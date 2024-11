Intel je v gigantické ztrátě, české warezové úložiště Hellspy je zpět, OpenAI získala doménu chat.com

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Intel v posledním čtvrtletí prohloubil masivní ztrátu na 16,6 miliardy dolarů. V období předtím to bylo „pouze“ 1,7 miliardy dolarů. Tržby činily 13,3 miliardy dolarů, meziročně jde o pokles šest procent. Nadále probíhá proces restrukturalizace včetně propouštění 15 tisíc lidí (další stovky propustí v Izraeli). Hlavním projektem je nový výrobní proces 18A (1,8 nm), budování zakázkové výroby (i ta teď spadla do ztráty 4,4 miliardy dolarů a tržby jsou bídné) a mezitím se snažit přežít i skrze výrobu u TSMC. Problémy Intelu mimo jiné vedly k tomu, že bude po 25 letech vyřazen z akciového indexu Dow Jones, kde ho nahradí Nvidia. Akcie Intelu letos ztratily více než 50 procent. Intel také čelí žalobě kvůli technickým problémům v CPU 13. a 14. generace. A AMD poprvé překonalo Intel v tržbách z datacenter.

Americká vláda zvažuje, jak a zda Intelu poslat finanční injekci. Dalo se to čekat, jde mimo jiné o vojenského dodavatele a klíčovou americkou čipovou exportní sílu. Intel už patří mezi největší příjemce z amerického Chips Actu.

Další směrem k Intelu velmi negativní čtení se týká Nokie. Ta původně měla odebírat čipy od Intelu do svých 5G RAN technologií, Intel ale nebyl schopen dodávek, takže se musela najít náhrada a velmi to poškodilo vztahy. Na Nokii to mimochodem mělo negativní dopady.





Problémy Intelu se bohužel dotýkají také Evropy. Projekt za zhruba 30 miliard eur v německém Magdeburgu nyní hlásí možné spuštění až v roce 2030, přičemž není jasné, zda nakonec nebude zcela uložen k ledu. Deset miliard eur, které na projekt chtěla dát německá vláda, se zřejmě vrátí do rozpočtu.

Webové warezové úložiště Hellspy je zpět. Původně skončilo loni v dubnu kvůli autorskému zákonu. Majitelem firmy Mineral composition, která Hellspy provozuje, už není Jan Hřebanecký, ale osoba z Dominikánské republiky. Data jsou doručována přes Cloudflare.

OpenAI koupila doménu chat.com. Zatím přesměrovává na chatgpt.com, kde je možné používat webovou verzi ChatGPT. Jednoduchá a prestižní doména zřejmě předznamenává ambice OpenAI konkurovat Googlu ve webovém vyhledávání, respektive předkládání informací. Spuštěna byla služba ChatGPT search. OpenAI zároveň údajně chce změnit svoji strukturu tak, aby nešlo o neziskový výzkumný subjekt, ale o tradiční byznys. To bude chtít výraznou změnu struktury, řeší se to s úřady.

Čína použila open source LLM Llama od Mety k vývoji AI pro armádní účely. Jmenuje se ChatBIT. Zpracovává zpravodajské informace a pomáhá při rozhodování. Meta použití Llamy pro tyto účely zakazuje, což je ale Číňanům jedno, a navíc je to open source, takže technicky je možné kde co.

Anthropic, Palantir a AWS se spojují v prodeji AI modelů Claude americkým zpravodajským službám a obranným agenturám. Meta také Llamu poskytuje obranným partnerům a OpenAI se snaží propojit s ministerstvem obrany. Mimochodem, AI byznys AWS už údajně dosahuje na tržby (revenue run rate) v řádech miliard dolarů. AWS těží i z vlastních AI čipů Trainium a Inferentia.

Produkci kolem AI infrastruktury jasně vládne Tchaj-wan. Není to pouze o TSMC a výrobě čipů pro Nvidii, AMD, Amazon nebo Google. Tchajwanské firmy také vyrábí potřebné servery a potřebné chlazení. Jde o podniky typu Wistron, který servery pro Microsoft či Metu montuje také v Brně.

Šéfové velkých amerických technologických firem poblahopřáli nově zvolenému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Je pravděpodobné, že s ním chtějí být zadobře, až v lednu převezme úřad. Trump si prý všímá, kdo ho podporuje a kdo ne. Mezi blahopřejícími jsou Jeff Bezos, Mark Zuckerberg nebo Tim Cook, kterému Trump v minulém období řekl Tim Apple.

Je nový operační systém HarmonyOS NEXT od Huawei zatím spíše potěmkinova vesnice? Firma uvedla, že už má 15 tisíc nativních aplikací, mnoho z nich ale nabízí pouze velmi základní funkce a další nefungují. Huawei také uvedla, že systém běží na miliardě zařízení, většina z toho ale jsou IoT terminály instalované v Číně.

V Evropě padají hlavy spolupracující s Huawei. Jedná se třeba o Polsko či Francii, kde vlivné osoby lobbovaly za tuto čínskou firmu nebo od ní přijímaly platby. Huawei nebojuje o možnost zůstat v ICT infrastruktuře jen u nás, ale také v jiných západních státech.

