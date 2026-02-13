Intel chystá velký návrat, Starlink blokuje Rusku přístup, tvůrci slovenského procesoru dluží za nájem

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Česká AI factory je v ohrožení. I když vyhrála u Evropské komise, stát na ni zatím nenašel peníze. AI factory má být součástí IT4Innovations v Ostravě, vyjde na 40 milionů eur, půlku zaplatí stát a půl Evropská komise. Kromě asi 340 AI čipů ma obsahovat inovační kampusy v Brně a Praze.
Situace kolem slovenské čipové firmy Tachyum akceleruje. Podnik v Bratislavě opustil kanceláře, kde dluží statisíce eur za nájem. Lupa informovala, že firma lidem z pobočky v Brně dluží peníze, podle Denníku N se to týká i těch na Slovensku, kde Tachyum dluží i na odvodech. Tachyum slibuje nové investory a vyrovnání dluhů.
Rusko údajně zachytávalo komunikaci evropských vesmírných satelitů. Postarat se o to měly ruské satelity Luch-1 a Luch-2, které se pohybovaly podezřele blízko těch evropských a mohly tak převzít nešifrovaná data.
Starlink blokuje terminály v Rusku a naopak podporuje ty na Ukrajině. Rusům to údajně výrazně komplikuje situaci, zejména při útocích drony. Starlink zavádí opatření proti užití neautorizovaných zařízení. Terminály Starlink nejsou v Rusku oficiálně dostupné, dováží se ale přes jiné země. Podobně jako třeba síťové prvky od Ubiquiti, které do země tečou i přes českou společnost.
Starlink údajně pracuje na vlastním telefonu. Ten by přirozeně komunikoval se satelity Starlinku. Musk nedávno požádal FCC o povolení k vypuštění milionu satelitů, kromě jiného chce ve vesmíru stavět datacentra.
Google vydal upozornění, že 40 procent telefonů s Androidem nedostává důležité bezpečnostní aktualizace. Může tak jít o zhruba miliardu přístrojů. Těm hrozí potenciální bezpečnostní rizika. Jde o starší modely s neaktuálními verzemi Androidu.
Nejdražší prodanou doménou je AI.com, vyšla na 70 milionů dolarů. Získal jí Kris Marszalek, zakladatel služby Crypto.com. Doména se má stát domovem pro AI asistenty, kteří kromě jiného pomohou s obchodováním krypta.
Umělá inteligence v Rustu vytvořila překladač jazyka C. Dva týdny na tom dělalo šestnáct instancí Claude Opus 4.6. Člověk do procesu nezasahoval. Poplatky za tokeny činily zhruba 20 tisíc dolarů. Zdrojový kód obsahuje sto tisíc řádků a zvládne přeložit linuxové jádra 6.9 pro x86, ARM a RISC-V. Umí i další věci. Více je na GitHubu.
Deutsche Telekom v Německu spustil průmyslovou AI továrnu. Jde o datacentrum s čipy Nvidia Blackwell s výkonem půl exaflopu. Datacentrum obsahuje modely Nvidia DGX B200 (celkem 10 tisíc GPU), které díky dodávce od Čechů nedávno zprovoznili také Poláci, viz naše reportáž.
Anthropic má získat dalších 20 miliard dolarů s oceněním na 350 miliard dolarů. Zúčastnit se mají velké fondy typu Sequoia Capital a také Nvidia a Microsoft.
Startup Runway vyvíjející AI pro generování videí nabral 315 milionů dolarů a oceněn byl na 5,3 miliardy dolarů. Zdá se, že investice do AI zatím nezpomalují.
Apple údajně opět oddaluje vydání nové Siri. Firma se dlouhodobě v AI v trápí. Upravené Siri se možná dočkáme na podzim s iOS 27.
Ředitel Intelu Lip-Bu Tan potvrdil, že se firma bude nadále soustředit na vývoj grafických karet. Tedy ne jen integrovaných GPU, ale i dedikovaných kusů. Děje se to i přes obavy, že to Intel vzdá vzhledem k nedávném finančním vstupu Nvidie do této firmy. Intel na GPU posiluje tým. Pro trh je to dobrá zpráva, dedikovaným GPU nezdravě dominuje Nvidia a třetí hráč se hodí.
Nové továrny Intelu jsou příliš moderní, takže odrazují zákazníky. Řeč je o procesu 18A (1,8 nm), pomocí něhož chce Intel konkurovat TSMC nebo Samsungu. Problém je v technologii PowerVia (Backside Power Delivery Network), pomocí níž je možné napájet tranzistory zespodu a mít tak více místa pro datové toky a výpočty a zlepšit tak vlastnosti čipů. Tento přelom v napájení ovšem mění to, jak se navrhují čipy. Na zákazníky je to příliš brzy, což nástup 18A brzdí. Intel ukázal, že technologicky může nadále určovat trend a že se možná vrátí ve velkém stylu, ale zatím, zdá se, předběhl dobu.
Krize kolem pamětí žene nahoru prodej starších procesorů. Data z amerického Amazonu ukazují, že druhým nejprodávanějším kusem je AMD Ryzen 7 5800XT, tedy Zen 3. Důvodem je fakt, že DDR4 jsou levnější než DDR5, navíc výkon je pro mnohé stále dostačující. Jinak prodeje Intelu jsou stále slabé, AMD dominuje.
Logitech pouští na trh myš s analogovými tlačítky. Jde o model Logitech G Pro X2 Superstrike, cena na Alze a Datartu je 4 399 korun. Myš má cívky vytvářející elektromagnetické pole a je možné měřit intenzitu zmáčknutí tlačítek. To by měli ocenit zejména hráči.
Hru Quake lze spustit v ASCII grafice v linuxovém terminálu. Autor použil Debian, squake, libc5 a svgalib.
AMD se chystá použít nový BIOS, místo uzavřeného AGESA nasadí open source openSIL. To by se mělo stát až příchodem architektury Zen 6, tedy celkem brzy. Poláci z 3mbdeb nicméně zvládli rozchodit openSIL na desce MSI B850-P Pro, tedy na současném Zen 5. Brzy se tedy dočkáme toho, že BIOS, respektive firmware na základních deskách už nebudou uzavřenou technologií.
Microsoft do Windows 11 integruje nástroj Sysmon. Už se stal součástí aktuálního sestavení v rámci Windows Insider. Sysmon umožňuje monitorování škodlivých a podezřelých aktivit.
Intel končí s nabídkou předplatného na procesory. O funkci Intel On Demand nebyl zájem. Ta umožňovala si v rámci procesoru aktivovat různé funkce na základě různých cenových tarifů. Zatímco u Netflixu a spol. to funguje, i hardwaru to lidi nebere.
Google vydal Chrome 145, jehož součástí je znovuzavedená podpora JPEG XL. Naopak zmizela podpora embeddování JPEG či PNG v BMP.
Cisco vydalo switch s otevřeným operačním systémem SONiC. Jde o model 8122X-64EF-O. Firma také představila switch s rychlostí 102,4 Tb/s.
ASML propustí 1 700 zaměstnanců. A to i přesto, že je firma díky svému monopolu v dodávkách EUV strojů na výrobu čipů na vzestupu. ASML se chce soustředit na technickou část a inovace a odstraňuje zbytečné vrstvy.
Workday mění výkonného ředitele. Carl Eschenbach odchází, nebude ani v představenstvu. Na pozici se vrací spoluzakladatel Aneel Bhusri. Workday má díky odkupu českého startupu Stories vývoj také v Praze.
Čtení na Root.cz a Cnews.cz:
