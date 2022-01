iPhone jako platební terminál, konec digitální měny Facebooku a odchod Neila Younga ze Spotify

30. ledna 1984 Steve Jobs představil Apple Macintosh. O skoro třicet později je to stále něco, na co se díváte s chutí a potěšením:

Chyba v počátečních verzích licence Creative Commons má nepříjemné dopady. Rojí se kopírovací trollové a dožadují se peněz. Dost dlouhé a neuvěřitelné čtení od Coryho Doctorowa najdete v A Bug in Early Creative Commons Licenses Has Enabled a New Breed of Superpredator.

Neil Young dal Spotify na výběr: buď on, nebo Joe Rogan. Dopadlo to očekávatelně, dezinformátor Joe Rogan zůstává, Neil Young ze Spotify mizí. Přijde až o 60 procent svých příjmů.

Spotify akcie klesají, ale těžko říct, zda to dávat do souvislosti s aférou Young vs. Rogan. Podle Spotify still tops other music services, but its market share declined se snížil i podíl na trhu, ale to s tím také nemá souvislost.

TELEgraficky

Wordle v příkazovém řádku ■ Plaid koupil Cognito ■ DevToys ■ T-Mobile (USA) koupil Octopus Interactive ■ NsCDE ■ Mýty o Free BSD ■ Deskreen ■ Sonar ■ WordPress 5.9 Josephine je venku ■ Citizen koupil Harbor ■ Pamatujete tuto historii? ■ Audio Hijack pro Mac ■ Atari System V ■ China Unicom přišel v USA o autorizaci

WEBDESIGN, INTERNET

Google popírá, že by s Facebookem měl tajné dohody ohledně reklamy. Ať je to jakkoli, lze těžko předpokládat, že by Google v reakci na antimonopolní šetření mohl říct něco jiného.

Facebook nabízel v rozvojových zemí internet zdarma. Uživatele to ale stálo peníze. Kontroverzní Free Basics měl nabídnout přístup k Facebooku a některým webům zdarma, ale nebylo tomu tak. Místní operátoři připojení účtovali. Facebook o tom navíc věděl a měsíce nic nedělal. Nově uživatele varuje, že stahování fotek a videí je může stát peníze.

České měření návštěvnosti TOPlist.cz stále měří a nově bez cookies. Je to dost důležitá změna, protože Evropská unie si vymyslela další opatření, které komplikuje život všem provozovatelům webů místo těm, po kterých by to opravdu měla chtít. Detaily k novince v Měření návštěvnosti v novém a bez cookies.

Cenzurování prostřednictvím algoritmů způsobuje více škody než klasické cenzurování. Zejména to, které uměle omezuje šíření příspěvků (o čemž se postižený ideálně vůbec nedozví). Dobré čtení najdete v Is it already too late to say goodbye? a zajímavou ukázkou staršího data je i tento tweet.

HARDWARE

Mohou VR brýle od Applu ohrozit Facebook? Podle Inc.: Facebook is doomed to může znamenat „konec pro Facebook“, nebo, lépe řečeno, konec jeho ambicí pro ovládnutí metaverza.

Počítač s Linuxem za 15 USD? Je vybavený klávesnicí i displejem a vejde se do kapsy. Výkon ale dostačuje jen a pouze na příkazový řádek. Byť tedy, nutno dodat, na něm můžete spustit Doom.

SOFTWARE

iOS 15.3 a macOS 12.2 je venku a opravuje závažnou chybu v Safari. Obzvlášť na iPhonu či iPadu je to důležité, protože tam se bohužel Safari nejde vyhnout (všechny ostatní prohlížeče povinně používají jádro ze Safari).

Nepříjemná chyba v GitHubu. Kdokoliv se tam může vydávat za kohokoliv. Byť to hlavně platí pro někoho, kdo s GitHubem neumí pracovat a nedodržuje odpovídající pravidla.

Google žehlí problém s koncem G-Suite Legacy. Uživatelům nakonec nejspíš umožní migraci na zdarma použitelný účet (tedy Gmail). Včetně toho, co si (a to je důležité) tito uživatelé nakoupili v obchodech Googlu (aplikace, hudbu, filmy atd.). Přitom stačilo málo, promyslet celou změnu hned na počátku.

