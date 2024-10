Intel a AMD se spojují, Google a spol. postaví jaderné elektrárny pro AI, první barevný Kindle

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Ve sněmovně vrcholí boj o podobu nového zákona o kybernetické bezpečnosti, což s sebou přináší i souboj protistran ve veřejném a mediálním prostoru. Na podporu podoby zákona, jak ji navrhl NÚKIB, vystoupil například armádní šéf Karel Řehka. A šéf BIS Michal Koudelka opět upozornil, že Huawei, jehož technologie mohou být po schválení zákona zakázány, je bezpečnostní riziko. Web Page Not Found nyní přišel s popisem toho, jak před několika lety probíhalo vydání varování vůči této čínské společnosti. Politici v čele s expremiérem Babišem z toho nevychází nejlépe a Čína si svým vyhrožováním moc sympatií také nezíská. Český rozhlas zase popsal, že poslanec ANO Marek Novák, který proti zákonu vystupuje, jel do Číny o situaci jednat s Huawei. Do mediální přestřelky přispívá i druhá strana, tedy operátoři nebo organizace typu Hospodářská komora. Cílem je zákon okleštit, hlavně o mechanismus posuzování rizikových dodavatelů. Divoká je také twitterová výměna nehezkých slov mezi Šimonem Tomanem (právně zastupuje Huawei) a Danielem Baggem, bývalým kyberatašé, který se podílel na varování. Nyní se čeká na pozměňovací návrhy zákona, tak uvidíme.

Huawei mezitím v Česku expanduje v novém byznysu. Začíná dodávat solární energetiku do domácností, navazuje na dřívější prodeje firmám a spol. Největší energoprodejce Huawei na našem trhu Raylyst řekl, že Huawei dosahuje vysoké kvality a že je těžké něco takového nenabízet. NÚKIB zároveň řeší, co s čínskými soláry, vůči kterým EU v podstatě nemá alternativu. Ve hře je i jejich zákaz v přenosových sítích, nikoliv v domácnostech. Z pohledu NÚKIBu mohou čínské energetické technologie představovat riziko, protože komunikují s cloudem či aplikacemi.

Čína obvinila Intel, že do svých čipů dává zadní vrátka a zranitelnosti. To má prý USA a organizacím jako NSA pomáhat v kyberčinnostech proti jiným zemím. Čína také přišla s teorií, že nedávné odhalení aktivit skupiny Volt Typhoon, která se dostala do sítí amerických operátorů, nemá být zlou akcí čínských státních hackerů, ale nějakou akcí Západu. Z historie víme, že různé akce CIA a dalších institucí využívaly všemožné pochybné metody, zároveň ale věřit Číně v jejích prohlášeních není zrovna lehké. V české IT komunitě je poměřně běžný cynismus, že díry jsou ve všem, jen si vybíráme kamarády, kterým víc věříme. Technologická přestřelka mezi oběma mocnostmi nicméně pokračuje, USA například zvažují rozšíření zákazů prodejů AI čipů od Intelu a AMD do dalších zemí a rozšířit se mají i zákazy prodeje věcí nutných pro výrobu čipů do rukou Huawei.





Intel a AMD se spojují pro záchranu a světlou budoucnost architektury x86. Pat Gelsinger a Lisu Su dokonce vystoupili na jednom pódiu. Pod taktovkou Intelu a AMD vznikla skupina x86 Ecosystem Advisory Group, jejíž součástí jsou také Microsoft, Oracle, Red Hat, Broadcom, Dell, Google, HP, HPE, Lenovo a Meta. Platforma x86 by se díky tomu měla stát otevřenější, partneři se budou moci podílet na rozvoji funkcí. Intel a AMD mají zároveň postupovat koordinovaně, takže by se neměl štěpit vývoj standardů u jejich procesorů. Typický příklad jsou instrukce AVX-512, které Intel nejdříve zavedl a pak je zařízl, zatímco AMD je nasadilo později a stále podporuje. Softwarové a hardwarové partnery tyto věci štvou. Výsledkem tedy kromě otevřenosti má být i větší kompatibilita a jednota. Ekosystém x86 je nyní tak trochu v defenzivě, ARM se kromě mobilních zařízení dere i do PC (analýza TechInsights očekává podíl ARMu 40 procent v roce 2029), prostor si navíc nárokuje RISC-V.

Intel představil nové desktopové procesory Arrow Lake. Firma najela na nové označování Core Ultra s přidáním řady a modelu. Dále se zavedl čipletový design ve stylu AMD. Čip se skládá z více výrobních procesů. Procesorová jádra dělá TSMC pomocí 3nm procesu, a Intel si je tedy už nevyrábí sám, což je historický zlom. To pomohlo v odstranění problémů, a i když Arrow Lake nabídne spíše mírné mezigenerační zlepšení výkonu, rapidně by měla klesnout spotřeba, která u Intelu byla veliký problém. NPU a další části opět udělala TSMC pomocí 6nm procesu. GPU si dělá Intel sám. Stále jsou přítomna menší a větší jádra a chybí Hyper-threading. Arrow Lake a Lunar Lake do notebooků naznačují, že by Intel mohl začít dodávat slušné procesory, vyřešit si moderní výrobní proces a pak z TSMC opět přepnout do své produkce.

Pěkné novinky má také AMD. Konkrétně přichází pátá generace serverových procesorů AMD Epyc a AI/GPU akcelerátor AMD Instinct MI325X. Nové Epycy mají až 192 jader s architekturou Zen5c, TDP 500 W, 384MB L3 cache a cenou 14 813 dolarů. Pořídit lze i nejnižší verzi s osmi jádry, 125 W, 64MB cache a cenou 527 dolarů. Připomeňme, že Intel nedávno vydal Xeony 6 (až 128 jader), nabídka od AMD ale opět vypadá zajímavěji. MI325X zase soupeří s Nvidií, mimo jiné štědrou 256GB pamětí HBM3E. AMD novinkami míří i do datacenter pro AI.

Google bude svá datacentra pro umělou inteligenci pohánět pomocí malých modulárních jaderných reaktorů SMR. Spolupracovat na tom v USA budou s firmou Kairos Power. Nyní je v plánu stavba sedmi reaktorů, první má začít fungovat do roku 2030 a další do roku 2035. Výkon má činit 500 megawattů. Podobné plány jako Google mají i další velké firmy, Microsoft například obnoví jadernou elektrárnu Three Mile Island a Amazon teď oznámil tři nové jaderné projekty.

Google začal v Gemini zpřístupňovat kreslení obrázků pomocí Imagen 3. Bezplatná verze nicméně umí pouze formát 1:1 a nechce kreslit lidské postavy. Rozlišení je 2048 × 2048 pixelů.

ChatGPT slouží i ke kybernetickým útokům. Bylo zaznamenáno 20 případů čínských a íránských hackerů, které za pomoci chatbota provedli akce například proti jiným státům. OpenAI slibuje užší spolupráci s bezpečnostní komunitou, aby se podobnému zneužívání předcházelo.

Francouzský Mistral vydal první AI modely určené pro chod na koncových zařízeních. Může jít o telefony či počítače. Jde o Ministral 3B a Ministral 8B, oba pracují se 128 tisíci tokeny.

Google uvolnil Android 15 pro telefony Pixel. Instalovat ho lze na modely od šesté verze. Firma zároveň udělala takzvaný Pixel Drop s novými funkcemi. K dispozici je například možnost vymazat zvuky ve videu nebo integrace chatu s Gemini do sluchátek Pixel Buds. Majitelé dalších značek se nového Androidu dočkají postupně, jak si výrobci ohnou vanilla verzi pro své potřeby. Žádné větší problémy jsem zatím s Androidem 15 nezaznamenal, jen mi přestala fungovat appka Slavia, takže doufám, že bude brzy opravena, jinak se nedostanu na zápas skrze digitální permanentku.

Amazon představil novou generaci elektronických čteček knih Kindle. Jedná se o čtyři modely a jeden (Colorsoft) má poprvé barevný e-ink displej. Dále jsou zde nový Scribe, Paperwhite a klasický Kindle.

Steam začal uživatele upozorňovat, že nevlastní zakoupené hry. Nákupem získáte pouze licenci na jejich užívání. To znamená, že když obchod zavře krám či nastanou jiné situace, o hry přijdete. Je to klasický problém softwaru jako služby a online distribuce. O situaci na Steamu se ví delší dobu, Valve to teď ale pod tlakem říká jasně.

Zaveďte evropskou obdobu americké Inc., volají startupy včetně Rohlíku. Má to pomoci zmírnit zaostávání EU. Vznikla petice, která po nové Evropské komisi chce, aby zavedla formu evropské akciové společnosti, což by mělo pomoci zdejším startupům, které jsou kvůli byrokracii a spol. znevýhodněny a často raději zakládají entity v USA.

ASML výrazně nesplnila očekávání. Tržby v posledním kvartálu činily 2,6 miliardy eur oproti očekávaným 5,4 miliardám eur. Na firmu, která vládne dodávkám litografických strojů na výrobu čipů, dopadly problémy Intelu a Samsungu (ten se mimo jiné pere s HBM3E). ASML uvedla, že to na hlubší problémy trhu nevidí, AI sektor je prý nadále silný (TSMC i díky tomu zase rostla o desítky procent), stagnaci lze očekávat u PC a mobilů. Slabší výsledky nicméně ASML stály post nejhodnotnější evropské technologické firmy. Akcie spadly o 17 procent, což znamená hodnotu 271 miliard dolarů, německý SAP je na 280 miliardách.

Majitelé WinAmpu smazali celý repozitář na GitHubu. Je to vyústění failu, kdy tam nahráli zdrojáky, ale pod podivnou vlastní licencí, kdy po lidech chtěli spolupráci na rozvoji, ale pod nadvládou WinAmpu.

Cisco řeší údajný únik a prodej interních dat na darknetových fórech. Dopady na systémy prý nejsou pozorovány.

Western Digital představil 3,5" pevný disk s kapacitou 32 TB. Na rozdíl od Seagatu, který tuto kapacitu už má nějakou dobu, WD nenabízí technologii HAMR, ale přidal plotny a používá ePMR.

Hewlett Packard Enterprise vyvinula systém serverového chlazení kapalinou, který nevyžaduje žádné aktivní větráky. To má mimo jiné snižovat nároky na napájení a umožnil větší scale, třeba pro AI systémy.

FIDO chce přinést protokol pro přenos klíčů Passkey mezi různými platformami. K dispozici je návrh nových specifikací. V pracovní skupině jsou 1Password, Bitwarden, Apple, Google, Microsoft a další.

Vietnam se chce stát světovým lídrem v čipové výrobě. Země představila plán do roku 2050, v rámci něhož se počítá se stavbou polovodičových továren a ročními tržbami 100 miliard dolarů.

Polsko je podle nového průzkumu Kearney jednou z hlavních destinací pro investice do polovodičové výroby. Je ve společnosti Číny, Tchaj-wanu nebo Indie. Země konkrétně má dobré podmínky pro back-end produkci.

V problémech se plácající francouzský IT obr Atos jmenoval sedmého výkonného ředitele v posledních třech letech. Firma řeší restrukturalizaci, dluhy, úpadek byznysu a tak dále a mimo jiné odmítla převzetí aktiv od Daniela Křetínského. Zajímavým cílem je i proto, že dodává francouzské armádě.

