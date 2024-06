Internet u moře mimo EU vychází nejlevněji s místními operátory, o něco dražší jsou globální eSIM

Jak jsou na tom letos tuzemští operátoři s roamingem v mimoevropských zemích, víme. Je to lepší, než to bývalo v předchozích letech, ale pořád to není žádná hitparáda. Vůbec nic neřešit a dopřát si o dovolené v zemích nepodléhajících evropské regulaci řídící se principem Roam like at home čtrnáctidenní roaming na svém vlastním čísle, třeba v Latinské Americe, letos už nebude ztrestáno statisícovými fakturami jako v dřívějších dobách, kdy se česká „Velká trojka“ nestyděla říct klidně o 300 korun za megabajt dat.

Pořád ale za datování v exotičtějších destinacích zaplatíme za tento luxus nic neřešit, neshánět a nenastavovat mnohem více, než na kolik to samé vyjde při využití jiných možností. A těch je k dispozici hned několik. Pokud v to nebudeme počítat kompletní digitální detox, že se rozhodnete si na své dovolené od internetu úplně odpočinout, vypnout v telefonu datové přenosy, a nanejvýš využívat veřejné Wi-Fi hotspoty pro občasné stažení zpráv, tou další možností je nákup místní předplacené karty s datovým tarifem.

Lze ji většinou snadno obstarat hned po příletu v trafikách či kioscích na letišti nebo v supermarketech. V některých zemích se předplacené SIM karty prodávají i v automatech podobně jako občerstvení. Nespornou výhodou takového způsobu prodeje je, že je pořídíte i při příletu v časných ranních nebo naopak pozdějších nočních hodinách, kdy klasická prodejní místa už budou uzavřená.

Při cestování třeba do turisticky oblíbených zemí na severu Afriky je SIM místního operátora nejběžnější a nejpoužívanější způsob, jak si obstarat mobilní data, a tamní operátoři to samozřejmě vědí. Své stánky mívají přímo na letišti v blízkosti výdeje zavazadel, takže při čekání na kufr si pohodlně zařídíte i internet pro svůj dočasný pobyt.





Porovnáváme data v Tunisku

Například cestujete-li do Tuniska, zjistíte, že zde fungují v podstatě tři hlavní operátoři: Orange, Tunisie Telecom a Ooredoo. A jejich nabídky se liší jednak platností karty a samozřejmě i množstvím dat, které budete mít k dispozici. Turisty na velmi krátkých pobytech možná osloví nabídka Oreedoo za 3 dináry (zhruba 25 korun). Na 24 hodin za tuto cenu dostanete vcelku štědrou nabídku 4 GB. Orange Tunisie Telecom cílí na delší pobyty. Platnost jejich balíčků je 30, resp. od 55 GB výš 60 dnů. Cena začíná na 4,5 dináru u Orange a 5 dinárech (cca 36 korun) u Tunisie za 1 GB.

O něco velkorysejší datový příděl 10 GB u Orange pořídíte za 20 dinárů, tedy v přepočtu 146 korun.

Datové balíčky na předplacených kartách tuniských operátorů Ooredoo Orange Tunisie Telecom 4 GB / 1 den / 0,99 USD 1 GB / 30 dnů / 1,48 USD 1 GB / 30 dnů / 1,64 USD 2,2 GB / 30 dnů / 2,63 USD 2,5 GB / 30 dnů / 3,12 USD 6 GB / 30 dnů / 4,93 USD 10 GB / 30 dnů / 6,58 USD 55 GB / 60 dnů / 18,09 USD 75 GB / 60 dnů / 19,73 USD

Už na první pohled je jasné, že tuzemští operátoři takové nabídce svými roamingovými balíčky nemohou ani vzdáleně konkurovat. Ostatně za tuto cenu takovou porci dat nenabízejí běžným zákazníkům ani bez roamingu. Přesto se sluší, aby tu toto srovnání pro Tunisko nechybělo.

Cena 1 GB dat v roamingu v Tunisku O2 3900 Kč T-Mobile 259 Kč Vodafone 7700 Kč

V případě T-Mobilu můžete v balíčku dostat buď 1 GB za 259 korun, nebo dvojnásobek za 485 korun. O2 do svého zvýhodněného datového balíčku, kde 1 GB stojí 299 korun, Tunisko nezahrnulo, takže máte k dispozici pouze standardní ceníkovou cenu 3,90 Kč/MB. 1 GB tak přichází u O2 na 3900 korun. Konečně Vodafone také bez balíčku dává mobilní internet za 7,70 Kč/MB, tedy 7700 korun / 1 GB.

V porovnání s tuniskými předplacenkami na cenu dat čeští operátoři prohrávají na celé čáře a není divu, proč jsou tyto SIMky prodávané klidně i na recepcích hotelů s dvojnásobnou přirážkou stále volbou číslo jedna pro turisty.

eSIM otevírá nabídky nadnárodních virtuálů

Tuniští operátoři však nejsou jediní, přes které lze data v této severní africké zemi pro dovolenkový pobyt pořídit. Pokud máte telefon podporující eSIM, tedy elektronickou SIM kartu, nebo pokud tento nedostatek překlenete náhradním způsobem, modulem určeným pro telefony bez nativní podpory eSIM ve své hardwarové výbavě, můžete využít některé z nabídky nadnárodních virtuálů. Těch je celá řada a noví přibývají. Ostatně právě na tuto konkurenci zcela zjevně reagují čeští operátoři, což nepokrytě přiznávají i ve svých propagačních materiálech. Jestliže v nich píší o výhodách svých balíčků, že s nimi není potřeba stahovat aplikace založené na eSIM, jsou to právě nabídky virtuálů s eSIM, vůči kterým se vymezují.

