Intel je poprvé v historii ve ztrátě, nový WinAmp, Apple odškodní zákazníky kvůli klávesnicím

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Antarktida bude připojená podmořským internetovým kabelem. Například vědci se tak nebudou muset spojovat pouze skrze satelit. Antarktida se dočká díky propojení Austrálie a Chile a následné odbočky. Akce vyjde na 400 milionů dolarů a k dispozici bude rychlost 400 Gb/s. Start se očekává v roce 2024.

Microsoft konečně začal nabízet digitální licence Windows 11 také v Microsoft Store. V jeho vlastním online obchodě si můžete koupit edice Home a Pro, a to za 3999, respektive 7199 korun. Klíč dorazí e-mailem.

Britský antimonopolní úřad předběžně schválil spojení Avastu a NortonLifeLock, tedy transakci za 8,6 miliardy dolarů. Investoři si oddechli, akcie Avastu posílily o 40 procent. Britové měli obavy z narušení konkurence, v posouzení ale mimo jiné upozornili na silnou pozici Microsoftu a jeho Defenderu. Nyní se čeká na finální verdikt. „Microsoft výrazně mění kyberbezpečnostní byznys,“ uvedl k pozici Defenderu šéf ESETu Richard Marko.

Jak mohou vypadat pokusy Číny o špionáž skrze telekomunikace? CNN popsala příběh, kdy podle FBI mohly prvky od Huawei sloužit například k narušení komunikace amerického jaderného arzenálu. Čte se to jako bondovka, je tam dost podezřelých věcí, ale konkrétní důkazy chybí. USA dál zápasí s tím, aby čínské prvky zmizely z amerických sítí a na Huawei nadále míří sankce. The Print zase v souvislosti s Huawei přináší příběh z Mauricia.

Nedávné zprávy o tom, že Čína dokáže produkovat čipy pomoci 7nm procesu, mnoho lidí šokovaly. Následně se začaly objevovat indicie, že tamní producent SMIC nejspíše hodně věcí okopíroval od TSMC. To by nebylo divné. Ostatně Čína ve velkém láká polovodičové inženýry z Tchaj-wanu, nabízí jim velké peníze, byty a podobně. Light Reading píše, že ale Čína postupuje kupředu nehledě na americké sankce.

USA zároveň schválily Chips Act. Jde o soubor opatření, který na trh vrhne 52 miliard dolarů určených pro posílení produkce čipů na americkém území. Zřejmě nejvíce z toho bude těžit Intel, který celou akci hodně lobboval. Chips Act s podobným objemem peněz se vyjednává i v Evropské unii. Podobným pobídkám nahrává i dění kolem Tchaj-wanu, kde se velká část produkce alokuje.

Intel se po desítkách let dostal do ztráty. Ve druhém čtvrtletí se při tržbách 15,3 miliardy dolarů (meziroční pokles o 17 procent) dostal do ztráty 500 milionů dolarů. Stejné období před rokem představovalo zisk 5,1 miliardy. Marže spadla z více než 57 na 37 procent. Šéf Pat Gelsinger propad spojuje zejména s probíhajícími interními změnami, které po svém příchodu naordinoval. Intel například oznámil, že definitivně končí s paměťmi Optane. Jejich verze do PC zařízl už loni, teď zavřel i sekci pro servery. Odpisy budou činit 559 milionů dolarů.

Apple se kompletně zbavil Intelu. V MacBoocích s čipy M2 nahradil poslední součástku, které od této firmy odebíral, konkrétně řadič pro Thunderbolt a USB. I zde Apple vsadil na vlastní návrh.

Intel ale hlásí i dobré zprávy. Své čipy u něj bude vyrábět MediaTek, který dlouhodobě dodává low-end a mid-end čipy do mobilů a dalších zařízení a v poslední době se probojoval i mezi výkonnostní špičku. Využívat bude proces Intel 16. Intel buduje sekci Intel Foundry Services, která se bude specializovat na zakázkový vývoj a bude konkurovat TSMC a spol.

Naopak AMD neustále roste. Tržby v posledním čtvrtletí poskočily o 70 procent na 6,5 miliardy dolarů. Čistý zisk si ale pohoršil o 37 procent na 447 milionů dolarů. Není to ale tak dávno, co AMD neustále bylo ve ztrátě. Na ziskovost a marži ale měly vliv investice a integrace spojené zejména s koupí Xilinxu a Pensando. Zisk by jinak byl přes 1,7 miliardy dolarů.

