Internet nevytváří trolly, selhání trasovacích koronavirových aplikací a rekordní pokuta pro WhatsApp

Google Talk byl spuštěn 24. srpna 2005 a zahájil sérii zmatečných komunikačních aplikací. Ani šestnáct let poté se v nabídce aplikací pro chatování od Googlu nevyznáte, stále existují různé, pro různé účely a také vzájemně nekompatibilní. Některé už neexistují, jako například Google Wave, Buzz a Google+. Trh mezitím ovládají WhatsApp a Zoom. Povedený přehled najdete v A decade and a half of instability: The history of Google messaging apps.

Facebook (opět) plánuje omezení dosahu příspěvků. Nově pro politická témata a oznámení aktuálního dění. Tvrdí, že takto to chtějí sami uživatelé, což je obvyklá výmluva, kdykoliv zavede umělé omezení ve snaze získat více peněz od určité části trhu. Česka se to nicméně prozatím netýká, jde o USA a brzy pár dalších zemí – Kostariku, Švédsko, Španělsko a Irsko.

TELEgraficky

Unity koupili Oto ■ Baldo: the Guardian Owls ■ Vylepšený Myst na App/Mac Store ■ GTA San Andreas vytištěné na 3D tiskárně ■ Space Nerds in Space ■ CSS pro Windows 7 GUI ■ Maposaic se bude líbit ■ Google Tables ■ Check Point kupuje Avanan ■ Wheel of Time ■ Moonfall

WEBDESIGN, INTERNET

Proč mají (měly) hyperlinky (odkazy) modrou barvu? Ve Why are hyperlinks blue? se můžete vypravit do historie vzniku internetu.

Počet uživatelů internetu v Číně překročil jednu miliardu. Celosvětově se odhaduje, že na internetu je (aktivně ho používá) 4,66 miliardy lidí, 59,5 procenta celosvětové populace. Jiný odhad ale udává 5,1 miliardy (k poslednímu březnu 2021).

Internet neposiluje v lidech temnou stránku a nevytváří trolly. Podle nové studie tito lidé již existují a internet je jen zviditelňuje. Studie zjistila, že ti, kteří jsou v politických diskusích na internetu nepřátelští, jsou stejně nepřátelští i v osobních diskusích. Tito jedinci mají dispozice, které je nutí toužit po uznání a statusu a motivují je k dominantnímu a agresivnímu chování na internetu i mimo něj, aby diskusi neprohráli.

HARDWARE

Canalys: prodeje počítačů v USA meziročně stouply o 17 procent, prodeje tabletů stagnují. Detaily v US PC shipments up 17% in Q2 2021, pointing to massive refresh potential.

SOFTWARE

Zásadní změny, Windows 11 půjdou instalovat i na starší počítače. Jen budete muset „manuálně“ instalovat ze staženého ISO místo využití Windows Update. Nebude tak nutné splnit nové náročné podmínky na TPM 2.0 a novější verzi procesorů. Windows 11 by tak mělo být možné používat od 64bit 1GHz procesoru s 2+ jádry, 4 GB RAM a 64 GB paměti. Další komentář případně i v The Windows 11 upgrade situation just got less and more confusing.

Tabulky Google (Sheets) nově umí navrhovat vzorce. Berou v úvahu data v tabulce, navrhnou i výběr a dívají se i na popisky. Podrobnosti v New intelligent suggestions for formulas and functions in Google Sheets.

GitHub Copilot doporučuje ve 40 % kód s bezpečnostními chybami. Vypovídá to bohužel nejvíce o tom, že vytrénovat AI na náhodném vzorku nezaručí kvalitu. Což ostatně víme i z řady jiných případů pokusů o využití hloubkového učení. A také to ukazuje na rizika v situaci, kdy programátoři přebírají cizí kód. Via GitHub autopilot „highly likely“ to introduce bugs and vulnerabilities, report claims a An Empirical Cybersecurity Evaluation of GitHub Copilot's Code Contributions.

Žaloba Blue Origin na americkou vládu se zarazila na… PDF souborech. Do systému ministerstva spravedlnosti jde nahrávat maximálně 50 MB velké soubory a Blue Origin dodal 7 GB dat. Ta se na menší PDF po 50 MB nedaří rozložit. Fascinující.

Docker Desktop přichystal změny, zdarma bude pouze pro osobní použití a malé firmy. Původní Free plán se jmenuje nově Personal. Pokud máte 250+ zaměstnanců nebo roční příjmy větší než 10 milionů dolarů, musíte si pořídit placenou verzi. Docker Engine (CLI podoba) je změnami nedotčena. Via Docker Desktop no longer free for large companies: New ‚Business‘ subscription is here.