Obstarat si službu od těchto virtuálů je jednoduché, na webu nebo v aplikacích je možné si balíček do příslušné destinace objednat, stejným způsobem zaplatit a přes QR kód nebo kliknutím na odkaz v e-mailu eSIM do telefonu stáhnout. Jak už ale bylo zmíněno, je to podmíněno podporou této technologie ze strany výrobců telefonů, a ta zatím není kdovíjak rozšířená. U Applu ji mají iPhony od verze 11 a iPhony XR a XS. Samsung nadělil eSIM do vínku ve své řadě Galaxy telefonům S20 až S24 (mimo modelů prodávaných v Jižní Koreji a S20 FE 4G/5G), dále pak ZFold2 až 5, ZFlip ve verzi 3 až 5 a Galaxy A54 a A55 5G. A například Xiaomi umějí eSIM od verze 12T Pro. Hezký a aktualizovaný přehled telefonů podporujících virtuální SIM karty má na svém webu nadnárodní virtuál Holafly.

Telefon bez eSIM potřebuje rozšiřující modul

I tehdy, pokud v seznamu svůj přístroj nenaleznete, není vše ztraceno. Za předpokladu, že máte smartphone s Androidem alespoň ve verzi 9 (s kódovým označením Pie) a vyšším. iOS pro tento rozšiřující modul nejsou podporované, takže starší iPhony mají smůlu. Rozšiřujícím modulem je klasická plastová SIM karta schopná komunikovat s aplikací, přes kterou se do této SIM karty nahrají profily jednotlivých virtuálních eSIM.

Toto náhradní řešení ale není zadarmo, překlenout handicap chybějící nativní podpory pro eSIM něco stojí. Modul, tedy plastovou SIM kartu s virtuálními schopnostmi, lze zakoupit od více výrobců. Levnější 5ber ji nabízí ve dvou verzích, v základní za 12 dolarů (asi 274 korun), do které lze zdarma stáhnout pouze 2 eSIM profily a za každý další se platí (za 10 stažení si uživatel připlatí 5 dolarů (asi 113 korun). Dražší verze Premium stojí 25 dolarů (asi 569 korun), ale umožňuje neomezené stahování eSIM.

Dražší alternativou rozšiřujícího modulu je služba esim.me. Tam cena začíná na 30,19 € (750 korunách) za 2 eSIM profily. K tomu je potřeba připočítat 10 eur (247 korun) za nejlevnější variantu poštovného. Takže toto řešení už na začátku vyjde na tisícovku a má i další omezení. Například až na nejdražší variantu (za 84,64 € / 2096 Kč) má omezenou převoditelnost mezi telefony. Nahrané eSIM profily tak budou bez dalších plateb fungovat pouze v tom přístroji, do kterého byla karta vložena při stažení.

Lokální předplacenky roaming nepřekoná

Máme-li zajištěnu podporu eSIM v telefonu jakýmkoliv způsobem, můžeme uvažovat o nabídkách nadnárodních virtuálů. Těch je celá řada a jsou mezi nimi nejen cenové rozdíly. Holafly nabízí neomezené čerpání dat odstupňované podle dní, kdy lze nabídku využít. Za 5 dní neomezeného surfování si naúčtuje 29 € (718 Kč), 10 dní vyjde na 44 € (1089 Kč) a měsíc internetu bez limitů stojí 79 € (1956 Kč). Je potřeba ale detailně prostudovat podmínky této služby, uvedené v záložce Technical Specs. Řada zemí, Tunisko nevyjímaje, totiž má omezený tethering. Tedy na svém telefonu s touto eSIM službou nevytvoříte hotspot pro zbytek rodiny a nenasdílíte jim data k volnému využití.

Dalším oblíbeným operátorem je Airalo. Tunis má nejlevněji zahrnutý pod lokálními kartami pokrývajícími pouze tuto destinaci (dále pak nabízí regionální eSIM nebo dokonce globální eSIM, které lze využít ve více zemích) v šesti verzích. 1 GB dat na 7 dní vyjde na 4,5 dolaru (103 Kč), 2 GB na 15 dní stojí 7,5 dolaru (171 Kč) až po 20 GB na 30 dní, které stojí 36 dolarů (820 Kč).

O něco dražší je nabídka operátora yesim. Začíná na parametrech: 7 dnů, 3 GB za 13 € (322 korun) a 20 GB je tu možné čerpat 30 dnů za 44 € (1089 Kč).

Konkurenceschopnější je nabídka virtuála Airhub. Za 4 dolary (91 korun) lze během 7 dní prosurfovat 2 GB, anebo za 6 dolarů (136 korun) je možné 3 GB spotřebovávat celý měsíc.

Ve výčtu možností nesmí chybět ani nedávná novinka, kdy se do vod eSIM nadnárodních virtuálů rozhodla v březnu vplout internetová banka Revolut. Ta využívá řešení od společnosti 1Global. K ceníku se však dostanou jen ti zákazníci s nainstalovanou aplikací, jejichž telefon eSIM podporuje. Bez toho se ani na webu banky nic kloudného o datové nabídce nedozvědí. Revolut pro Tunis lokální nabídky neposkytuje. Lze tedy využít jen globální dataplán pro celkem 108 zemí, kde cena začíná na 200 korunách za 1 GB a 7 dnů, pokračuje 3 GB na 30 dnů za 525 korun a končí na 20 GB na měsíc za 1535 Kč.

Srovnání ukazuje, že přinejmenším v případě severní Afriky je nabídka datových předplacenek lokálních operátorů výrazně levnější než nejlevnější nadnárodní virtuálové na eSIM. A u nich je potřeba si dát pozor na omezující podmínky jako třeba zákaz tetheringu.

