IoT síť se nám rozjela. Tržby jsou ve vyšších desítkách milionů, uvádí České Radiokomunikace

Trh se sítěmi internetu věcí (IoT) se začíná hýbat, i když má dvou- až tříleté zpoždění oproti původním předpokladům. Myslí si to Miloš Mastník, nastupující nový generální ředitel Českých Radiokomunikací (ČRA), které provozují největší tuzemskou IoT síť LoRa. „Trh se rozjíždí, vidíme to na konkrétních číslech,“ uvedl Mastník pro Lupu.

„Příjem z internetu věcí už pro nás není zanedbatelný, jde o vyšší desítky milionů korun ročně,“ navázal Mastník. Přesné číslo neuvádí. ČRA měly ve finančním roce 2020 tržby 2,3 miliardy korun. IoT tak společně s datovými centry a cloudy patří mezi nejmenší byznysy firmy. Oba ale patří mezi rozvojové a strategické. ČRA například plánují výstavbu energeticky efektivního datacentra u Cukráku, kam chtějí přilákat největší světové hráče.

IoT nadále pro Radiokomunikace představuje ztrátový byznys, do kterého se investuje. S překlopením do černých čísel se počítá během jednotek let.





„Aktuálně máme v síti padesát tisíc aktivních čidel a zařízení. Nejde o pilotní projekty, ale skutečné komerční aplikace, jako jsou dálkové odečty vody, energetická optimalizace budov, měření nekvalitních filtrů pevných částic u dieselových motorů a podobně,“ dodal Mastník. „Už také registrujeme poptávky s desítkami tisíc senzorů.“ Přes IoT síť ČRA už proteklo přes půl miliardy zpráv.

Měření piva a benefity z legislativy

Mezi zákazníky patří třeba Plzeňský prazdroj, který pomocí čidel připojených do sítě LoRa měří teplotu a vlhkost ve skladech piva. Dále lze zmínit pražskou firmu IoT.water zajišťující dálkové odečty vody pro podniky typu Veolia.

Nový byznys lze pravděpodobně do značné míry opět očekávat z řad utilit a energetiky. Pomůže tomu legislativa. „Řada odečtů energií se bude muset dělat dálkově,“ naznačil Mastník. Jeho slova korespondují s tím, co zaznívá od dalších hráčů na IoT trhu.

Příkladem jsou distributoři elektřiny. Ti do roku 2027 musí nainstalovat chytré elektroměry, a to všem zákazníkům, jejichž roční spotřeba přesahuje 6 MWh. V Česku se jedná o zhruba milion nových na dálku komunikujících zařízení. Firmy jako ČEZ chystají miliardové tendry. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost kvůli tomu vydal varování. V sítích nechce elektroměry z nedůvěryhodných zemí, zejména tedy Číny.

„Ano, například na tendr ČEZu jsme připraveni,“ uvedl Mastník. Na dálkové odečty se připravují různí hráči. VUT například vyvinula zařízení, které dokáže „hloupé“ elektroměry připojit k datové síti, ovšem nikoliv přes LoRu, ale NB-IoT a LTE Cat-M1.

Vlastní certifikace senzorů

České Radiokomunikace mají po Česku celkem 1450 vysílačů (gatewayí) LoRa. Primárně využívají vlastní infrastrukturu pro televizní a rádiové vysílače, pronajaly si ale také 500 základnových stanic od podniku Vantage Towers. Ten byl vyčleněn z Vodafonu a spravuje pasivní infrastrukturu.

Poplatek za jeden senzor komunikující v síti LoRa Českých Radiokomunikací činí koruny až nižší desetikoruny. Při velkých objemech lze dosáhnout na slevy. ČRA proto hledá vyšší marže v navazujících službách, jako je na IoT napojený cloud, ale také samotná zařízení. Firma například rozjela vlastní certifikaci na senzory, aby byla schopná garantovat splnění udávaných parametrů a kvalitu služby. Přístroje se tři měsíce testují v laboratořích, zejména po stránce výdrže baterie a provozních parametrů v rádiové části.

ČRA také rozjíždí lokální partnerství s výrobci zařízení. Mimo jiné probíhají námluvy s firmou Simple Hardware, za kterou kromě jiných stojí Pavel Sodomka a Jan John, tedy spoluzakladatelé SimpleCellu. Tento zdejší provozovatel IoT sítě Sigfox má problémy, stejně jako Sigfox jako takový. Na Slovensku už například došlo na vypínání vysílačů a po kauze s Xixoio také odešel investor Radovan Vávra. Simple Hardware nabízí senzory pro Sigfox a LoRa pro něj může představovat dobrou alternativu.

„Je dobře, že jsme vsadili na technologii LoRa. Je to otevřený standard, který se začíná prosazovat i u služeb jako AWS a podobně,“ shrnul situaci Mastník.

České Radiokomunikace by se v budoucnu mohly vydat do byznysu, který je IoT částečně podobný. Firma studuje, zda se pokusit o budování a provozování privátních 5G sítí.

„Obecně rovněž zvažujeme akvizice, zajímá nás infrastruktura,“ nastínil Mastník. Netýká se to pouze Česka, ale celkově Evropy. ČRA od loňského května vlastní fond Cordiant Digital Infrastructure, v jehož portfoliu je i polský Emitel. I ten provozuje síť LoRa a další telco aktivity.