Visual Studio Code for the Web má public preview, takže pokud si chcete odzkoušet VS Code bez nutnosti instalace (funguje v prohlížeči), máte šanci. Skočte na vscode.dev.

MARKETING A KOMUNIKACE

Čína vyrazila proti toxické kultuře online fanoušků celebrit. Nová pravidla zasáhnou i proti tomu, že se někde probírají skandály celebrit. Nová jsou i omezení propagace, zákaz žebříčků sledujících popularitu a finanční využívání fanoušků pro prodej zboží, ale třeba i pro hlasování.

Úspěšné příspěvky na Facebooku? Kopírujte, plagiáty přinášejí výsledky. Samozřejmě plagiáty něčeho dostatečně chytlavého, klidně zcela hloupého. Příklady najdete v All the most popular posts on Facebook are plagiarized, kde vycházejí z již několikrát zmiňovaného přehledu přímo od Facebooku s příspěvky s největším dosahem. Z dvaceti byl jeden již smazán a zbývajících 19 obsahuje pouze čtyři originální.

TIP: Josef Šlerka: Servery „made for Seznam“ a využívající pseudostránky z Facebooku poškozují klasická média

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Proč selhaly aplikace pro trasování koronavirových setkání od Googlu a Applu? Nápad a provedení byly dobré, vše se podařilo uvést do života i dost rychle, navíc v řadě zemí. Aplikace ale neuspěly ve většině z nich, stejně jako neuspěla česká eRouška 2.0. Důvod je přitom snadný, nepodařilo se dosáhnout toho, aby je používal dostatek lidí. Čtěte třeba v Apple and Google partnered to develop contact-tracing apps to fight COVID-19 — but they fizzled in the US because people barely used them.

Elizabeth Holmes v procesu o podvodech plánuje obvinit „násilnického“ bývalého přítele. Ten byl též jedním z šéfu Theranosu. Holmes tvrdí, že za rozhodnutí v roli šéfky společnosti nenese odpovědnost, protože byla „manipulována“ právě bývalým přítelem. Fascinující čtení.

Využití vyhledávací a brouzdací historie pro kreditní skóre? Tahle poměrně nešťastná myšlenka se už skutečně objevila a přimela EU k vyjádření – tedy nedoporučení něčeho takového (podrobnosti v PDF).

#AppleToo začalo zveřejňovat toxické příběhy z Applu. Většina se týká diskriminace, pronásledování a sexuálního obtěžování. Příběhů shromáždili pět stovek a postupně se objevují na #AppleToo. Více v #AppleToo starts publishing employees' toxic workplace stories.

Amazon slibuje, že přestane v našeptávači doporučovat Ivermectin. Doposud stačilo napsat „iv“ a doporučení se objevilo obratem. Snadnost koupě tohoto přípravku pro koně, který nijak nepomáhá proti covidu, ale firma řešit nechce.

Gang vykrádá dárkové a slevové karty z hacknutých poštovních schránek. Těch mají okolo 100 tisíc, nic jiného je nezajímá a hacknutí vlastníci o tom netuší.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Instagram se (snad) konečně chystá mít skutečné vyhledávání, tedy nikoliv pouze v údajích na profilu a hashtazích v příspěvcích. Nově by mělo jít o hledání podle rozpoznávání obrázků a snad i (konečně) plný fulltext (byť to je hodně velká domněnka). Jak to ale nakonec dopadne, je ve hvězdách. Navíc se prozatím hovoří pouze o angličtině. Zajímavé čtení je v Breaking Down How Instagram Search Works.

Nejzobrazovanější příspěvek z původně utajené zprávy Facebooku vidělo 54 milionů lidí. V Facebook sent a ton of traffic to a Chicago Tribune story. So why is everyone mad at them? Nieman Labs mylně spojují počet lidí se „spoustou návštěvníků“. Facebook informaci o tom, kolik lidí na příspěvek kliklo, neposkytl a web samotný také ne. Na Facebooku je přitom stále nižší míra proklikovosti. Ve zprávě Facebooku by to právě tento údaje chtělo mít, třeba i jen pro posouzení toho, jak velký zájem je o fake news vs. skutečné zprávy. Protože počet zhlédnutí nerovná se zájem.

