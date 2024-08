Intel je kvůli cifršpionům v obřím průšvihu, nové procesory AMD zklamaly, Češi těží z nástupu AI

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Tak už to prasklo. Pád Intelu ukazuje, proč nenajímat profi manažery a cifršpiony. Slavná firma dojela na řadu špatných rozhodnutí z minulosti, propustí 17,5 tisíce lidí, spadla do čtvrtletní ztráty 1,6 miliardy dolarů, musí snižovat náklady a hledat cestu z průšvihu. Akcie spadly nejníže za 50 let. Intel postupně ztrácí pozici v dodávkách procesorů do datacenter, kde je AMD Epyc lepší, trh s PC je volatilní a navíc rovněž ohrožený AMD (plus nástup čipů ARM). Firma investuje desítky miliard dolarů do sekce Intel Foundry, tedy zakázkové výroby ve stylu TSMC. Ta je zatím ale velmi ztrátová, což rozohnilo investory, kteří přichází se žalobou. Intel Foundry nemá propouštět, proces 18A by měl využívat Microsoft. První tape-outy 18A procesu lze očekávat příští rok. O nové revoluční technologii, která by Intel vrátila zpět, se zatím neví. Navíc poslední procesory mají fatální problémy se stabilitou. Uvidíme, co přinese Arrow Lake.

Jsou zde testy nových procesorů Ryzen 9000 od AMD. Prozatím jde o modely 9600X (šest jader, dvanáct vláken) a 9700X (osm jader, šestnáct vláken). Dalo by se říci, že se nová generace od té předchozí výkonově moc neliší, ale přináší výrazně nižší spotřebu. Reakce jsou tedy smíšené. Podle některých AMD zbytečně procesory přiškrtil, někdo naopak nižší spotřebu vítá. AMD každopádně nasadilo nižší startovací ceny než už předchozí generace. V herním výkonu nadále vládne Ryzen 7 7800X3D s velkou 3D V-Cache. Bude tedy zajímavé, co přinese jeho nástupce.

Německý výrobce čipů Infineon, který má továrnu i v Drážďanech, zruší 1400 pracovních míst a další ve stejném počtu převede do zemí s nižšími náklady. Nemá se to týkat Německa, ale například USA. Detaily zatím nejsou k dispozici. Infineon čelí snížené poptávce, mimo jiné kvůli nasycení trhu a poklesu prodejů elektromobilů, kterým Infineon podobně jako Onsemi dodává. Onsemi, Infineon a další sází na růst EV a uvidíme, zda to v budoucnu klapne. Onsemi se z Rožnova po investici 46 miliard chystá zásobovat VW. Infineon u Drážďan staví novou továrnu za 120 miliard.





Evropě se podařil další pokrok v nejvyspělejší výrobě čipů. Nizozemská firma ASML a belgická organizace IMEC prezentovaly úspěch v dalším rozvoje High-NA EUV litografie, což povede k menším, výkonnějším a efektivnějším čipům. Evropská unie také díky těmto dvěma hráčům chystá nejmodernější prototypovací linku na světě.

Microsoft, Alphabet, Amazon a Meta v první polovině roku investovaly 106 miliard dolarů. Ve velkém staví infrastrukturu pro AI, tedy hlavně datacentra plná karet od Nvidie a AMD. Investoři už jsou nervózní, kdy tento boom začne přinášet peníze, big tech ale hlásí, že investovat do AI bude dál a že toto je jen začátek. Risk, že při takto velkých změnách nebudete investovat dostatek, je údajně větší, než když investic bude málo.

Dodávky další generace AI čipů od Nvidie se opozdí. Firma má v rámci generace Blackwell problémy s architekturou a pouzdřením CoWoS-L. Nvidia i její partneři, jako jsou výrobci serverů, se zatím tváří, že by to nemělo mít vážné dopady na čísla. Nvidia chtěla příští rok prodat 70 tisíc serverových racků s čipy B200 za až 210 miliard dolarů. Mimochodem, Nvidii také radostně rostou příjmy z předplatného softwaru.

