) brýle, ale stále jim málokdo věří. Trefně to ukazuje Magic Leap is either brilliant or BS. It's ready to prove its AR gear is real a zmiňují tam jednu z těch nejkritičtějších věcí pro AR/VR – obsah. A také to, že když lidi podvádíte (což Magic Leap dělal), tak se důvěra těžko získává zpět. Ne, že by tedy Magic Leap One nevypadaly skvěle.

MARKETING A KOMUNIKACE

Legendární bannerový formát 468×60 končí. Loučí se s ním už i Sklik. Viz Více prostoru pro nejvýkonnější rozměry bannerů, kde nezmiňují jeden podstatný důvod: 468 krát 60 bodů je pro dnešní displeje hodně miniaturní záležitost. Není divu, formát vznikl v době, kdy mít 800×600 byl vrchol techniky a běžné bylo VGA s 640×480.

TBH vysvětluje, jak manipulovat školáky k instalaci aplikace. Součástí je vytváření falešných účtů, hledání účtů studentů konkrétní školy a oslovování je právě přes fake účty. Prostě takové to klasické „růst za každou cenu“. Viz Internal Facebook Note: Here Is A “Psychological Trick” To Target Teens a dost podstatnou roli v tom hraje i to, že fake účty byly vytvářeny jako soukromé.

Je těžké být youtuber. Musíte produkovat čím dál tím více lepšího a lepšího obsahu. Algoritmy ale miluji kvantitu a zároveň nikdo neví, co vlastně Google posune dopředu a co zadupe do země. Není divu, že úspěšní youtubeři končí u psychiatrů. Zajímavé čtení ve Why YouTubers are feeling the burn.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Avast po vlně nevole nad změnami ohledně soukromí stáhl poslední verzi softwaru CCleaner. Ta přinesla nepřetržité aktivní šmírování a nemožnost aplikaci ukončit. Viz Changes in v5.45 and your feedback. Dost zajímavé čtení ukazuje, že od doby, co CCleaner (Piriform) koupil Avast, je z CCleaneru software, který byste si za žádných okolností do počítače pouštět neměli. A viz též Avast pulls the latest version of CCleaner following privacy controversy.

Facebook jedná s bankami a chce získávat finanční informace o uživatelích. Poté, co se informace o tomto zvláštním nápadu objevila ve WSJ, začal Facebook tvrdit, že to není pravda a že vše se děje jenom proto, že chtějí do Messengeru přidat elektronickou komerci pro firmy. Nic víc prý nechystají. Tak jo. Viz Facebook: We’re not asking for financial data, we’re just partnering with banks a Facebook might let you chat with your bank over Messenger.

45 % bezpečnostních profesionálů používá znovu a znovu to samé heslo. Viz Survey: 45% of security professionals reuse the same password a vlastně k tomu snad ani raději nic nedodávat. Tedy jedině to, že řada velkých hacků v posledních letech se povedla právě proto, že ti, kdo zodpovídají za bezpečnost informačních systémů, prostě měli všude jedno a to samé heslo.

Hacker získal zdrojové kódy Snapchatu a zveřejnil je na GitHubu. Podle obsahu to vypadá nejspíše na zdrojový kód pro iOS aplikaci (ať už kompletní, nebo části). Hodně zajímavé čtení je DMCA požadavek od Snapchatu. Vypadá to, že jeho autor byl dost v panickém režimu. Druhá velmi pikantní věc je, že na twitterovém účtu „hackera“ je uvedeno, že se pokoušel Snapchat upozornit na to, že vlastně jejich kód našel. Domáhá se tam odměny za objevení chyby a nahrání na Github má být reakcí na to, že se Snapchat neozval. Zvláštní způsoby. Viz Hacker swipes Snapchat’s source code, publishes it on GitHub.

Dvoufaktorové ověření přes SMS nepomáhá tam, kde zaměstnanci operátora ochotně vydávají nové SIM karty někomu, kdo není vlastníkem telefonu. Dnes už se na něco takového zaměřuje organizovaný zločin. Viz Police expose SIM card hijacking ring, a až si budete aktivovat dvoufaktor, tak rozhodně ne přes SMS.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Blíží se změny v Twitter API a řada aplikací přestane fungovat i existovat. V Twitter API change strikes next week, Tweetbot and Twitterrific affected upozorňují na blížící se konec oblíbených klientů, jako je Tweetbot či Twitterrific. Změny přinesou omezení upozornění na přímé zprávy i zmínky a konec streamingu timeline, vše bude nutné aktivovat ručně. Připomeňme říjen 2015 a Jack Dorsey apologizes to Twitter developers for chasing them away. Jak už to tak u Jacka Dorseye a Twitteru chodí, omluva a sliby nevedly k ničemu rozumnému. Twitter nadále pokračuje v likvidaci ekosystému.

Facebook ruší Friend List Feed, možnost podívat se na všechno od lidí, které jste si přidali do konkrétního seznamu (List). Rušení se dalo čekat, příliš to umožňovalo vidět příspěvky nefiltrované algoritmem Facebooku a obcházet tak snahy Facebooku za viditelnost vybírat peníze. Samotné seznamy (Lists) se neruší, ale budou použitelné jenom pro cílení viditelnosti (dostupnosti) příspěvků. Nutno dodat, že seznamy si na Facebooku vytvářejí uživatelé jenom zcela výjimečně. Říká se, že až 95 % uživatelů Facebooku nikdy žádný seznam nevytvořilo. Viz Facebook is shutting down Friend List Feeds today.

Facebook bude u velkých stránek vyžadovat ověření identity správce. Týkat se to ale bude jenom stránek, které mají velký počet fanoušků v USA, a jde jenom o další nic neřešící tanečky, které mají vyvolat dojem, že Facebook aktivně bojuje proti vměšování Ruska do amerických voleb. Viz Facebook to reveal country of origin behind Pages a Facebook Starts Forcing Popular Page Admins to Prove Who They Are. Oznámení Facebooku viz New Authorization for Pages.

Je tu další Facebook, který nechce být jako Facebook. Openbook má manifest, prototypy, crowdfunding a představu, že vybuduje open source platformu, která zajistí sociální síťování bez všech těch negativních věcí. Což už tady bylo několikrát a dnes už si ani nevzpomeneme, jak se všechny ty pokusy jmenovaly. Viz Openbook is the latest dream of a digital life beyond Facebook.

MOBILNÍ APLIKACE

Přes Alexu lidé nenakupují. Dá se říci, že skoro vůbec. Z 50 milionů uživatelů jich něco nakoupilo více než jednou (přes hlasové rozhraní) zhruba sto tisíc (2 %). Z těch, kteří to zkusili, navíc 90 % nakupování nezopakovalo. Viz The Reality Behind Voice Shopping Hype a je nutné k tomu dodat, že možnosti nakupovat přes Alexu jsou omezené – nefunguje to všude, neumí to všechny jazyky. A ani tam, kde to funguje, to není univerzálně použitelné. Hodí se dodat i to, že vlastnící chytrých reproduktorů si je nepořizují na nakupování (viz People aren’t using smart speakers to do anything particularly smart).

Google přijde o 50 milionů dolarů tím, že Fortnite obejde Play Store. Až tolik by totiž mohl činit onen 30% podíl, který si Google bere. A to je také dost jasný důvod, proč Epic Games chce Fortnite šířit přímo. Částka je odhad založený na tom, kolik Fortnite získalo hráčů na iOSu. Tam se ale Epic Games vyhnout App Store nemohou. Celá tahle záležitost je zajímavá i tím, že Google poprvé v historii v Google Play upozorňuje, že Fortnite tam není. Viz Google will lose $50 million or more in 2018 from Fortnite bypassing the Play Store.

A tak už se rojí Fake Fortnite pro Android. Epic Games tomu svým rozhodnutím Fortnite nedat na Google Play trochu pomáhají, ale i bez toho je to běžné. Stačí si projít Google Play (Play Store) na populární témata a tu záplavu podvodných věcí tam vždy najdete. Viz Fake Fortnite Android Ads Highlight Security Risk a nutno dodat, že Fortnite pro Android ještě ani neexistuje (běží beta).

Kryptowire: Miliony Androidů jsou zranitelné, už když je vybalíte. Původcem jsou výrobci, kteří zasahují do Androidu a navíc přidávají aplikace plné děr. Značnou měrou se podílí i laxní přístup k aktualizacím. Viz MILLIONS OF ANDROID DEVICES ARE VULNERABLE RIGHT OUT OF THE BOX.

STARTUPY A EKONOMIKA

Tištěným magazínům mizí inzertní příjmy. Jen výjimečně se jim daří dosahovat růstu v tištěné i internetové podobě. Meziroční pokles je zhruba 417 milionů dolarů od 50 největších inzerentů (6,4% pokles). Zajímavé je, že nejvíce škrtal Pfizer a Johnson & Johnson. Nejde pochopitelně o škrty v inzerci jako takové, peníze se přesouvají do Facebooku a k influencerům. Viz Ad Spending Disappearing as Most Magazines Continue to Fumble.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.