AMD rovněž potvrdilo, že nové procesory Ryzen 7000 představí ještě v tomto čtvrtletí. Později přijdou i Epyc Genoa pro servery a nová generace GPU architektury RDNA 3. S novými Ryzeny s kódovým označením Raphael dorazí i nová platforma AM5 či podpora DDR5.

WinAmp vychází v nové verzi. Po čtyřech letech je zde 5.9, prozatím jako Release Candidate. Hlavní změnou je kompatibilita s Windows 11, streamy je možné přehrávat přes HTTPS a podporován je kodek VP8. Další změny mají následovat v následujících verzích.

Apple chce mimosoudně odškodnit zákazníky kvůli takzvané butterfly klávesnici. Distribuovat by měl 50 milionů dolarů. Reaguje na hromadnou žalobu ve Spojených státech a nespokojenost uživatelů zejména s prvními generacemi těchto klávesnic používaných u MacBooků.

Western Digital rozjel dodávky 22TB pevných disků. Jde o řadu Red Pro pro úložiště NAS, dále Purple Pro pro kamery a Gold pro datacentra. Jde o desetiplotnové varianty s OptiNAND, ePRM, TSA, HelioSeal, 7200 otáčkami, 512MB bufferem a 6Gb SATA. Firma také chystá 30TB varianty.

Samsung začal dodávat čipy vyrobené pomocí 3nm GAA procesu. Nejdříve se dočkají zákazníci z řad těžařů krypta. Samsung uvádí, že oproti 5nm procesu má ten nový o 45 procent nižší spotřebu a o 23 procent vyšší výkon. TSMC také začne s dodávkami 3nm čipů, využije ale FinFET.

SK Hynix zase jako první zvládá výrobu flash pamětí s 238 vrstvami. Spotřeba měla klesnout o 21 procent. TLC buňky zvládají 2,4 Gb/s. Komerční verze budou k dispozici až příští rok.

Čínský Zhaoxin má v nabídce nové procesory. Jde o APU s označením KX-6000G, který spojuje dvě čtyřjádrová a osmivláknová CPU a grafiku ZX C1080. Podporuje DirectX 11 a výkon je kolem 1,5 teraflops v FP32. Je to podobné jako stará GeForce GT 630. O Zhaoxinu v našem rozhovoru.

Meta Platforms zdraží VR headset Oculus Quest 2 o sto dolarů. Týká se to 128 i 256GB verze. Zároveň ale zdarma dostanete hru Beat Saber, kterou vyvíjí české studio Beat Games a kterou Facebook koupil. Loni hra utržila 2,3 miliardy.

Meta Platforms zároveň poprvé v historii spadly tržby, dolů šel i zisk. Ten odepsal 36 procent. Stále ale činil 6,7 miliardy dolarů. Sekce Reality Labs vykázala ztrátu 2,8 miliardy dolarů. Loni to bylo deset miliard dolarů. Zuckerberg do ní cpe obří peníze, protože si od VR a metaverse slibuje dlouhodobé světlé zítřky. Uvedl ale, že se metaverse dostane do pozitivních čísel za deset let i více.

Ampere Altra jsou serverové ARM čipy, které lze vidět v cloudech a brzy také v serverech HPE. Tech Monitor rozebírá, proč Azure a Google Cloud tyto čipy milují. Poslední testy ukazují, že 80jádrový Ampere je výkonově i spotřebou lepší než AMD Threadripper s 64 jádry.

Android získal podporu DNS-over-HTTP/3. Podpora je součástí Google Play, uživatelé tedy aktualizaci získají automaticky.

Thoma Bravo za 2,8 miliardy dolarů kupuje Ping Identity zabývající se enterprise identity managementem. Thoma Bravo už za 6,9 miliardy dolarů koupila SailPoint a za 10,7 miliardy dolarů Anaplan. Transakci rozebírá TechCrunch.

Mirantis kupuje službu Amazee.io, která staví na open source a Kubernetes. Spadá do kategorie ZeroOps, tedy co největší automatizace a abstrakce infrastruktury. Mirantis je známý OpenStackem. Koupil český TCP Cloud a má vývoj v Praze.