Exploze kolem AI dělá z řady lidí na Tchaj-wanu bohaté persony. Nejde jen o výrobu čipů (hlavně TSMC), ale celý masivní elektronický sektor včetně produkce serverů a tak dále (Tchaj-wan mimochodem v Brně vyrábí servery pro Metu či Microsoft). Tchaj-wan očekává další boom díky nástupu elektromobility.

Z nástupu AI netěží pouze Nvidia či SK Hynix, ale také české softwarové společnosti. Ty nabízí software pro zpracování či čištění dat, které jsou potřeba pro trénování AI modelů. Pozitivně se to projevuje na byznysu firem jako Ataccama, Deepnote či Apify (scrapování webů, modely jsou natrénovány hlavně na webových datech). IBM kvůli AI a datům koupila pražský startup Manta.

Češi také posílají stovky milionů korun na konkurování Nvidii. Konkrétně v oboru počítačem řízených postav ve hrách (NPC), které mají dostat zcela nové schopnosti díky spojení s AI modely. Nemalé částky už investovala GoodAI do projektu AI People, fond Kaya zase poslal peníze do nadějného startupu z této oblasti.

Startup Groq vyvíjející AI čipy získal 640 milionů dolarů. Mezi investory jsou Samsung, Cisco nebo BlackRock. Mezi novými technickými poradci je Yann LeCun, hlavní AI vědec v Metě. Groq celkově posbíral miliardu dolarů. Firmu založil Jonathan Gross, který v Googlu pomáhal vést vývoj čipů TPU pro zpracování AI. Groq dělá na LPU (Language Processing Unit) zaměřené na inferenci.

V Praze otevře vývoj další IT firma z Izraele. Brzy vstoupí na burzu a ze zaměstnanců může udělat milionáře. Jde o dalšího izraelského investora z oblasti kybernetické bezpečnosti, navazuje například na R&D kanceláře SentinelOne.

Češi se dostali k prestižní zakázce, podílejí se na televizních přenosech z olympiády v Paříži. Brněnské Comprimato dodává technologii na převod obrazu z evropského PAL na NTSC.

Společnost CrowdStrike zveřejnila kompletní zprávu popisující nedávný globální výpadek. Chyby nebyly odhaleny ani během několika kol testování.

Politico přichází s příběhem, který dosud nebyl známý. Sovětský svaz během studené války kradl polovodičové technologie z USA, to se ví. Firmy ze Silicon Valley nicméně ve spolupráci s FBI směrem do Moskvy posílaly vadné čipy, aby špionážní kampaně sabotovali.

New York Times rozebírají, jak čínský soukromý sektor do země dostává AI čipy od Nvidie i skrze sankce. Tamní firmy jsou velice pružné a rychlé, takže vždy zakázané ovoce nějak dostanou a doručí ho zákazníkům včetně čínské vlády a armády. Síť firem neustále roste a reaguje rychleji, než jak USA vydávají nová omezení. Jedním z míst, kde se dá sehnat kde co, jsou i slavná elektronická tržiště SEG, zejména v Shenzhenu. Z něj na Lupě máme rozsáhlou galerii:

Čína výrazně pokročila ve vývoji nástrojů pro čipovou samostatnost, problematická ale zůstává litografie. Tam není tak daleko, takže sankce na dodávky strojů od ASML a spol. nadále bolí. Čínská vláda každopádně na firmy tlačí, aby používala více čínských čipů a aby jejich výrobci nasazovali domácí technologie.

Čínský návrhář čipů Black Sesame vstoupil na burzu. V Hongkongu vybral 133 milionů dolarů. Firma se soustředí na čipy pro autonomní vozy, spolupracuje hlavně s domácími automobilkami, které postupně dohání a předhání řadu západních.

