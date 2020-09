Intel má nové logo, platnost HTTPS certifikátů se zkracuje, Rusko sníží desátky pro Apple a Google

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Intel představil nové logo a branding obecně. Jde o teprve třetí logo v jeho historii. Podle firmy má být minimalistické a vychází z původního návrhu, který měl písmeno “e” posazené níže obroti zbytku. Typická znělka zůstává, měla by ale doznat mírných úprav.

Netflix chystá seriál postavený na knižní sci-fi trilogii Problém tří těles od čínského autora jménem Liou Cch'-sin (Liu Cixin). Adaptují ji David Benioff a D.B. Weiss, kteří stojí i za seriálovou verzí Game of Thrones.

Chrome, Safari a Firefox od září u nově vydaných HTTPS certifikátů akceptují délku platnosti pouze 398 dnů. Detaily už dříve v článku rozebíral Root.cz.

Rusko chce snížit provize Applu a Googlu z jejich obchodů s aplikacemi, popisuje Reuters. Návrh zákona počítá s tím, že poplatek, který obě firmy požadují po vývojářích, klesne z 30 na 20 procent. Zákon by také chtěl zavést praxi, kdy by obě firmy platily prostředky do fondu pro podporu vzdělávání IT odborníků. Plány Ruska jsou dalším z příspěvků do debat rozvinutých bitvou Epic Games a Applu.

Nvidia ukázala grafiky GeForce RTX 3070, 3080 a 3090 postavené na architektuře Ampere. Nejvyšší model přijde s 24 GDDR6X RAM, nižší model s 10 GB GDDR6X a nejnižší s 8 GB GDDR6. Čipy jsou vyráběny 8nm procesem od Samsungu. Nové funkce jsou nastíněny zde. Grafiky se na trh začnou uvolňovat od 17. září. 3070 vyjde na 13 999 korun, 3080 na 18 999 korun a 3090 na 40 999 korun.

Prvním počítačem Applu s ARM procesorem Apple Silicon by se měl stát 12” MacBook. The China Times informují, že by stroj měl vážit pod kilogram s výdrží 15 až 20 hodin a že by oznámen měl být ještě letos (5nm technologie od TSMC). Něco takového dává smysl. Apple 12” řadu MacBooků (Core M od Intelu) dočasně zaříznul a právě u přístroje, kde je vyžadována vysoká mobilita, by ARM dával smysl.

ARM se také místy oťukává s počítači Windows, viz naše zkušenosti s Microsoft Surface Pro X. Procesor Microsoft SQ1, který tento stroj pohání, vychází z Qualcomm Snapdragon 8cx. Ten nyní dostává druhou generaci. Snapdragon 8cx Gen 2 má čtyři jádra Cortex-A76, čtyři Cortex-A55, GPU Adreno 680 či 5G modem X55. K dispozici je Wi-Fi 6 a podpora LPDDR4X. Do budoucna by se tak měly začít objevovat Windows notebooky neustále připojené k mobilní síti a velkou výdrží.