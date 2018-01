 »  Intel pokazil záplaty, nový čínský dron od DJI, CESNET spojil evropské sítě

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Intel vyzval provozovatele serverů a datových center, aby nadále neinstalovali jeho opravy chyb Meltdown a Spectre. Způsobují nestabilitu a je třeba vyčkat na další verze. Postižené platformy Intelu najdete zde.

Která digitální asistentka je nejpoužívanější? Mohla by to být Siri. Apple v oficiálním prohlášení uvádí, že je Siri aktivně používána na 500 milionech zařízení. Do prodeje se 9. února dostane nový „chytrý reproduktor“ HomePod, který Siri bude mít rovněž zabudovanou. Google Assistant podle nedávných prohlášení Googlu běží na 100 milionech strojů, Cortanu od Microsoftu prý používá asi 150 milionů lidí.

Výběrové řízení na otestování více než 100 IT systémů tuzemského T-Mobilu vyhrála česká společnost Cleverlance. Zkoušet se budou systémy pro vnější i vnitřní provoz. Vyčleněno je na to několik desítek QA lidí. Cleverlance míří k tržbám jedné miliardy korun, viz náš článek.

Společnost Alphabet, pod kterou spadá i Google, vytvořila nový podnik nazvaný Chronicle. Soustředit se bude na kybernetickou bezpečnost. Projekt vznikl v laboratoři X, kde Alphabet zkoumá nové technologie. Pod Chronicle bude spadat VirusTotal, který Google koupil v roce 2012, a také analytická bezpečnostní platforma pro firmy.

IBM poprvé za pět let v posledním kvartálu vykázala meziroční růst tržeb, konkrétně o 3,6 procenta. Dobrá čísla dělají prodeje mainframů a také dalšího hardwaru Z Systems. IBM se snaží přejít z tradičního byznysu směrem ke cloudu, AI (Watson) a podobně. Obracení lodi ale trvá. Firma uvádí, že v roce 2017 nové strategické oblasti rostly o 11 procent a že už dělají skoro půlku tržeb. Ve finančních výsledcích jsou ale sekce různě rozpuštěny.

Matfyz rozjíždí užší spolupráci se sdružením CZ.NIC. Právě na Matfyzu má kořeny dnešní úspěšný produkt BIRD, který CZ.NIC rozvíjí. „BIRD původně vznikl jako seminární práce studentů Matfyzu. Když jsme v CZ.NIC zakládali laboratoře, naše výzkumné a vývojové centrum, stal se BIRD zároveň i prvním projektem, který jsme v rámci tohoto oddělení začali rozvíjet,“ popisuje Ondřej Filip.

CESNET zase propojil dva uzly pan-evropské sítě GÉANT pomocí optického kanálu s kapacitou 300 Gb/s přes 530 km sítě nasvícené otevřeným přenosovým systémem Czech Light. „CESNET tímto ukazuje, jak může výzkumná a vzdělávací komunita sestavit mezinárodní vysokokapacitní optický kanál například k propojení výkonných počítačových sítí,“ rozepisuje se sdružení.

Čínské DJI vydává nový kompaktní dron Mavic Air. Zvládá pořizovat 4K video, hmotnost je 430 gramů, délka těla 213 milimetrů, vylepšené je sledování objektů, rychlost letu dosahuje až 68,4 kilometrů za hodinu a doba letu dosáhne 21 minut. K ovládání lze využít i VR brýle. DJI je největším dronovým hráčem na světě.

Brněnský Flowmon Networks chce pod novým šéfem Jiřím Tobolou během tří let zdvojnásobit obrat a počet zaměstnanců. V posledním roce firma rostla o 25 procent. V plánu je vstup na americký trh a z Japonska se dostat také do dalších zemí v regionu Asia-Pacific. Více se o Flowmonu v našem článku.

Amazon Web Services za 40 milionů dolarů kupuje podnik Sqrrl. Jeho hlavním produktem je platforma Threat Hunting Platform pro hledání kyberbezpečnostních hrozeb ve firemních sítích. Podle CNBC měl Sqrrl vazby na NSA.

Facebook kupuje firmu Confirm. Ta se specializuje na autorizaci státem vydávaných občanských průkazů. Co s tím Facebook chce dělat, zatím není jasné.



Šéfka Hewlett Packard Enterprise Meg Whitman.

Startuje výstavba dalšího podmořského kabelu. Spojí Hongkong a Kalifornii, bude měřit 13 tisíc kilometrů, zvládne až 80 Tb/s a dokončen má být v roce 2020. Projekt investuje konsorcium, ve které jsou firmy Facebook, China Telecom, China Unicom, Tata Communications a Telstra. Práce provádí Nokia/Alcatel.

HERE Technologies, která se proslavila zejména mapami na telefonech Nokia, kupuje společnost Micello. Ta pracuje na indoor navigačních technologiích. Vytvářet a publikovat lze mapy interiérů. HERE toto začlení do svého stávajícího indoor systému.

GoDaddy, který před časem koupil českou společnost M.dot, zase za 125 milionů dolarů získává firmu Main Street Hub. Ta vyvíjí nástroje pro práci se sociálními sítěmi. GoDaddy toho využije ve svých webových nástrojích pro živnostníky a menší a střední firmy.

Meg Whitman po nedávném konci na pozici výkonné ředitelky Hewlett Packard Enterprise našla nové útočiště. Šéfuje mladému projektu NewTV, za kterým stojí i spoluzakladatel DreamWorks Jeffrey Katzenberg. Ten byl často k vidění na konferencích HPE, protože DreamWorks aktivně pro renderování filmů využíval serverové technologie této společnosti. NewTV získalo investici 600 milionů dolarů, má dělat videa optimalizovaná pro mobilní zařízení, ale o technologii se zatím nic moc neví.

Microsoft reorganizuje týmy pracující na rozšířené a virtuální realitě (v podání Microsoftu označované jako Mixed Reality). Více rozebírá web Petri.com a přidává se i ZDNet.