Instagram bude od uživatelů chtít datum narození. Zdůvodňuje to, samozřejmě, zajištěním bezpečnosti a dobrem uživatelů, zejména dětí. Což je na jednu stranu pravda, na druhou stranu nic nebrání vyplnit libovolné datum narození. Tedy, samozřejmě, pokud jste ho už neposkytli Facebooku, protože tam na to Instagram přijde. Počítejte s tím, že pokud datum sdělíte Instagramu, tak se přenese na váš Facebook. V pozadí je ale i jiný zásadní důvod, Instagram o uživatelích neví to, co Facebook, a dělá to problémy při cílení reklamy.

Velkým poskytovatelem moderátorů pro Facebook je Accenture. Jde přitom o služby až v objemu 500 milionů dolarů ročně a také o věc s problematickou historií zahrnující nevhodné podmínky, špatné placení, vykořisťování, nedostatečnou kvalitu moderování, ignorování koronavirových rizik, povinnost upsat se k tomu, že jako moderátoři mohou získat PSTD a řadu dalších věcí. Dodavatelem moderátorů pro Facebook samozřejmě není pouze Accenture.

Příběhy na LinkedIn na konci září končí, neuchytily se. LinkedIn je přitom uvedl v únoru 2020, hodně dlouho poté, co je od Snapchatu okopírovali prakticky všichni. Podle oznámení uživatelé nechtěli „mizející videa“, ale značný podíl na neúspěchu má i to, že LinkedIn Příběhy tradičně nabídl v nedotažené podobě, obtížně použitelné a navíc i komplikovaně přístupné. Na druhou stranu, Příběhům se nedaří ani na Facebooku.

Černošští uživatelé si stěžují na LinkedIn. Málo je ukazuje a častěji jim maže příspěvky a omezuje účty. Via As Black users complain of censorship, LinkedIn faces a perception problem.

Twitter spustil Super Follows, kde sledující mohou platit účtům. Tweety je pak možné směřovat pouze na platící uživatele. Aktuálně ale pouze pro iOS v USA a v Kanadě. Předplatné je možné za 2,99, 4,99 a 9,99 USD měsíčně, platit nutno přes Stripe.

MOBILNÍ APLIKACE

Strava Beacon je nově dostupný už ve verzi zdarma. Funkčnost umožňuje sledovat živě něčí aktivity, samozřejmě jen pokud k nim dotyčný dá přístup. Jde o velmi užitečnou funkčnost z hlediska bezpečnosti. Umožníte až třem lidem sledovat vaši aktivitu a může to tak znamenat zásadní pomoc, pokud se dostanete do problémů. Praktické využití to ale má i třeba jen pro možnost se snadno někde setkat.

STARTUPY A EKONOMIKA

V evropském fintechu se urodil rekordní počet nových jednorožců. Klarna, Revolut, Checkout.com, Rapyd, Mollie, Trade Republic, Blockchain.com a Zepz. Čtěte, včetně finančních detailů, v A Record Number Of Startups Join Europe’s Fintech Unicorn Herd.

Google Play v roce 2019 přinesl příjmy ve výši 11,2 miliardy dolarů. Plyne to z materiálů v rámci soudního zkoumání monopolního postavení. Včetně toho, že provozní marže byla 62 procent a hrubý zisk 8,5 miliardy. To vše za prodej aplikací, nákupy v aplikací a reklamu.

Služba Giphy před koupí Facebookem snížila vlastní hodnotu, aby se vyhnula antimonopolnímu šetření. Koupena byla za 400 milionů dolarů, ale nakonec to stejně nepomohlo, Facebook bude Giphy asi muset prodat.

Spotify za jedno přehrání platí mezi 0,003 až 0,0084 USD, v průměru 0,004 USD. Pro vydělání jednoho dolarů se tak musí dosáhnout na 250 posluchačů. V How much does Spotify pay per stream? Streaming payouts comparison [2021] je i přehled toho, kolik platí další hudební streamovací služby. A raději nechtějte vědět, jak je na tom YouTube.

Yahoo změnilo (opět) majitele, od Verizon Media k Apollo Funds. Ti koupili kompletní Verizon Media, tedy nejen Yahoo, ale i AOL a další média za 5 miliard dolarů. Podrobnosti i v oznámení Apollo Funds Complete Acquisition of Yahoo.

YouTube Music má 50 milionů předplatitelů. Snaha konkurovat Spotify tak možná začíná ukazovat výsledky, byť k 156 milionům předplatitelů u Spotify je ještě daleko. K Applu (78 milionů) a Amazonu (63 milionů) je už blízko.

Irský úřad pro ochranu osobních údajů dal WhatsApp rekordní pokutu 225 milionů eur za sdílení dat s dalšími společnostmi Facebooku. WhatsApp ji považuje za „zcela nepřiměřenou“ a odvolá se.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.