Čínská státní firma Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) vypustila první satelity jako konkurenci pro Starlink. Satelitů má na oběžnou dráhu dostat 15 tisíc a vysokorychlostním připojením pokrýt celou zemi. Starlink jich aktuálně má pět tisíc a cílí na 12 tisíc. Čína mimo jiné sledovala, jak je Starlink používaný ve válce na Ukrajině, a zhodnotila, že v případě válečného sporu potřebuje vlastní podobnou technologii.

Legendární textový editor WordStar se vrací. Spisovatel sci-fi Robert J. Sawyer vytvořil kompletní balíček WordStar 7.0 včetně dokumentace a spol. a vše dal k dispozici ke stažení. Spisovatelé často editor z DOSu nadále používají kvůli jeho jednoduchosti, možnosti ovládat ho přes klávesnici a podobně.

Meta zavírá studio Ready at Dawn. To firma koupila v roce 2020 do portfolia vývojářů obsahu pro virtuální realitu, podobně jaké české Beat Games. Meta potřebuje zásobovat své headsety Oculus, VR ale obecně spíše stagnuje. VR sekce Mety v posledním čtvrtletí prodělala další 4,5 miliardy dolarů.

Saúdský státní fond poslal 750 milionů dolarů do americké firmy Magic Leap. Ta vyvíjí brýle pro rozšířenou realitu, které ale zatím neudělaly žádnou díru do světa. Společnost by chtěla peněz ještě více. Práce na AR/VR nevzdává ani Microsoft, který si měl u Samsungu objednat nové displeje micro OLED pro další generaci brýlí, asi pokračovatele HoloLens.

Zakladatel Oculu Palmer Luckey získal 1,5 miliardy dolarů na svůj startup Anduril zaměřený na obranné technologie. Oceněn byl na 14 miliard dolarů. Anduril se má zařadit mezi zavedené dodavatele Pentagonu, jako jsou Lockheed Martin, Boeing nebo General Dynamics. Nemalé pohyby v obranných technologiích lze vidět také v Česku, investují do nich zdejší fondy a NATO u nás rozjíždí akcelerátor.

Nintendu spadl zisk o více než polovinu a prodeje konzole Switch spadly o polovinu. Zařízení se celkově prodalo přes 140 milionů kusů a jde o obří úspěch, na trhu je ale už sedm let a zákazníci přestávají nakupovat z důvodu očekávání nové generace.

Největším výrobcem čipů podle tržeb je nadále Samsung. Ve druhém čtvrtletí z této činnosti utržil 21 miliard dolarů, TSMC jen o malinko méně. Třetí s 13 miliardami zůstává Intel.

Nokia se vrhá do byznysu s drony. Se švýcarským operátorem Swisscom buduje síť dronů, které mohou být rychle vypuštěny například v případě katastrof. Dron lze vyžádat do akce.

Firefox zavádí protokol HTTPS jako výchozí. Verze 129 automaticky tedy bude volat tento protokol, a pokud stránka umí pouze HTTP, provede fallback.

Webový prohlížeč Edge má tržní podíl necelých 14 procent, ukazují statistiky StatCounter. Chrome nadále vládne s necelými 65 procenty. Safari spadlo na devět procent, Firefox má 6,6 a Opera 2,9 procenta.

Švédská skupina EQT kupuje majoritní podíl ve firmě Acronis. Její software pro zálohování využívá přes 750 tisíc zákazníků. Původně jde o ruskou technologii zakotvenou ve Švýcarsku a Singapuru. Hodnota firmy může být kolem čtyř miliard dolarů. EQT vlastní třeba SUSE.

ZLUDA, open source alternativa k Nvidia CUDA, prozatím zmizela z GitHubu. Software stáhl sám autor, a to na překvapivě na žádost AMD, které ZLUDA finančně podpořilo, nikoliv Nvidie. Autor kód na GitHub vrátí, až zanese změny.

Microsoft udělal investici proti databázi AWS Aurora PostgreSQL. Investoval do startupu Neon, který k tomu vyvíjí open source alternativu. Celková částka investice je 25 milionů dolarů.