Čínští hackeři údajně napadli další telekomunikační síť, tentokrát singapurský Singtel. Opět má jít o skupinu Volt Typhoon napojenou na čínský stát. Skupina byla nedávno údajně odhalena také v amerických sítích.

Microsoft odhalil síť routerů čínské značky TP-Link zneužívaných pro botnet. Napadených routerů mělo být asi osm tisíc. Skupina Storm-0940 se zaměřovala na vládní instituce či think thanky.

Bývalý šéf NATO Anders Rasmussen varoval, že evropská kritická infrastruktura je zranitelná. Píše o podmořských kabelech a nutnosti vlád podpořit soukromé investice.

Apple koupil firmu Pixelmator Team vyvíjející grafický program Pixelmator. Jde o dílo dvou litevských bratrů. Pixelmator je dlouhodobě populární mezi majiteli iOS a macOS. Je otázkou, zda Apple plánuje Pixelmator dlouhodobě ponechat, nebo vezme jeho funkce a pozadí a integruje to do svých aplikací.

Apple také investoval 1,5 miliardy dolarů do satelitní společnosti Globalstar. Cílem je rozšířit možnosti satelitní komunikace pro iPhony, které už Globalstar využívají pro textové zprávy. Globalstar sníží dluh, začne investovat do pozemní infrastruktury a poskytne Applu 85 procent kapacity své sítě. Firma má 31 satelitů a chystá 26 dalších.

Nové satelity Starlink pohání čipy AMD Versal Edge XQR. Další velká výhra pro Lisu Su. Čipy snesou i radiační zátěž a zrychlují přenos dat.

Továrna TSMC v Arizoně dosahuje lepších výsledků než ty na Tchaj-wanu. Yield je lepší asi o čtyři procenta. To je dobrý výsledek vzhledem k tomu, že se stavbou byly značné problémy, i kvůli nedostatku lidí, odborům, dovozu pracovníků z Tchaj-wanu a kulturním rozporům.

Šéf Nvidie Jensen Huang chce po SK Hynixu dřívější dodávku nové generace čipů HBM. Jde o HBM4, které má jihokorejský dodavatel dodal o půl roku dříve. HBM jsou klíčovou součástí AI karet, jde o paměťové čipy. SK Hynix trhu jasně vládne, následují ho Micron a Samsung.

Samsung a SK Hynix snižují produkci starších čipů DRAM. V produkci se totiž rozjíždí Čína, která tlačí ceny dolů. Země je podobně roztahovačná také v mikrokontrolérech.

Huawei se snaží přetahovat inženýry z TSMC, nabízí trojnásobné platy. Jde o dlouhodobou kampaň související se sankcemi a budováním čínského čipového průmyslu. Čína oslovuje také odborníky v Česku. Huawei pro polovodičové aktivity rozjela nový hub v Šanghaji, součástí mají být byty nebo stanice metra.

Kalendář Fantastical vyšel ve verzi pro Windows. Už tak není pouze na macOS. Jde o poměrně populární nástroj. Připomeňme, že český eM Client je také rozjetý a nedávno koupil amerického rivala Postbox.

Nvidia už údajně příští rok vydá své procesory postavené na ARMu. Měly by být dva. Na jednom se dělá s MediaTekem a SoC kromě CPU nabídne i 5G modem. Na druhém SoC dělá firma sama. Nvidia tak bude chtít v PC procesorech konkurovat Intelu a AMD. ARM láká i další hráče, čipy už vydal Qualcomm a chystají se i další, zřejmě včetně AMD.

Jsou zde testy nového procesoru AMD Ryzen 7 9800X3D, je to nový herní král. L3 cache s 96 MB opět dělá své, stejně jako u předchůdců. 9800X3D dává zhruba o 30 procent větší výkon než 9700X, o 11 procent překonává 7800X3D, o 28 procent 14900K od Intelu a o 35 procent Core Ultra 285K od téže firmy. Otázkou je výhodnost vzhledem k ceně 479 dolarů, stále skvělý předchůdce 7800X3D totiž vyjde i na cenu kolem 350 dolarů.

Přichází Raspberry Pi Touch Display 2. Jde o nástupce dotykového displeje z roku 2015, který zvyšuje rozlišení na 720 × 1280 pixelů a zachovává cenu 60 dolarů. Napájení probíhá z Raspberry Pi, podpora je od modelu 1B+, ovšem ne u Pi Zero (chybí port DSI).

Google Cloud do konce roku 2025 zavede povinné dvoufaktorové ověřování. Google plánuje postupný proces přechodu, aby se zákazníci mohli připravit se svými procesy a podobně.

Microsoft rozjíždí Terminal Chat, což je AI asistent pro Windows Terminal. Na pozadí používá ChatGPT, Azure OpenAI a GitHub Copilot. Chat například umožňuje pracovat s nápovědou během psaní skriptů.

Microsoft vydal Windows Server 2025. Počítat lze s podporou 10 let, hlavní fáze je naplánována do roku 2029. Seznam podporovaných procesorů je zde.

Mozilla Foundation propouští 30 procent lidí. Organizace by se měla více soustředit na jádro své činnosti, tedy Firefox a spol.