MARKETING A KOMUNIKACE

Kontroverzní technologie FLoC od Googlu končí. Důvod k radosti ale není, Google přišel s náhradou Topics. Podle té má prohlížeč sledovat naše zájmy, uchovávat je lokálně a umožňovat vybírat správně cílenou reklamu. Technické detaily v The Topics API a kratší vysvětlení v Google kills off FLoC, replaces it with Topics.

Amazon přestane žádat zaměstnance, aby tweetovali o tom, jak milují svou práci. Kontroverzní program FC Ambassador běžel dva roky a napáchal více škody než užitku. Důvodem je prý to, že vedení Amazonu bylo „nespokojeno se slabým dosahem systému“.

Přejmenování Oculus Quest na Meta Quest stále vyvolává rozepře. Změna byla přitom známa už někdy v roce 2021 a už tehdy se to nelíbilo. Přesto ji Facebook (právě teď) uskutečnil.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Děravé McAfee umožňovalo spustit kód a ovládnout počítač. Zásadní bezpečnostní chyba už naštěstí byla opravena. Viz též A bug in McAfee Agent allows running code with Windows SYSTEM privileges.

MoonBounce: hacknutí UEFI firmwaru ukazuje na promyšlený způsob perzistentního napadení. Zůstává na základní desce, běží pouze v paměti a do operačního systému ani na disk se nedostane. Slouží k nasazování dalšího malwaru stahovaného z internetu.

Australský premiér Morrison ztratil kontrolu nad svým účtem u WeChat. Ten žije vlastním životem a propaguje život Číňanů v Austrálii. V zemi se blíží volby.

Akční RPG Dark Souls má vypnuté servery. Bezpečnostní chyba měla umožňovat skrz hru ovládnout počítače hráčů (netýká se PlayStationu ani Xboxu) a spekuluje se o tom, že právě to je důvodem odstávky.

Chyba v OpenSea umožňovala získat NFT s šestimístnou slevou po dobu několika týdnů. Někdo tak například koupil Bored Ape Yacht Club #9991 za 0,77 ETH (1760 USD) a vzápětí prodal za 84,2 ETH (192 400 USD).

Severokorejský internet nefunguje (nejspíš) po kybernetickém útoku v podobě DDoS. Detaily v North Korean internet downed by suspected cyber attacks – research. S velkými DDoS se mimochodem v posledních týdnech potýká i český Seznam nebo Česká televize.

TracFone bylo hacknuto a útočníci převedli tisíce zákazníků k jinému operátorovi. Detaily též v Thousands of TracFone users saw their numbers ported to other carriers without their consent. Zajímavá maličkost, na www.tracfone.com se nedostanete, brání přístupu bez uvedení konkrétního důvodu.

Mapy od Googlu i Applu rozmazávají dům šéfa Applu Tima Cooka. Otázkou zůstává, zda tak zásadní rozmazání a dodatečná publicita tím vzniklá nepáchají víc škody než užitku. Podobně jako to dopadlo, když Barbara Streisand vyrazila do boje proti fotografii jejího domu, o kterém do té doby nikdo nevěděl. Což nakonec vedlo k poučce nazvané Streisand Effect. Důvodem rozmazání je více než roční stalking a obtěžování (popsané zde).

Life360 přestane prodávat přesná lokační data poté, co se na to přišlo. U aplikace pro sledování v rámci rodiny sloužící pro ochranu soukromí je prodej lokačních dat opravdu zvláštní nápad. V případě Life360 se zjistilo, že jsou jedním z největší zdrojů těchto dat. Navíc nedávno koupili Tile.

Uživatelé sociálních sítí v USA v roce 2021 kvůli podvodům přišli o 770 milionů dolarů. Je to 18krát více než v roce 2017. Plyne to z čerstvých dat od FTC a je k tomu nutné dodat to, že Facebook dělá maximum pro to, aby zjištěné podvody nebylo možné nahlásit. Nejvíce podvodů je v online nakupování, objemově ale jsou na prvním místě investiční podvody následované seznamovacími.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Jak vzniklo Facebook Marketplace? Začátek popisuje jedna z těch, kdo za jeho vznikem stály. K čemu je vhodné dodat, že jde o druhé největší tržiště na světě (podle měsíčních aktivních uživatelů). Jedničkou je Amazon. Čtěte v The inside story of Facebook Marketplace.

Twitter dal ban účtu @wordlinator za hrubé odpovědní zprávy, které obsahovaly řešení Wordle pro příští den. Podle tónu odpovědi ho nejspíš napsal někdo, kdo nelibě nesl, že Wordle se objevuje v tweetech v dost zásadní míře. Pokud byste chtěli zkoumat Wordle a potřebné slovo, tak to není vůbec složité. Mrkněte třeba do Reverse Engineering Wordle.

Twitter pracuje na funkci Flock: blízkých přátelích, kterým můžete poslat tweet. Zhlédl se v podobné funkčnosti na Instagramu. Do Flock (hejna – ale nemá to být konečné jméno) můžete přidat maximálně 150 účtů. „Nasdílené“ Tweety pak uvidí pouze tito lidé.

Dan Bongino dostal trvalý zákaz na YouTube. Šiřitel konspiraci ignoroval varování a v šíření fake news a výmyslů pokračoval na jiném kanále. Výsledek je smazání dvou kanálů, které doposud měl. Aktivní zůstává na Rumble.

MOBILNÍ APLIKACE

Má GeForce Now (herní streaming) šanci na iPhonech? Podle Analysts play Fortnite on iPhone via GeForce Now. Verdict: Fail skoro všechno funguje dobře, až na sníženou kvalitu grafiky – menší rozlišení a nižší grafickou kvalitu. Závěr analytiků je, že mainstream se z toho nestane a Apple se nemá čeho bát.

Apple dostal v Nizozemsku 5 milionů eur pokutu, protože udělal málo pro umožnění plateb konkurenčními platebními metodami. Pokud v App Store neumožní platby přes třetí strany pro seznamovací aplikace, tak každý týden může následovat další pokuta 5 milionů eur. Detaily v Apple fails to satisfy requirements set by ACM.

Google pracuje na Google Play Games pro Windows. Aplikace zpřístupní a umožní hrát vybrané mobilní hry na Windows 10+. Prozatím v beta verzi (ale nedostupné pro Česko).

Apple se chystá proměnit iPhone v platební terminál. Mimo jiné tak vytvoří zásadní konkurenci pro Square. Pracuje se na tom od roku 2020, kdy Apple koupil Moveewave.

Do Peněženky (Wallet) od Applu bude možné v EU dát certifikáty týkající se covidu-19. Bez nutnosti nějakého řešení oklikou.

STARTUPY A EKONOMIKA

Zachrání média před #bigtech vládní podpora, nebo snad filantropie? Případně země, které bigtech (Facebook, Google a další) zasáhnou vyššími daněmi a zavedením povinnosti médiím platit za sdílený a využívaný obsah? Čtěte v Internationally too, journalists and others are debating government subsidies and how to deal with Big Tech.

Na trvající pád akcií technologických firem zareagovaly i kryptoměny. Padají také. Kryptotrh se během několika dní propadl až o 130 miliard dolarů.

NVIDIA asi bude muset zapomenout na koupi Arm. Problémem je nesouhlasný postoj regulačních orgánů ve Velké Británii, ale i v USA či Evropě. Dokončení akvizice za 40 miliard dolarů se očekávalo v březnu 2022. Podrobnosti v Nvidia Quietly Prepares to Abandon $40 Billion Arm Bid.

Čínský regulátor schválil AMD koupi Xilinxu. Intel tak může mít silnějšího konkurenta. Schváleno s podmínkami a cenou 35 miliard dolarů.

Facebook končí s plány na vlastní „kryptoměnu“ a zbytky Diem chce prodat. Nutno dodat, že s digitální měnou měl Facebook obrovské plány, které doprovázel silovou hrou. Zbytky chce prodat za 200 milionů dolarů malé bance v Kalifornii.

SigFox, francouzský IoT startup, podává žádost o bankrotovou ochranu a hledá kupce. Od investorů získal doposud přes 300 milionů dolarů.

E-KNIHY

Dvě desítky let trvalo e-papíru se dostat do barevné podoby. Pro e-knižní čtečky, ale i pro jiné druhy využití, to může být poměrně dost zásadní. Výlet do historie v HOW E INK DEVELOPED FULL-COLOR E-PAPER.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.